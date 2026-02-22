English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • IND Vs SA LIVE Score: ఊపిరి పీల్చుకున్న భారత్.. డేంజరస్ బ్యాట్స్‌మెన్ ఔట్

IND Vs SA LIVE Score: ఊపిరి పీల్చుకున్న భారత్.. డేంజరస్ బ్యాట్స్‌మెన్ ఔట్

India vs South Africa Live Score Updates:  టీ20 వరల్డ్ కప్‌ సూపర్-8లో భారత్, సౌతాఫ్రికా జట్ల మధ్య బిగ్‌ఫైట్ జరగనుంది. రెండు జట్లలోనూ స్టార్ ప్లేయర్లు ఉండడం.. టోర్నీలో వరుసగా నాలుగు మ్యాచ్‌లు గెలిచి జోరు మీద ఉండడంతో పోరు ఉత్కంఠగా సాగనుంది. IND vs SA Live Score అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Feb 22, 2026, 08:19 PM IST

IND Vs SA LIVE Score: ఊపిరి పీల్చుకున్న భారత్.. డేంజరస్ బ్యాట్స్‌మెన్ ఔట్
Live Blog

India vs South Africa Live Score Updates: టీ20 వరల్డ్ కప్‌లో టీమిండియా, దక్షిణాఫ్రికా (IND vs SA Live) జట్లు తలపడనున్నాయి. గ్రూప్ దశలో అజేయంగా నిలిచిన రెండు జట్లు.. సూపర్-8 అమీతుమీ తేల్చుకోనున్నాయి. ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ ఫామ్‌ భారత్‌ను కలవరపరుస్తుండగా.. కీలక పోరులో దుమ్ములేపాలని ఫ్యాన్స్ ఆశలు పెట్టుకున్నారు. అటు అన్ని రంగాల్లో పటిష్టంగా ఉన్న సఫారీలు.. భారత్‌కు సవాల్ విసిరేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. రెండు జట్లు సమంగా ఉండడంతో పోరు ఉత్కంఠగా జరగడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. అహ్మదాబాద్‌లోని నరేంద్ర మోడీ స్టేడియం వేదికగా ఈ మ్యాచ్ జరుగుతోంది. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన సౌతాఫ్రికా బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. IND vs SA Live Score అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.
 

22 February, 2026

  • 20:19 PM

    India vs South Africa LIVE Score: 14 ఓవర్ల ఆట ముగిసింది. సౌతాఫ్రికా నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయి.. 134 పరుగులు చేసింది. మిల్లర్ (57)కు తోడు స్టబ్స్ (5) క్రీజ్‌లో ఉన్నాడు.

  • 20:13 PM

    India vs South Africa LIVE Score: డేవిడ్ మిల్లర్ 26 బంతుల్లో హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. 13 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి దక్షిణాఫ్రికా నాలుగు వికెట్ల నష్టానికి 128 పరుగులు చేసింది.

  • 20:09 PM

    India vs South Africa LIVE Score: ఎట్టకేలకు శివం దుబే టీమిండియాకు బిగ్ బ్రేక్ ఇచ్చాడు. భారీ షాట్‌కు ప్రయత్నించి బ్రెవిస్ (45) అభిషేక్ శర్మకు క్యాచ్ ఇచ్చాడు. దీంతో 117 పరుగుల వద్ద నాలుగో వికెట్ కోల్పోయింది దక్షిణాఫ్రికా.  

  • 20:00 PM

    India vs South Africa LIVE Score: 11వ ఓవర్‌లో శివం దుబే 15 పరుగులు ఇచ్చాడు. బ్రెవిస్ ఓ సిక్సర్, ఫోర్ బాదాడు. స్కోరు: 99-3(11).

  • 19:54 PM

    India vs South Africa LIVE Score: పది ఓవర్ల ఆట ముగిసింది. దక్షిణాఫ్రికా మూడు వికెట్ల నష్టానికి 84 పరుగులు చేసింది. డేవిట్ మిల్లర్ (40), బ్రెవిస్ (24) క్రీజ్‌లో ఉన్నారు. 

  • 19:49 PM

    India vs South Africa LIVE Score: సౌతాఫ్రికా బ్యాట్స్‌మెన్ జోరు పెంచారు. వరుణ్ చక్రవర్తి వేసిన 9 ఓవర్‌లో ఏకంగా 17 పరుగులు వచ్చాయి. స్కోరు: 73-3.

  • 19:38 PM

    India vs South Africa LIVE Score: దక్షిణాఫ్రికా స్కోరు 50 పరుగులు దాటింది. 7వ ఓవర్‌లో వాషింగ్టన్ సుందర్ 11 పరుగులు ఇచ్చాడు. స్కోరు: 52-3(7).

  • 19:32 PM

    India vs South Africa LIVE Score: పవర్‌ ప్లే ముగిసింది. ఆరు ఓవర్లలో సౌతాఫ్రికా మూడు వికెట్లు కోల్పోయి 41 పరుగులు చేసింది. మిల్లర్ (18), బ్రెవిస్ (4) క్రీజ్‌లో ఉన్నారు.

  • 19:23 PM

    India vs South Africa LIVE Score: దక్షిణాఫ్రికాను మరో దెబ్బ తీశాడు బుమ్రా. ఈసారి రికెల్టన్ (7)ను పెవిలియన్‌కు పంపించాడు. దీంతో మూడో వికెట్ కోల్పోయింది. స్కోరు: 20-3 (4).

  • 19:18 PM

    India vs South Africa LIVE Score: మూడో ఓవర్‌లో అర్ష్‌దీప్ సింగ్ మరో బ్రేక్ ఇచ్చాడు. మార్‌క్రమ్ (4)ను అర్ష్‌దీప్ సింగ్ ఔట్ చేశాడు. స్కోరు బోర్డు 19-2 (3).

  • 19:12 PM

    India vs South Africa LIVE Score: రెండో ఓవర్‌లోనే సౌతాఫ్రికాకు ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. క్వింటన్ డికాక్ (6)ను బుమ్రా క్లీన్‌బౌల్డ్ చేశాడు. రెండు ఓవర్లో స్కోరు: 10-1.

  • 19:05 PM

    India vs South Africa LIVE Score: ఐడెన్ మార్‌క్రమ్, క్వింటన్ డికాక్ ఓపెనర్లుగా వచ్చారు. మొదటి ఓవర్‌లో అర్ష్‌దీప్ సింగ్ కేవలం 4 పరుగులు ఇచ్చాడు.

  • 19:00 PM

    India vs South Africa LIVE Score: సూర్యకుమార్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ.. తాము కూడా టాస్ గెలిచి ఉంటే ముందు బ్యాటింగ్ చేయాలని అనుకున్నామని చెప్పాడు. గ్రూప్ దశ ముగిసిపోయిందని.. ఇది బిగ్‌ గేమ్ అని అన్నాడు. "ముందుగా బౌలింగ్ చేస్తున్నందుకు సంతోషంగానే ఉంది. అక్షర్ పటేల్ విషయంలో నిర్ణయం తీసుకోవడం కష్టంగా మారింది. అయినా గత మ్యాచ్‌లో ఆడిన టీమ్‌తోనే ఆడుతున్నాం." అని అన్నాడు.

  • 18:57 PM

    India vs South Africa LIVE Score: టాస్ గెలిచిన దక్షిణాఫ్రికా కెప్టెన్ మార్‌క్రమ్ మరో ఆలోచన లేకుండా బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్నాడు. మంచి వికెట్‌లాగా కనిపిస్తుందని.. ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసి స్కోరుబోర్డుపై ఎక్కువ పరుగులు ఉంచాలని భావిస్తున్నామన్నాడు. తమ ప్లేయర్లు మంచి టచ్‌లో ఉన్నారని.. భారత్‌ను తేలికగా తీసుకోవడం లేదన్నాడు. తుది జట్టులో నాలుగు మార్పులు చేశామని.. కేశవ్ మహారాజ్, లుంగీ ఎంగిడి, మార్కో జాన్సెన్, డేవిడ్ మిల్లర్ తిరిగి జట్టులోకి వచ్చారని తెలిపారు.

  • 18:46 PM

    India vs South Africa LIVE Score: తుది జట్లు:

    భారత్: అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్ (వికెట్ కీపర్), తిలక్ వర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), హార్దిక్ పాండ్యా, శివమ్ దూబే, రింకు సింగ్, వాషింగ్టన్ సుందర్, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, వరుణ్ చక్రవర్తి.
    దక్షిణాఫ్రికా: ఐడెన్ మార్క్రామ్ (కెప్టెన్), క్వింటన్ డికాక్ (వికెట్ కీపర్), ర్యాన్ రికెల్టన్, డెవాల్డ్ బ్రెవిస్, డేవిడ్ మిల్లర్, ట్రిస్టన్ స్టబ్స్, మార్కో జాన్సెన్, కార్బిన్ బాష్, కేశవ్ మహారాజ్, కగిసో రబాడ, లుంగి ఎంగిడి.

Ind vs SAIND Vs SA ScoreIND vs SA LiveInd vs SA live scoreIndia vs South Africa Live

