  • IND vs WI Live Score: ఈజీ క్యాచ్ జారవిడిచిన అభిషేక్ శర్మ.. విండీస్ స్కోరు ఎంతంటే..?

India vs West Indies T20 World Cup 2026 Live Updates: టీ20 ప్రపంచకప్‌లో భారత్, వెస్టిండీస్ మధ్య సెమీస్ బెర్త్ కోసం హోరాహోరీ జరుగుతోంది. కోల్‌కతా ఈడెన్ గార్డెన్స్‌ వేదిగకగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో గెలిచేదెవరు..? లైవ్ స్కోర్, లేటెస్ట్ అప్‌డేట్స్ ఇక్కడ చూడండి.

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Mar 1, 2026, 07:36 PM IST

IND vs WI Live Score: ఈజీ క్యాచ్ జారవిడిచిన అభిషేక్ శర్మ.. విండీస్ స్కోరు ఎంతంటే..?
Live Blog

India vs West Indies T20 World Cup 2026 Live Updates: టీ20 ప్రపంచకప్‌లో చివరి సూపర్ 8 మ్యాచ్‌ భారత్, వెస్టిండీస్ జట్లు తలపడుతున్నాయి. ఈ రెండు జట్లు చెరో మ్యాచ్ గెలవగా.. ఈ గేమ్‌లో గెలిచిన టీమ్ సెమీస్‌ బెర్త్ కన్ఫార్మ్ చేసుకుంటుంది. జింబాబ్వేను ఓడించి భారత్ జోరు మీదుండగా.. సౌతాఫ్రికా చేతిలో ఓటమిపాలైన విండీస్.. భారత్‌ను ఎలాగైనా ఓడించాలని పట్టుదలతో ఉంది.  క్వార్టర్ ఫైనల్స్‌లాంటి ఈ మ్యాచ్‌ కోసం అభిమానులు కూడా ఎంతో ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్నారు. గత మ్యాచ్‌లో బ్యాటింగ్‌లో లోపాలన్ని సరిదిద్దుకున్న టీమిండియా.. బౌలింగ్‌లో మాత్రం మరింత మెరుగవాల్సి ఉంది. అటు విండీస్ సఫారీలో చేతిలో ఏకంగా 9 వికెట్ల తేడాతో చిత్తయింది. అయితే టీ20 ప్రపంచకప్‌లో గత రికార్డులు భారత్‌ను భయపెడుతున్నాయి. వరల్డ్ కప్‌లో ఇప్పటివరకు నాలుగు మ్యాచ్‌ల్లో రెండు జట్లు తలపడగా.. విండీస్ మూడుసార్లు గెలుపొందింది. భారత్ ఒక మ్యాచ్‌లోనే గెలిచింది. చివరిసారి 2016 వరల్డ్ కప్ సెమీస్‌లో తలపడగా.. వెస్టిండీస్ గెలుపొంది ఫైనల్‌కు చేరింది. ఆదివారం సాయంత్రం కోల్‌కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్‌ వేదికగా మరోసారి రెండు జట్లు అమితుమీ తేల్చుకునేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. మరీ వెస్టిండీస్‌ను ఓడించి భారత్ సెమీస్‌కు చేరుతుందా..? పొట్టి కప్‌లో మరోసారి విండీస్ ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుందా..? IND Vs WI LIVE SCORE అప్‌టేడ్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో చేయండి.
 

1 March, 2026

  • 19:35 PM

    IND Vs WI Live Score Updates: రోస్టర్ ఛేజ్, షైయ్ హోప్ తొలి వికెట్‌కు 56 పరుగులు జోడించారు. ఈ వరల్డ్ కప్‌లో తొలి వికెట్‌కు విండీస్‌కు ఇదే అత్యధికం. స్కోరు: 56-0(7).

  • 19:28 PM

    IND Vs WI Live Score Updates: పవర్‌ ప్లే ముగిసింది. ఆరు ఓవర్లలో విండీస్ వికెట్ నష్టపోకుండా 45 పరుగులు చేసింది. రోస్టర్ ఛేజ్ (20), షైయ్ హోప్ (25) క్రీజ్‌లో ఉన్నారు. బుమ్రా వేసిన ఐదో ఓవర్‌లో ఛేజ్ ఇచ్చిన సులభమైన క్యాచ్‌ను అభిషేక్ శర్మ వదిలిపెట్టాడు.

  • 19:20 PM

    IND Vs WI Live Score Updates: నాలుగో ఓవర్‌లో అక్షర్ పటేల్ కేవలం ఐదు పరుగులు ఇచ్చాడు. స్కోరు: 28-0(4).

  • 19:15 PM

    IND Vs WI Live Score Updates: మూడు ఓవర్లలో విండీస్ వికెట్ నష్టపోకుండా 23 పరుగులు చేసింది. మూడో ఓవర్‌లో అర్ష్‌దీప్ సింగ్ 10 పరుగులు వచ్చాయి. ఛేజ్ రెండు బౌండరీలు కొట్టాడు. 

  • 19:10 PM

    IND Vs WI Live Score Updates: పాండ్యా వేసిన రెండో ఓవర్‌లో పది పరుగులు వచ్చాయి. హోప్ ఓ సిక్సర్, ఫోర్ బాదాడు. స్కోరు: 13-0(2).

  • 19:05 PM

    IND Vs WI Live Score Updates: మొదటి ఓవర్‌ను అర్ష్‌దీప్ సింగ్ చక్కగా బౌల్ చేశాడు. కేవలం మూడు పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చాడు.

  • 19:01 PM

    India vs West Indies Live Score Updates: తొలి ఓవర్‌ అర్ష్‌దీప్ సింగ్ వేస్తుండగా.. ఓపెనర్లుగా హోప్, ఛేజ్ వచ్చారు.

  • 18:46 PM

    India vs West Indies Live Score Updates: డూ ఆర్‌ డై ఫైట్‌లో టాస్ గెలిచిన భారత్ మొదట బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. టీమిండియా తుది జట్టులో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. విండీస్ ఒక మార్పుతో బరిలోకి దిగుతోంది. బ్రాండన్ కింగ్ స్థానంలో అకేల్ హోసేన్ టీమ్‌లోకి వచ్చాడు.

    తుది జట్లు ఇలా:

    భారత్: సంజూ శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్, సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), హార్దిక్ పాండ్యా, తిలక్ వర్మ, శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, వరుణ్ చక్రవర్తి, జస్ప్రీత్ బుమ్రా.

    వెస్టిండీస్: షై హోప్(వికెట్ కీపర్, కెప్టెన్), రోస్టన్ ఛేజ్, షిమ్రాన్ హెట్మెయర్, రోవ్‌మన్ పావెల్, షెర్ఫేన్ రూథర్‌ఫోర్డ్, రొమారియో షెపర్డ్, జాసన్ హోల్డర్, మాథ్యూ ఫోర్డే, అకేల్ హోసేన్, గుడాకేష్ మోటీ, షమర్ జోసెఫ్.

