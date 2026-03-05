English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

IND vs ENG Semi Final Live Score: టాస్ ఓడిన భారత్.. తుది జట్లు ఇవే..!

India vs England Live Score Updates T20 World Cup Semi Final: ముంబై వాంఖడే స్టేడియంలో భారత్-ఇంగ్లాండ్ జట్ల మధ్య ఇవాళ రెండో సెమీ ఫైనల్ జరుగుతోంది. ఈ హై-వోల్టేజ్ మ్యాచ్ లైవ్ అప్‌డేట్స్, ఓవర్ టు ఓవర్ స్కోర్ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.   

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Mar 5, 2026, 06:33 PM IST

IND vs ENG Semi Final Live Score: టాస్ ఓడిన భారత్.. తుది జట్లు ఇవే..!
Live Blog

India vs England Live Score Updates T20 World Cup Semi Final: టీ20 వరల్డ్ కప్‌లో భారత్-ఇంగ్లాండ్ రెండు జట్లు సెమీ ఫైనల్‌లో అమీతుమీ తేల్చుకునేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. సూపర్-8లో రెండోస్థానంలో నిలిచి టీమిండియా సెమీస్‌ చేరుకోగా.. వరుసగా మూడు మ్యాచ్‌ల్లో గెలిచి మొదటి స్థానంతో సెమీస్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది ఇంగ్లాండ్. ఈ మ్యాచ్‌లో గెలిచిన జట్టు న్యూజిలాండ్‌తో ఫైనల్ ఆడనుంది. ఉత్కంఠపోరులో విండీస్‌ను ఓడించిన భారత్.. సెమీ ఫైనల్‌లో సమష్టిగా రాణిస్తే గెలుపు ఈజీ అవుతుంది. మరోవైపు ఇంగ్లాండ్‌ కూడా బ్యాటింగ్, బౌలింగ్‌ విభాగంలో పటిష్టంగా కనిపిస్తోంది. రెండు జట్ల మధ్య పోరు హోరాహోరీగా సాగడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియం వేదికగా గురువారం సాయంత్రం 7 గంటలకు మ్యాచ్ ఆరంభం కానుంది. IND vs ENG Live Score అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.
 

5 March, 2026

  • 18:25 PM

    IND Vs ENG Live Score Updates: ముంబైలోని వాంఖడే పిచ్ ఎలా ఉండనుంది..? భారత్ Vs ఇంగ్లాండ్ హెడ్ టు హెడ్ రికార్డులు ఎలా ఉన్నాయి..? రెండు జట్ల ప్లేయింగ్ 11 ఎలా ఉండనుంది..? పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

