IND vs WI Live Score: ఈజీ క్యాచ్ జారవిడిచిన అభిషేక్ శర్మ.. విండీస్ స్కోరు ఎంతంటే..?

India vs West Indies T20 World Cup 2026 Live Updates: టీ20 ప్రపంచకప్లో చివరి సూపర్ 8 మ్యాచ్ భారత్, వెస్టిండీస్ జట్లు తలపడుతున్నాయి. ఈ రెండు జట్లు చెరో మ్యాచ్ గెలవగా.. ఈ గేమ్లో గెలిచిన టీమ్ సెమీస్ బెర్త్ కన్ఫార్మ్ చేసుకుంటుంది. జింబాబ్వేను ఓడించి భారత్ జోరు మీదుండగా.. సౌతాఫ్రికా చేతిలో ఓటమిపాలైన విండీస్.. భారత్ను ఎలాగైనా ఓడించాలని పట్టుదలతో ఉంది. క్వార్టర్ ఫైనల్స్లాంటి ఈ మ్యాచ్ కోసం అభిమానులు కూడా ఎంతో ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్నారు. గత మ్యాచ్లో బ్యాటింగ్లో లోపాలన్ని సరిదిద్దుకున్న టీమిండియా.. బౌలింగ్లో మాత్రం మరింత మెరుగవాల్సి ఉంది. అటు విండీస్ సఫారీలో చేతిలో ఏకంగా 9 వికెట్ల తేడాతో చిత్తయింది. అయితే టీ20 ప్రపంచకప్లో గత రికార్డులు భారత్ను భయపెడుతున్నాయి. వరల్డ్ కప్లో ఇప్పటివరకు నాలుగు మ్యాచ్ల్లో రెండు జట్లు తలపడగా.. విండీస్ మూడుసార్లు గెలుపొందింది. భారత్ ఒక మ్యాచ్లోనే గెలిచింది. చివరిసారి 2016 వరల్డ్ కప్ సెమీస్లో తలపడగా.. వెస్టిండీస్ గెలుపొంది ఫైనల్కు చేరింది. ఆదివారం సాయంత్రం కోల్కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా మరోసారి రెండు జట్లు అమితుమీ తేల్చుకునేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. మరీ వెస్టిండీస్ను ఓడించి భారత్ సెమీస్కు చేరుతుందా..? పొట్టి కప్లో మరోసారి విండీస్ ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుందా..? IND Vs WI LIVE SCORE అప్టేడ్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో చేయండి.