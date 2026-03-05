IND vs ENG Semi Final Live Score: టాస్ ఓడిన భారత్.. తుది జట్లు ఇవే..!

India vs England Live Score Updates T20 World Cup Semi Final: టీ20 వరల్డ్ కప్లో భారత్-ఇంగ్లాండ్ రెండు జట్లు సెమీ ఫైనల్లో అమీతుమీ తేల్చుకునేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. సూపర్-8లో రెండోస్థానంలో నిలిచి టీమిండియా సెమీస్ చేరుకోగా.. వరుసగా మూడు మ్యాచ్ల్లో గెలిచి మొదటి స్థానంతో సెమీస్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది ఇంగ్లాండ్. ఈ మ్యాచ్లో గెలిచిన జట్టు న్యూజిలాండ్తో ఫైనల్ ఆడనుంది. ఉత్కంఠపోరులో విండీస్ను ఓడించిన భారత్.. సెమీ ఫైనల్లో సమష్టిగా రాణిస్తే గెలుపు ఈజీ అవుతుంది. మరోవైపు ఇంగ్లాండ్ కూడా బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ విభాగంలో పటిష్టంగా కనిపిస్తోంది. రెండు జట్ల మధ్య పోరు హోరాహోరీగా సాగడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియం వేదికగా గురువారం సాయంత్రం 7 గంటలకు మ్యాచ్ ఆరంభం కానుంది. IND vs ENG Live Score అప్డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.