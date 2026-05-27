SRH vs RR Live Score IPL 2026: భారీ స్కోరు దిశగా రాజస్థాన్.. ఆగని పరుగుల వరద

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals Live Updates: సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్, రాజస్థాన్ రాయల్స్  జట్ల మధ్య కీలక పోరు మొదలైంది. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన సన్‌రైజర్స్ మొదట బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. SRH vs RR Live Score Updates కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.  
Written ByAshok Krindinti Updated byAshok Krindinti
Published: May 27, 2026, 08:49 PM IST|Updated: May 27, 2026, 08:50 PM IST
Image Credit: Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals Live Updates (Source: X/IPL)
27 May 2026 08:49 PM (IST)

SRH vs RR Live Score Updates: ప్రపుల్‌ వేసిన 14వ ఓవర్‌లో జురేల్ ఒక ఫోర్, సిక్సర్ కొట్టాడు. మొత్తం ఈ ఓవర్‌లో వికెట్ తీసి.. 12 పరుగులు ఇచ్చాడు ప్రపుల్. రియాన్ పరాగ్‌ (12), ఫెర్రీరా (0) క్రీజ్‌లో ఉన్నారు. స్కోరు: 192-3 (14).

27 May 2026 08:46 PM (IST)

SRH vs RR Live Score Updates: ధ్రువ్ జురెల్ (50) 20 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసుకుని.. వెంటనే ఔట్ అయ్యాడు. దీంతో 192 పరుగుల వద్ద రాజస్థాన్ మూడో వికెట్ కోల్పోయింది.

27 May 2026 08:40 PM (IST)

SRH vs RR Live Score Updates: రాజస్థాన్ భారీ స్కోరు దిశగా దూసుకెళ్తోంది. 13 ఓవర్లలో రెండు వికెట్ల నష్టానికి 180 పరుగులు చేసింది. 

27 May 2026 08:34 PM (IST)

SRH vs RR Live Score Updates: రాజస్థాన్ జోరు కొనసాగుతోంది. కమిన్స్ వేసిన 12వ ఓవర్‌లో రెండు ఫోర్లు, ఒక సిక్సర్ బాదడంతో మొత్తం 17 పరుగులు వచ్చాయి. స్కోరు: 168-2(12).

27 May 2026 08:30 PM (IST)

SRH vs RR Live Score Updates: రాజస్థాన్ రాయల్స్ రెండో వికెట్ కోల్పోయింది. శివాంగ్ బౌలింగ్‌లో అభిషేక్ శర్మకు క్యాచ్ ఇచ్చి జైస్వాల్ (29) ఔట్ అయ్యాడు. కెప్టెన్ రియాన్ పరాగ్ క్రీజ్‌లోకి వచ్చాడు. 11వ ఓవర్‌లో జురేల్, పరాగ్ చెరో సిక్సర్ బాదడంతో 15 పరుగులు వచ్చాయి. స్కోరు: 151-2 (11).

27 May 2026 08:26 PM (IST)

SRH vs RR Live Score Updates: పది ఓవర్లలో రాజస్థాన్ రాయల్స్ వికెట్ నష్టానికి 136 పరుగులు చేసింది. నితీష్ కుమార్ రెడ్డి ఈ ఓవర్‌లో 7 రన్స్ ఇచ్చాడు. జైస్వాల్ (29) ఒక ఫోర్ కొట్టాడు.

27 May 2026 08:21 PM (IST)

SRH vs RR Live Score Updates: వైభవ్ ఔట్ కావడంతో SRH బౌలర్లు ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నారు. శివాంగ్ 9 ఓవర్‌లో కేవలం 4 పరుగులు ఇచ్చాడు. స్కోరు: 129-1 (9).

27 May 2026 08:19 PM (IST)

SRH vs RR Live Score Updates: వైభవ్ సూర్యవంశీ విధ్వంసానికి తెరపడింది. 29 బంతుల్లోనే 12 సిక్సర్లు, ఐదు ఫోర్లతో 97 పరుగులు చేసిన వైభవ్.. తృటిలో సెంచరీ మిస్ చేసుకున్నాడు. ప్రపుల్ బౌలింగ్‌లో రవిచంద్రన్‌కు క్యాచ్ ఇచ్చాడు. ఈ ఓవర్‌లో వైభవ్ మూడు సిక్సర్లు, ఒక ఫోర్ కొట్టడంతో 29 పరుగులు వచ్చాయి. ఆఖరి బంతికి ఔట్ అయ్యడు. స్కోరు: 125-1 (8).

27 May 2026 08:08 PM (IST)

SRH vs RR Live Score Updates: సాకిబ్ హుస్సేన్ వేసిన ఏడో ఓవర్‌లో జైస్వాల్ ఒక ఫోర్ కొట్టగా.. వైభవ్ ఒక ఫోర్, సిక్సర్ బాదాడు. దీంతో మొత్తం 16 పరుగులు వచ్చాయి. స్కోరు: 96-0.

27 May 2026 08:01 PM (IST)

SRH vs RR Live Score Updates: పవర్‌ ప్లే ముగిసింది. ప్రపుల్ హింగే ఆరో ఓవర్‌లో కేవలం ఆరు పరుగులు ఇచ్చి కట్టడి చేశాడు. ఈ ఓవర్లో జైస్వాల్ (19) ఒక ఫోర్ కొట్టాడు. వైభవ్ సూర్యవంశీ (60) జోరు కొనసాగుతోంది. స్కోరు: 80-0(6).

27 May 2026 07:55 PM (IST)

SRH vs RR Live Score Updates: రాజస్థాన్ రాయల్స్ పరుగుల వరద పారిస్తోంది. ఐదు ఓవర్లలోనే వికెట్ నష్టపోకుండా 74 రన్స్ చేసింది. 

27 May 2026 07:53 PM (IST)

SRH vs RR Live Score Updates: వైభవ్ కేవలం 16 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఇందులో 8 సిక్సర్లు, ఒక ఫోర్ ఉన్నాయి. ఒక సీజన్‌లో 60 సిక్సర్లు బాదిన తొలి ప్లేయర్‌గా నిలిచాడు. క్రిస్ గేల్ 59 సిక్సర్ల రికార్డును బ్రేక్ చేశాడు.

27 May 2026 07:51 PM (IST)

SRH vs RR Live Score Updates: సన్‌రైజర్స్ బౌలర్లకు వైభవ్ చుక్కలు చూపిస్తున్నాడు. హుస్సేన్ వేసిన నాలుగో ఓవర్‌లో మూడు సిక్సర్లు కొట్టాడు. ఈ ఓవర్‌లో 18 పరుగులు వచ్చాయి. స్కోరు: 63-0(4).

27 May 2026 07:45 PM (IST)

SRH vs RR Live Score Updates: వైభవ్ సూర్యవంశీ సిక్సర్ల వర్షం కురిపిస్తున్నాడు. కమిన్స్ వేసిన మూడో ఓవర్‌లో ఒక ఫోర్, వరుసగా మూడు సిక్సర్లు బాదడంతో మొత్తం ఏకంగా 25 పరుగులు వచ్చాయి. స్కోరు: 45-0(3).

27 May 2026 07:40 PM (IST)

SRH vs RR Live Score Updates: ఇషాన్ మలింగ వేసిన రెండో ఓవర్‌లో జైస్వాల్ ఒక ఫోర్ కొట్టగా.. వైభవ్ ఆఖరి బంతిని సిక్సర్‌గా మలిచాడు. దీంతో ఈ ఓవర్‌లో 11 రన్స్ వచ్చాయి.  స్కోర్: 20-0 (2).

27 May 2026 07:35 PM (IST)

SRH vs RR Live Score Updates: తొలి ఓవర్‌లో కమిన్స్ మొదట ఐదు బంతుల్లో మూడు పరుగులు ఇవ్వగా.. చివరి బంతిని వైభవ్ సిక్సర్‌ బాదాడు. దీంతో మొత్తం 9 పరుగులు వచ్చాయి.

27 May 2026 07:31 PM (IST)

SRH vs RR Live Score Updates: రాజస్థాన్ నుంచి వైభవ్ సూర్యవంశీ, యశస్వి జైస్వాల్ ఓపెనర్లుగా వచ్చారు. SRH నుంచి మొదటి ఓవర్‌ను కెప్టెన్ ప్యాట్ కమిన్స్ వేస్తున్నాడు.

27 May 2026 07:28 PM (IST)

SRH vs RR Live Score Updates: సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఇంపాక్ట్ సబ్‌లు: సలీల్ ఆరోరా, అనికేత్ వర్మ, లియామ్ లివింగ్‌స్టోన్, హర్ష్ దూబే, హర్షల్ పటేల్

రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఇంపాక్ట్ సబ్‌లు: శుభమ్ దూబే, సుశాంత్ మిశ్రా, అమన్ రావ్ పేరాల, రవి బిష్ణోయ్, తుషార్ దేశ్‌పాండే

27 May 2026 07:12 PM (IST)

SRH vs RR Live Score Updates: తుది జట్లు ఇలా..

సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్: అభిషేక్ శర్మ, ట్రావిస్ హెడ్, ఇషాన్ కిషన్ (వికెట్ కీపర్), హెన్రిచ్ క్లాసెన్, స్మరన్ రవిచంద్రన్, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, పాట్ కమిన్స్ (కెప్టెన్), శివాంగ్ కుమార్, ఇషాన్ మలింగ, సాకిబ్ హుస్సేన్, ప్రఫుల్ హింగే

రాజస్థాన్ రాయల్స్: యశస్వి జైస్వాల్, వైభవ్ సూర్యవంశీ, ధ్రువ్ జురెల్ (వికెట్ కీపర్), రియాన్ పరాగ్ (కెప్టెన్), డోనోవన్ ఫెరీరా, ధసున్ షనక, రవీంద్ర జడేజా, జోఫ్రా ఆర్చర్, నాంద్రే బర్గర్, బ్రిజేష్ శర్మ, యశ్ రాజ్ పుంజా

27 May 2026 07:10 PM (IST)

SRH vs RR Live Score Updates: ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో ఎలిమేటర్ పోరులో రాజస్థాన్ రాయల్స్ మొదట బ్యాటింగ్ ఆరంభించనుంది.

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

