  IPL Auction 2026 LIVE: ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలంలో స్టార్ ప్లేయర్లకు బిగ్ షాక్.. పట్టించుకోని ఫ్రాంచైజీలు

IPL Mini Auction 2026 LIVE Updates: అభిమానులు ఎంతో ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్న ఐపీఎల్ మినీ వేలం ఇవాళ మధ్యాహ్నం 2.30 గంటల నుంచి జరగనుంది. 77 స్లాట్స్‌ కోసం ఫ్రాంచైజీల వద్ద రూ.237.55 కోట్ల పర్స్ ఉంది. ఏ ఆటగాడు అత్యధిక ధర దక్కించుకుంటాడో చూడాలి మరి. లైవ్ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.   

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Dec 16, 2025, 03:34 PM IST

IPL Auction 2026 LIVE: ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలంలో స్టార్ ప్లేయర్లకు బిగ్ షాక్.. పట్టించుకోని ఫ్రాంచైజీలు
Live Blog

IPL Mini Auction 2026 LIVE Updates: అబుదాబి వేదికగా IPL 2026 మినీ వేలానికి రంగం సిద్దమైంది. పది ఫ్రాంచైజీలు.. మొత్తం 77 మంది ఆటగాళ్లను కొనుగోలు చేయనున్నాయి. ఒక్కో టీమ్ గరిష్టంగా 25 మంది స్క్వాడ్ తీసుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. అన్ని జట్ల పర్స్ రూ.237.55 కోట్లు ఉంది. కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ పర్స్‌లో అత్యధికంగా రూ.64.30 కోట్ల భారీ మొత్తం ఉండగా.. మొత్తం 13 స్థానాలు భర్తీ చేయాల్సి ఉంది. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ రూ.43.40 కోట్లతో వేలంలోకి దిగనుంది. రవీంద్ర జడేజా స్థానాన్ని భర్తీ చేసే ఆల్‌రౌండర్‌ను కొనుగోలు చేసేందుకు భారీ ఖర్చు చేసే అవకాశం కనిపిస్తోంది. అత్యల్పంగా ముంబై ఇండియన్స్ పర్స్‌లో కేవలం రూ.2.75 కోట్లు మాత్రమే ఉంది. కామెరాన్ గ్రీన్, వెంకటేష్ అయ్యర్, జేసన్ హోల్డర్ తదితర ఆటగాళ్లపై అందరి దృష్టి నెలకొంది. ఈ వేలంలో RTM కార్డులు అందుబాటులో ఉండవు. మంగళవారం మధ్యాహ్నం 2.30 గంటల నుంచి ఐపీఎల్ మినీ వేలం మొదలు కానుంది. లైవ్ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.

16 December, 2025

  • 15:26 PM

    IPL 2026 Auction LIVE Updates: రూ.2 కోట్లకు బెన్ డకెట్‌ను ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ దక్కించుకుంది. న్యూజిలాండ్ వికెట్ కీపర్ ఫిన్ అలెన్ ను రూ.2 కోట్లకు సొంతం చేసుకుంది.

  • 15:25 PM

    IPL 2026 Auction LIVE Updates: వికెట్ కీపర్లు రహ్మనుల్లా గుర్బాజ్, జానీ బెయిర్ స్టో, జేమీ స్మిత్ అన్‌సోల్డ్‌గా మిగిలిపోయారు. 

  • 15:24 PM

    IPL 2026 Auction LIVE Updates: రూ.కోటి బేస్‌ ప్రైస్‌కే క్వింటన్ డికాక్‌ను ముంబై ఇండియన్స్ దక్కించుకుంది.  

  • 15:23 PM

    IPL 2026 Auction LIVE Updates: రెండు సెట్ల వేలం ముగిసింది. మూడో సెట్‌లో వికెట్ కీపర్లు ఉన్నారు. రూ.75 లక్షల బేస్‌ ప్రైస్‌తో కేఎస్ భరత్ వేలంలోకి రాగా.. అన్‌సోల్డ్‌గా మిగిలిపోయాడు.

  • 15:22 PM

    IPL 2026 Auction LIVE Updates: రూ.75 లక్షల బేస్‌ ప్రైస్‌తో దీపక్ హుడా వేలంలోకి రాగా.. ఏ ఫ్రాంచైజీ కూడా కొనుగోలు చేసేందుకు ముందుకు రాలేదు.

  • 15:21 PM

    IPL 2026 Auction LIVE Updates: ఐపీఎల్ మినీ వేలం ఊహించని విధంగా సాగుతోంది. ఆల్‌రౌండర్ వెంకటేష్ అయ్యర్‌ను రూ.7 కోట్లకు ఆర్‌సీబీ దక్కించుకుంది.

  • 15:13 PM

    IPL 2026 Auction LIVE Updates: శ్రీలంక ఆల్‌రౌండర్ వనిందు హసరంగను రూ.2 కోట్లకు లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ కొనుగోలు చేసింది.

  • 15:12 PM

    IPL 2026 Auction LIVE Updates: సౌతాఫ్రికా ఆల్‌రౌండర్ వియాన్ ముల్డర్ రూ.కోటి బేస్ ప్రైస్‌తో వేలంలోకి రాగా.. ఎవరూ కొనలేదు.

  • 15:10 PM

    IPL 2026 Auction LIVE Updates: కివీస్ స్టార్ ఆల్‌రౌండర్ రచిన్ రవీంద్ర, ఇంగ్లాండ్ ఆల్ రౌండర్ లివింగ్ స్టన్ ఆశ్చర్యకరంగా అన్‌సోల్డ్‌గా మిగిలిపోయారు.

  • 15:09 PM

    IPL 2026 Auction LIVE Updates: రెండో సెట్ వేలం మొదలైంది. రూ.2 కోట్లతో గస్ అట్కిన్సన్ వేలంలోకి రాగా.. అన్‌సోల్డ్‌గా మిగిలిపోయాడు.

  • 15:05 PM

    IPL Mini Auction 2026 Latest Updates: ఐపీఎల్ మినీ వేలం మొదటి సెట్ ముగిసింది. ఈ సెట్‌లో నలుగురు ప్లేయర్లు అన్‌సోల్డ్‌గా మిగిలిపోయారు.

  • 15:02 PM

    IPL Mini Auction 2026 Latest Updates: ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యధిక దక్కించుకున్న ప్లేయర్‌గా కామెరున్ గ్రీన్ రికార్డు సృష్టించాడు. సర్ఫరాజ్ ఖాన్ మరోసారి అన్‌సోల్డ్‌గా మిగిలిపోయాడు. 
     

  • 14:57 PM

    IPL Mini Auction 2026 Latest Updates: ఆసీస్‌ ఆల్‌రౌండర్ కామెరున్ గ్రీన్‌ రూ.2 కోట్ల బేస్ ప్రైస్‌తో వేలంలోకి రాగా.. రాజస్థాన్ రాయల్స్, కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ పోటీ పడడంతో రేటు భారీగా పెరిగింది. రాజస్థాన్ తప్పుకోగా.. ఆ తరువాత చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ వేలంలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. రెండు జట్లు పోటాపోటీగా ధరను పెంచుకుంటూ పోయాయి. చివరకు రూ.25.20 కోట్లకు కేకేఆర్ దక్కించకుంది.

  • 14:44 PM

    IPL Mini Auction 2026 Latest Updates: న్యూజిలాండ్ బ్యాట్స్‌మెన్ డెవాన్ కాన్వే అన్‌సోల్డ్‌గా మిగిలిపోయాడు.

  • 14:43 PM

    IPL Mini Auction 2026 Latest Updates: పృథ్వీ షాకు వేలంలో మరోసారి నిరాశ ఎదురైంది. రూ.75 లక్షలకు వేలంలోకి వచ్చినా.. ఫ్రాంచైజీలు ఆసక్తి చూపించలేదు.

  • 14:42 PM

    IPL Mini Auction 2026 Latest Updates: సౌతాఫ్రికా స్టార్ ప్లేయర్‌ డేవిడ్ మిల్లర్‌ను రూ.2 కోట్లకు ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ దక్కించుకుంది.

  • 14:41 PM

    IPL Mini Auction 2026 Latest Updates: ఫస్ట్‌ సెట్‌లో ఆసీస్‌ బ్యాటర్ ఫ్రేజర్ మెక్‌గుర్క్ రూ.2 కోట్లతో వేలంలోకి రాగా.. అన్‌సోల్డ్‌గా మిగిలిపోయాడు.

  • 14:35 PM

    IPL Mini Auction 2026 Latest Updates: ఐపీఎల్ మినీ వేలం మొదలైంది. అన్ని ఫ్రాంచైజీలు ఆటగాళ్లను తీసుకునేందుకు తమ ప్లాన్స్‌తో రెడీ అయ్యాయి. 
     

  • 14:13 PM

    IPL Mini Auction 2026 Latest Updates: ఏ జట్టు పర్స్‌ ఎంత మనీ ఉంది..?
     
    ==> కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్: రూ.64.30 కోట్లు
    ==> చెన్నై సూపర్ కింగ్స్: రూ.43.40 కోట్లు
    ==> సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్: రూ.25.50 కోట్లు
    ==> లక్నో సూపర్ జెయింట్స్: రూ.22.95 కోట్లు
    ==> ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్: రూ.21.80 కోట్లు
    ==> రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు: రూ.16.40 కోట్లు
    ==> రాజస్థాన్ రాయల్స్: రూ.16.05 కోట్లు
    ==> గుజరాత్ టైటాన్స్: రూ.12.90 కోట్లు
    ==> పంజాబ్ కింగ్స్: రూ.11.50 కోట్లు
    ==> ముంబై ఇండియన్స్: రూ.2.75 కోట్లు

Ipl Mini Auction 2026IPL 2026IPL 2026 AuctionIPL 2026 Auction LiveIPL 2026 Auction Updates

