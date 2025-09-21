English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

IND vs PAK Live Score Updates: దూకుడుగా ఆడుతున్న పాక్.. స్కోరు ఎంతంటే..?

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Live Updates: ఆసియా కప్ 2025లో భారత్ Vs పాకిస్థాన్ మరోపోరు జరగనుంది. గ్రూప్ ఏ నుంచి సూపర్ 4లో చేరిన రెండు జట్లు.. ఆదివారం బిగ్ ఫైట్ కు రెడీ అయ్యాయి. ఈ మ్యాచ్ కు సంబంధించిన లైవ్ స్కోరు అప్ డేట్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Sep 21, 2025, 08:40 PM IST

Trending Photos

DA Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బంపర్‌ బొనాంజా.. 252 శాతం డీఏ పెరుగుదల!
6
Dearness allowance
DA Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బంపర్‌ బొనాంజా.. 252 శాతం డీఏ పెరుగుదల!
Gold Price: 10 గ్రాముల బంగారం ధర కేవలం రూ.55,000 మాత్రమే..దసరా ముందు సామాన్యులకు తీపికబురు!
7
gold price
Gold Price: 10 గ్రాముల బంగారం ధర కేవలం రూ.55,000 మాత్రమే..దసరా ముందు సామాన్యులకు తీపికబురు!
Old 50 Rupees Sale: రూ.50 నోట్లతో.. ఇలా ఇప్పుడే రూ.20 లక్షలు పొందండి.. నమ్మడం లేదా?
7
50 Rupees Note
Old 50 Rupees Sale: రూ.50 నోట్లతో.. ఇలా ఇప్పుడే రూ.20 లక్షలు పొందండి.. నమ్మడం లేదా?
Tollywood Star Hero Divorce: షాకింగ్.. విడాకుల దిశగా తెలుగు స్టార్ హీరో..!
5
Tollywood Hero
Tollywood Star Hero Divorce: షాకింగ్.. విడాకుల దిశగా తెలుగు స్టార్ హీరో..!
IND vs PAK Live Score Updates: దూకుడుగా ఆడుతున్న పాక్.. స్కోరు ఎంతంటే..?
Live Blog

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Live Updates:  ఆసియా కప్ 2025లో నేడు మరో సూపర్ ఫైట్‌కు రంగం సిద్ధమైంది. దయాది పాకిస్థాన్‌తో భారత్ మరోసారి తలపడనుంది. గ్రూప్ దశలో పాక్‌ను భారత్ చిత్తు చేయగా.. ఇవాళ్టి మ్యాచ్‌లో డబుల్ పంచ్ ఇవ్వాలని ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు. టీమిండియా వరుస విజయాలతో గ్రూప్ టాపర్ గా సూపర్ 4లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. భారత్ చేతిలో ఓటమి.. యూఏఈ, ఒమన్ జట్లపై విజయాలతో పాకిస్థాన్ సూపర్ 4 చేరింది. నో షేక్ హ్యాండ్ వివాదం నేపథ్యంలో ఈ మ్యాచ్‌పై హై ఓల్టేజ్ నెలకొంది. ఒమన్‌తో జరిగిన మ్యాచ్ లో విశ్రాంతి తీసుకున్న బుమ్రా, వరుణ్ చక్రవర్తి తిరిగి జట్టులోకి రానుండగా.. అక్షర్ పటేల్ గాయంపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. అటు పాకిస్థాన్ కూడా కీలక మార్పులతో బరిలోకి దిగే అవకాశం ఉంది. దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం వేదికగా ఆదివారం రాత్రి 8:00 గంటలకు మ్యాచ్ మొదలవుతుంది. భారత్-పాకిస్థాన్ జట్ల మధ్య లైవ్ సోర్ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.
 

21 September, 2025

  • 20:39 PM

    India vs Pakistan Asia Cup 2025 Live Score Updates: వరుణ్ చక్రవర్తి బౌలింగ్ లో సైమ్ ఆయూబ్ స్వీప్ షాట్ ఆడగా.. కుల్దీప్ యాదవ్ సులభమైన క్యాచ్ ను వదిలిపెట్టాడు. మరోవైపు బుమ్రా ఎక్కువగా పరుగులు ఇస్తున్నాడు. పవర్ ప్లే ముగిసేసమయానికి పాకిస్థాన్ వికెట్ నష్టానికి 55 రన్స్ చేసింది. బుమ్రా మూడు ఓవర్లలో 34 పరుగులు ఇచ్చాడు. 

  • 20:29 PM

    India vs Pakistan Asia Cup 2025 Live Score Updates: పాకిస్థాన్ దూకుడుగా ఆడుతోంది. నాలుగు ఓవర్ల ఆట ముగిసేసరికి వికెట్ నష్టానికి 36 రన్స్ చేసింది.

  • 20:18 PM

    India vs Pakistan Asia Cup 2025 Live Score Updates: హార్ధిక్ పాండ్యా తొలి దెబ్బ తీశాడు. దూకుడు మీదున్న ఫఖర్ జమాన్ (15)ను పెవిలియన్ కు పంపించాడు. 

  • 20:07 PM

    India vs Pakistan Asia Cup 2025 Live Score Updates: హార్దిక్ పాండ్యా వేసిన మొదటి ఓవర్ లో పాకిస్థాన్ ఆరు పరుగులు చేసింది. 

  • 20:02 PM

    India vs Pakistan Asia Cup 2025 Live Score Updates: ఈసారి కూడా టాస్ సమయంలో భారత్ కెప్టెన్ సూర్య కుమార్ పాక్ కెప్టెన్ సల్మాన్ అఘాకు షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వలేదు. ఈ నెల 14న ఈ రెండు జట్ల మధ్య జరిగిన మ్యాచ్లోనూ సూర్య.. పాక్ కెప్టెన్ కు షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వని విషయం తెలిసిందే. దీంతో ఆ జట్టు రాద్ధాంతం చేసింది. కాగా ఈ మ్యాచ్లో తాము గెలిస్తే రాజకీయపరమైన వ్యాఖ్యలు చేసేందుకు పాక్ సిద్ధమైనట్లు టాక్.

  • 19:41 PM

    India vs Pakistan Asia Cup 2025 Playing 11: భారత్: అభిషేక్ శర్మ, శుభ్‌మన్ గిల్, సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), తిలక్ వర్మ, సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), శివమ్ దూబే, హార్దిక్ పాండ్యా, అక్షర్ పటేల్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, కుల్దీప్ యాదవ్, వరుణ్ చక్రవర్తి

    పాకిస్థాన్: సైమ్ అయూబ్, సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్, ఫఖర్ జమాన్, సల్మాన్ అఘా (కెప్టెన్), హుస్సేన్ తలత్, మహ్మద్ హారీస్ (వికెట్ కీపర్), మహ్మద్ నవాజ్, ఫహీమ్ అష్రఫ్, షాహీన్ అఫ్రిది, హారీస్ రవూఫ్, అబ్రార్ అహ్మద్.

  • 19:34 PM

    India vs Pakistan Asia Cup 2025 Live Updates: రెండు జట్లు కూడా తుది జట్లలో రెండు మార్పులు చేశాయి. అర్ష్ దీప్ సింగ్, హర్షీత్ రాణా స్థానంలో బుమ్రా, వరుణ్ చక్రవర్తి టీమ్ లోకి వచ్చారు.

  • 19:31 PM

    India vs Pakistan Asia Cup 2025 Live Updates: టాస్ గెలిచిన భారత్ మొదట బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో పాకిస్థాన్ బ్యాటింగ్ ఆరంభించనుంది.

ind vs pakInd Vs Pak LiveIND vs PAK ScoreInd Vs Pak Live Score UpdatesIND vs PAK Live Score

Trending News