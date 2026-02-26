India vs Zimbabwe Live Score Updates: టీ20 వరల్డ్ కప్లో భాగంగా సూపర్-8లో టీమిండియా నేడు జింబాబ్వేతో తలపడనుంది. హాట్ఫేవరేట్గా ఉన్న భారత్.. దక్షిణాఫ్రికా చేతిలో ఘోర ఓటమి తర్వాత సెమీస్ చేరుతుందా లేదా అనుమానాలు మొదలయ్యాయి. విండీస్పై దక్షిణాఫ్రికా గెలవడంతో భారత్ సెమీస్ అవకాశాలు కాస్త మెరుగయ్యాయి. ఇవాళ జింబాబ్వేపై తప్పకుండా గెలవడంతోపాటు తరువాత వెస్టిండీస్ను ఓడించాల్సి ఉంటుంది. మరోవైపు జింబాబ్వే జట్టు అండర్డాగ్గా బరిలోకి దిగుతున్నా.. లీగ్ స్టేజ్లో పెద్ద జట్లకు షాక్ ఇచ్చి సవాల్ విసరుతోంది. ఈ మ్యాచ్లో టాస్ గెలిచిన జింబాబ్వే మొదట బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. భారత్ Vs జింబాబ్వే (IND vs ZIM Score) లైవ్ స్కోరు అప్డేట్స్ కోసం ఫాలో అవ్వండి.