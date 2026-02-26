English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

IND vs ZIM Live Score: భారత్‌కు తొలి దెబ్బ.. సంజూ శాంసన్ ఔట్

India vs Zimbabwe Live Score Updates: టీ20 వరల్డ్ కప్‌లో టీమిండియా, జింబాబ్వే జట్ల మధ్య ఇవాళ కీలక పోరు జరుగుతోంది. భారత్‌కు ఈ మ్యాచ్‌ చావో రేవో కావడంతో అభిమానుల్లో భారీ ఆసక్తి నెలకొంది. భారత్ Vs జింబాబ్వే (IND vs ZIM Score) లైవ్ స్కోరు అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.   

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Feb 26, 2026, 07:22 PM IST

Live Blog

India vs Zimbabwe Live Score Updates: టీ20 వరల్డ్ కప్‌లో భాగంగా సూపర్-8లో టీమిండియా నేడు జింబాబ్వేతో తలపడనుంది. హాట్‌ఫేవరేట్‌గా ఉన్న భారత్.. దక్షిణాఫ్రికా చేతిలో ఘోర ఓటమి తర్వాత సెమీస్ చేరుతుందా లేదా అనుమానాలు మొదలయ్యాయి. విండీస్‌పై దక్షిణాఫ్రికా గెలవడంతో భారత్ సెమీస్ అవకాశాలు కాస్త మెరుగయ్యాయి. ఇవాళ జింబాబ్వేపై తప్పకుండా గెలవడంతోపాటు తరువాత వెస్టిండీస్‌ను ఓడించాల్సి ఉంటుంది. మరోవైపు జింబాబ్వే జట్టు అండర్‌డాగ్‌గా బరిలోకి దిగుతున్నా.. లీగ్ స్టేజ్‌లో పెద్ద జట్లకు షాక్ ఇచ్చి సవాల్ విసరుతోంది. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన జింబాబ్వే మొదట బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. భారత్ Vs జింబాబ్వే (IND vs ZIM Score) లైవ్ స్కోరు అప్‌డేట్స్ కోసం ఫాలో అవ్వండి.

26 February, 2026

  • 19:19 PM

    India vs Zimbabwe Live Score Updates: మూడో ఓవర్‌లో అభిషేక్, సంజూ దుమ్ములేపారు. అభిషేక్ రెండు ఫోర్లు, ఓ సిక్సర్ బాదగా.. సంజూ ఓ ఫోర్ కొట్టాడు. మొత్తంగా ఈ ఓవర్‌లో 23 పరుగులు వచ్చాయి. స్కోరు: 46-0 (3).

  • 19:13 PM

    India vs Zimbabwe Live Score Updates: రెండో ఓవర్‌లో సంజూ శాంసన్ ఓ సిక్సర్ బాదగా.. మొత్తం 10 రన్స్ వచ్చాయి. రెండు ఓవర్లలో స్కోరు 23-0.

  • 19:06 PM

    India vs Zimbabwe Live Score Updates: ఇన్నింగ్స్‌ రెండో బాల్‌నే సంజూ సిక్సర్‌గా మలిచాడు. లైగ్ బై ఫోర్ రాగా.. మొత్తంగా మొదటి ఓవర్‌లో 13 పరుగులు వచ్చాయి.

  • 19:01 PM

    India vs Zimbabwe Live Score Updates: ఓపెనర్లుగా సంజూ శాంసన్, అభిషేక్ శర్మ వచ్చాడు. జింబాబ్వే నుంచి ఎంగర్వ తొలి ఓవర్ వేస్తున్నాడు.

  • 18:51 PM

    India vs Zimbabwe Live Score Updates: తాము టాస్ గెలిచినా.. ముందు బ్యాటింగ్ ఎంచుకునేవాళ్లమని కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ తెలిపాడు. ఆటగాళ్లు అందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారని.. శిబిరంలో మూడ్ రిలాక్స్‌గా ఉందన్నాడు. గత మ్యాచ్‌లో ఏం జరిగిందో అంతా మరిచిపోయి.. ఈ మ్యాచ్‌కు సన్నద్ధమయ్యాం అని చెప్పాడు. వాషింగ్టన్ స్థానంలో అక్షర్, రింకూ స్థానంలో శాంసన్ వచ్చారని తెలిపాడు. 

  • 18:46 PM

    IND vs ZIM Live Score Updates: తుది జట్లు ఇలా..

    భారత్: సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్, సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్యా, శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, వరుణ్ చక్రవర్తి, జస్ప్రీత్ బుమ్రా.

    జింబాబ్వే: తాడివానాషే మారుమణి (వికెట్ కీపర్), బ్రియాన్ బెన్నెట్, డియోన్ మైయర్స్, ర్యాన్ బర్ల్, సికందర్ రజా (కెప్టెన్), టోనీ మునియోంగా, తషింగా ముసెకివా, బ్రాడ్ ఎవాన్స్, టినోటెండా మపోసా, బ్లెస్సింగ్ ముజారబానీ, రిచర్డ్ నగరవ.
     

  • 18:42 PM

    IND vs ZIM Live Score Updates: ఈ మ్యాచ్‌కు టీమిండియా తుది జట్టులో రెండు మార్పులు చేసింది. వాషింగ్టన్ సుందర్ స్థానంలో అక్షర్ పటేల్, రింకూ సింగ్ స్థానంలో సంజూ శాంసన్ టీమ్‌లోకి వచ్చారు.

