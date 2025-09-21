IND vs PAK Live Score Updates: దూకుడుగా ఆడుతున్న పాక్.. స్కోరు ఎంతంటే..?

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Live Updates: ఆసియా కప్ 2025లో నేడు మరో సూపర్ ఫైట్కు రంగం సిద్ధమైంది. దయాది పాకిస్థాన్తో భారత్ మరోసారి తలపడనుంది. గ్రూప్ దశలో పాక్ను భారత్ చిత్తు చేయగా.. ఇవాళ్టి మ్యాచ్లో డబుల్ పంచ్ ఇవ్వాలని ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు. టీమిండియా వరుస విజయాలతో గ్రూప్ టాపర్ గా సూపర్ 4లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. భారత్ చేతిలో ఓటమి.. యూఏఈ, ఒమన్ జట్లపై విజయాలతో పాకిస్థాన్ సూపర్ 4 చేరింది. నో షేక్ హ్యాండ్ వివాదం నేపథ్యంలో ఈ మ్యాచ్పై హై ఓల్టేజ్ నెలకొంది. ఒమన్తో జరిగిన మ్యాచ్ లో విశ్రాంతి తీసుకున్న బుమ్రా, వరుణ్ చక్రవర్తి తిరిగి జట్టులోకి రానుండగా.. అక్షర్ పటేల్ గాయంపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. అటు పాకిస్థాన్ కూడా కీలక మార్పులతో బరిలోకి దిగే అవకాశం ఉంది. దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం వేదికగా ఆదివారం రాత్రి 8:00 గంటలకు మ్యాచ్ మొదలవుతుంది. భారత్-పాకిస్థాన్ జట్ల మధ్య లైవ్ సోర్ అప్డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.