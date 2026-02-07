English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
IND vs USA Live Score: భారత్‌ను దెబ్బ తీసిన యూఎస్‌ఏ.. ఇషాన్‌ కిషన్ ఔట్

IND vs USA T20 World Cup Live Score Updates: టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026 వేటను టీమిండియా ఇవాళ ఆరంభించనుంది. తొలి మ్యాచ్‌లో యూఎస్‌ఏతో తలపడుతోంది. ఈ మ్యాచ్‌కు సంబంధించి లైవ్ స్కోర్ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ చూడండి.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Feb 7, 2026, 07:32 PM IST

Live Blog

IND vs USA T20 World Cup Live Score Updates: టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026లో టీమిండియా-యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా (USA) జట్లు ఇవాళ తలపడుతున్నాయి. సూర్యకుమార్ యాదవ్ నేతృత్వంలోని భారత్ హాట్‌ ఫేవరెట్‌గా బరిలోకి దిగుతుండగా.. కెప్టెన్ మోనాంక్ పటేల్, స్టార్ పేసర్ సౌరభ్ నేత్రావల్కర్ వంటి భారత సంతతికి చెందిన ప్లేయర్లతో నిండిన యూఎస్‌ఏ గట్టి పోటీ ఇవ్వాలని చూస్తోంది. ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియంలో వేదికగా ఈ మ్యాచ్‌ జరుగుతోంది. శనివారం సాయంత్రం 7:00 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. వరుస సిరీస్‌ విజయాలతో జోరు మీదున్న భారత్‌ను పసి కూన యూఎస్ఏ ఏ మేరకు అడ్డుకుంటుందో చూడాలి. Ind vs USA Live Score అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.
 

7 February, 2026

  • 19:32 PM

    IND vs USA Live Updates: భారత్‌కు మరో షాకిచ్చారు యూఎస్‌ఏ బౌలర్లు. ఫామ్‌లో ఉన్న ఇషాన్‌ కిషన్‌ (20)ను వాన్ షాల్క్‌విక్ ఔట్ చేశాడు. తిలక్ వర్మ (25), సూర్య కుమార్ యాదవ్‌పై భారీ ఆశలు నెలకొన్నాయి. స్కోరు: 45-2 (5.2).
     

  • 19:28 PM

    IND vs USA Live Updates: ఇషాన్‌ కిషన్‌కు లైఫ్‌ లభించింది. అలీఖాన్ బౌలింగ్‌లో ఇచ్చిన క్యాచ్‌ను ఫీల్డర్ శుభమ్ వదిలిపెట్టాడు. ఆ తరువాత ఒక ఫోర్, సిక్సర్ బాదాడు. ఐదు ఓవర్లకు భారత్ స్కోరు: 44-1.

  • 19:24 PM

    IND vs USA Live Updates: నాలుగో ఓవర్‌లో తిలక్ వర్మ ఒక ఫోర్ కొట్టాడు. మొత్తం 8 పరుగులు వచ్చాయి. స్కోరు: 33-1(4)

  • 19:19 PM

    IND vs USA Live Updates: మూడో ఓవర్‌లో తిలక్ వర్మ బ్యాట్ ఝులిపించాడు. సిక్సర్, రెండు ఫోర్లు బాదడంతో మొత్తం 16 పరుగులు వచ్చాయి. స్కోరు: 25-1(3).
     

  • 19:14 PM

    IND vs USA Live Updates: రెండో ఓవర్‌లో కేవలం రెండు పరుగులు మాత్రమే వచ్చాయి. అలీ ఖాన్ సూపర్ బౌలింగ్ వేశాడు. భారత్ స్కోర్: 9-1.

  • 19:10 PM

    IND vs USA Live Updates: టీమిండియాకు రెండో ఓవర్‌లోనే బిగ్ షాక్ తగిలింది. అలీ ఖాన్ బౌలింగ్‌లో ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ భారీ షాట్‌కు ప్రయత్నించి డకౌట్ అయ్యాడు. తిలక్ వర్మ క్రీజ్ లోకి వచ్చాడు.

  • 19:07 PM

    IND vs USA Live Updates: తొలి నాలుగు బంతులను నేత్రావల్కర్ డాట్ వేయగా.. ఐదో బంతిని ఇషాన్ సిక్సర్‌గా మలిచాడు. చివరి బంతికి ఒక పరుగు వచ్చింది.

  • 19:01 PM

    IND vs USA Live Updates: ఓపెనర్లుగా అభిషేక్ శర్మ, అభిషేక్ శర్మ వచ్చారు. వాంఖేడే స్టేడియం ప్రేక్షకులతో నిండిపోయింది.

  • 18:55 PM

    IND vs USA Live Updates Playing 11: యూఎస్ఏ: ఆండ్రీస్ గౌస్ (వికెట్ కీపర్), సాయితేజ ముక్కమల్ల, మోనాంక్ పటేల్ (కెప్టెన్), మిలింద్ కుమార్, సంజయ్ కృష్ణమూర్తి, శుభమ్ రంజనే, హర్మీత్ సింగ్, మహ్మద్ మొహ్సిన్, షాడ్లీ వాన్ షాల్క్‌విక్, అలీ ఖాన్, సౌరభ్ నేత్రావల్కర్

  • 18:44 PM

    IND vs USA Live Updates Playing 11:  భారత్: ఇషాన్ కిషన్ (వికెట్ కీపర్), అభిషేక్ శర్మ, తిలక్ వర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), రింకూ సింగ్, హార్దిక్ పాండ్యా, శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్, వరుణ్ చక్రవర్తి, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, మహ్మద్ సిరాజ్.

  • 18:40 PM

    Toss Update: USA won the toss opt to bowl

    ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన యూఎస్ఏ బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో భారత్ మొదట బ్యాటింగ్ చేయనుంది.

  • 18:34 PM

    IND vs USA Live Updates: భారత్ vs USA టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026 మ్యాచ్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం స్టార్ స్పోర్ట్స్ నెట్‌వర్క్‌లో అందుబాటులో ఉంటుంది. JioHotstar యాప్‌లో కూడా చూడొచ్చు.

  • 18:30 PM

    IND vs USA Live Updates: ఈ మ్యాచ్‌కు ముందు ఇండియా A జట్టు USA తో వార్మప్ మ్యాచ్‌ ఆడింది. ఈ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా భారీ స్కోరు నమోదు చేసి.. 38 పరుగుల తేడాతో గెలిచింది. 

  • 18:05 PM

    IND vs USA Live Updates: భారత్-యూఎస్ఏ జట్లు ఇప్పటివరకు ఒకే మ్యాచ్‌లో తలపడ్డాయి. ఇందులో టీమిండియానే విజయం సాధించింది. 
     

  • 17:57 PM

    IND vs USA Live Updates: ఈ మ్యాచ్‌కు స్టార్ పేసర్ జస్‌ప్రీత్ బుమ్రా జర్వం కారణంగా దూరమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. హర్షీత్ రాణా స్థానంలో టీమ్‌లోకి వచ్చిన సిరాజ్‌ను తుది జట్టులోకి తీసుకుంటారో లేదో చూడాలి. సిరాజ్ అనుభవం టీమ్‌కు ఉపయోగపడుతుంది.

IND vs USAT20 World cupIndia Match Liveteam IndiaLive Cricket

