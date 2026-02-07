IND vs USA T20 World Cup Live Score Updates: టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026లో టీమిండియా-యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా (USA) జట్లు ఇవాళ తలపడుతున్నాయి. సూర్యకుమార్ యాదవ్ నేతృత్వంలోని భారత్ హాట్ ఫేవరెట్గా బరిలోకి దిగుతుండగా.. కెప్టెన్ మోనాంక్ పటేల్, స్టార్ పేసర్ సౌరభ్ నేత్రావల్కర్ వంటి భారత సంతతికి చెందిన ప్లేయర్లతో నిండిన యూఎస్ఏ గట్టి పోటీ ఇవ్వాలని చూస్తోంది. ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియంలో వేదికగా ఈ మ్యాచ్ జరుగుతోంది. శనివారం సాయంత్రం 7:00 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. వరుస సిరీస్ విజయాలతో జోరు మీదున్న భారత్ను పసి కూన యూఎస్ఏ ఏ మేరకు అడ్డుకుంటుందో చూడాలి. Ind vs USA Live Score అప్డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.