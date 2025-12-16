IPL Auction 2026 LIVE: ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలంలో స్టార్ ప్లేయర్లకు బిగ్ షాక్.. పట్టించుకోని ఫ్రాంచైజీలు

IPL Mini Auction 2026 LIVE Updates: అబుదాబి వేదికగా IPL 2026 మినీ వేలానికి రంగం సిద్దమైంది. పది ఫ్రాంచైజీలు.. మొత్తం 77 మంది ఆటగాళ్లను కొనుగోలు చేయనున్నాయి. ఒక్కో టీమ్ గరిష్టంగా 25 మంది స్క్వాడ్ తీసుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. అన్ని జట్ల పర్స్ రూ.237.55 కోట్లు ఉంది. కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ పర్స్లో అత్యధికంగా రూ.64.30 కోట్ల భారీ మొత్తం ఉండగా.. మొత్తం 13 స్థానాలు భర్తీ చేయాల్సి ఉంది. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ రూ.43.40 కోట్లతో వేలంలోకి దిగనుంది. రవీంద్ర జడేజా స్థానాన్ని భర్తీ చేసే ఆల్రౌండర్ను కొనుగోలు చేసేందుకు భారీ ఖర్చు చేసే అవకాశం కనిపిస్తోంది. అత్యల్పంగా ముంబై ఇండియన్స్ పర్స్లో కేవలం రూ.2.75 కోట్లు మాత్రమే ఉంది. కామెరాన్ గ్రీన్, వెంకటేష్ అయ్యర్, జేసన్ హోల్డర్ తదితర ఆటగాళ్లపై అందరి దృష్టి నెలకొంది. ఈ వేలంలో RTM కార్డులు అందుబాటులో ఉండవు. మంగళవారం మధ్యాహ్నం 2.30 గంటల నుంచి ఐపీఎల్ మినీ వేలం మొదలు కానుంది. లైవ్ అప్డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.