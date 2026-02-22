India vs South Africa Live Score Updates: టీ20 వరల్డ్ కప్లో టీమిండియా, దక్షిణాఫ్రికా (IND vs SA Live) జట్లు తలపడనున్నాయి. గ్రూప్ దశలో అజేయంగా నిలిచిన రెండు జట్లు.. సూపర్-8 అమీతుమీ తేల్చుకోనున్నాయి. ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ ఫామ్ భారత్ను కలవరపరుస్తుండగా.. కీలక పోరులో దుమ్ములేపాలని ఫ్యాన్స్ ఆశలు పెట్టుకున్నారు. అటు అన్ని రంగాల్లో పటిష్టంగా ఉన్న సఫారీలు.. భారత్కు సవాల్ విసిరేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. రెండు జట్లు సమంగా ఉండడంతో పోరు ఉత్కంఠగా జరగడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోడీ స్టేడియం వేదికగా ఈ మ్యాచ్ జరుగుతోంది. ఈ మ్యాచ్లో టాస్ గెలిచిన సౌతాఫ్రికా బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. IND vs SA Live Score అప్డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.