/SRH vs RR Live Score IPL 2026: భారీ స్కోరు దిశగా రాజస్థాన్.. ఆగని పరుగుల వరద

SRH vs RR Live Score Updates: ప్రపుల్ వేసిన 14వ ఓవర్లో జురేల్ ఒక ఫోర్, సిక్సర్ కొట్టాడు. మొత్తం ఈ ఓవర్లో వికెట్ తీసి.. 12 పరుగులు ఇచ్చాడు ప్రపుల్. రియాన్ పరాగ్ (12), ఫెర్రీరా (0) క్రీజ్లో ఉన్నారు. స్కోరు: 192-3 (14).
SRH vs RR Live Score Updates: ధ్రువ్ జురెల్ (50) 20 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసుకుని.. వెంటనే ఔట్ అయ్యాడు. దీంతో 192 పరుగుల వద్ద రాజస్థాన్ మూడో వికెట్ కోల్పోయింది.
SRH vs RR Live Score Updates: రాజస్థాన్ భారీ స్కోరు దిశగా దూసుకెళ్తోంది. 13 ఓవర్లలో రెండు వికెట్ల నష్టానికి 180 పరుగులు చేసింది.
SRH vs RR Live Score Updates: రాజస్థాన్ జోరు కొనసాగుతోంది. కమిన్స్ వేసిన 12వ ఓవర్లో రెండు ఫోర్లు, ఒక సిక్సర్ బాదడంతో మొత్తం 17 పరుగులు వచ్చాయి. స్కోరు: 168-2(12).
SRH vs RR Live Score Updates: రాజస్థాన్ రాయల్స్ రెండో వికెట్ కోల్పోయింది. శివాంగ్ బౌలింగ్లో అభిషేక్ శర్మకు క్యాచ్ ఇచ్చి జైస్వాల్ (29) ఔట్ అయ్యాడు. కెప్టెన్ రియాన్ పరాగ్ క్రీజ్లోకి వచ్చాడు. 11వ ఓవర్లో జురేల్, పరాగ్ చెరో సిక్సర్ బాదడంతో 15 పరుగులు వచ్చాయి. స్కోరు: 151-2 (11).
SRH vs RR Live Score Updates: పది ఓవర్లలో రాజస్థాన్ రాయల్స్ వికెట్ నష్టానికి 136 పరుగులు చేసింది. నితీష్ కుమార్ రెడ్డి ఈ ఓవర్లో 7 రన్స్ ఇచ్చాడు. జైస్వాల్ (29) ఒక ఫోర్ కొట్టాడు.
SRH vs RR Live Score Updates: వైభవ్ ఔట్ కావడంతో SRH బౌలర్లు ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నారు. శివాంగ్ 9 ఓవర్లో కేవలం 4 పరుగులు ఇచ్చాడు. స్కోరు: 129-1 (9).
SRH vs RR Live Score Updates: వైభవ్ సూర్యవంశీ విధ్వంసానికి తెరపడింది. 29 బంతుల్లోనే 12 సిక్సర్లు, ఐదు ఫోర్లతో 97 పరుగులు చేసిన వైభవ్.. తృటిలో సెంచరీ మిస్ చేసుకున్నాడు. ప్రపుల్ బౌలింగ్లో రవిచంద్రన్కు క్యాచ్ ఇచ్చాడు. ఈ ఓవర్లో వైభవ్ మూడు సిక్సర్లు, ఒక ఫోర్ కొట్టడంతో 29 పరుగులు వచ్చాయి. ఆఖరి బంతికి ఔట్ అయ్యడు. స్కోరు: 125-1 (8).
SRH vs RR Live Score Updates: సాకిబ్ హుస్సేన్ వేసిన ఏడో ఓవర్లో జైస్వాల్ ఒక ఫోర్ కొట్టగా.. వైభవ్ ఒక ఫోర్, సిక్సర్ బాదాడు. దీంతో మొత్తం 16 పరుగులు వచ్చాయి. స్కోరు: 96-0.
SRH vs RR Live Score Updates: పవర్ ప్లే ముగిసింది. ప్రపుల్ హింగే ఆరో ఓవర్లో కేవలం ఆరు పరుగులు ఇచ్చి కట్టడి చేశాడు. ఈ ఓవర్లో జైస్వాల్ (19) ఒక ఫోర్ కొట్టాడు. వైభవ్ సూర్యవంశీ (60) జోరు కొనసాగుతోంది. స్కోరు: 80-0(6).
SRH vs RR Live Score Updates: రాజస్థాన్ రాయల్స్ పరుగుల వరద పారిస్తోంది. ఐదు ఓవర్లలోనే వికెట్ నష్టపోకుండా 74 రన్స్ చేసింది.
SRH vs RR Live Score Updates: వైభవ్ కేవలం 16 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఇందులో 8 సిక్సర్లు, ఒక ఫోర్ ఉన్నాయి. ఒక సీజన్లో 60 సిక్సర్లు బాదిన తొలి ప్లేయర్గా నిలిచాడు. క్రిస్ గేల్ 59 సిక్సర్ల రికార్డును బ్రేక్ చేశాడు.
SRH vs RR Live Score Updates: సన్రైజర్స్ బౌలర్లకు వైభవ్ చుక్కలు చూపిస్తున్నాడు. హుస్సేన్ వేసిన నాలుగో ఓవర్లో మూడు సిక్సర్లు కొట్టాడు. ఈ ఓవర్లో 18 పరుగులు వచ్చాయి. స్కోరు: 63-0(4).
SRH vs RR Live Score Updates: వైభవ్ సూర్యవంశీ సిక్సర్ల వర్షం కురిపిస్తున్నాడు. కమిన్స్ వేసిన మూడో ఓవర్లో ఒక ఫోర్, వరుసగా మూడు సిక్సర్లు బాదడంతో మొత్తం ఏకంగా 25 పరుగులు వచ్చాయి. స్కోరు: 45-0(3).
SRH vs RR Live Score Updates: ఇషాన్ మలింగ వేసిన రెండో ఓవర్లో జైస్వాల్ ఒక ఫోర్ కొట్టగా.. వైభవ్ ఆఖరి బంతిని సిక్సర్గా మలిచాడు. దీంతో ఈ ఓవర్లో 11 రన్స్ వచ్చాయి. స్కోర్: 20-0 (2).
SRH vs RR Live Score Updates: తొలి ఓవర్లో కమిన్స్ మొదట ఐదు బంతుల్లో మూడు పరుగులు ఇవ్వగా.. చివరి బంతిని వైభవ్ సిక్సర్ బాదాడు. దీంతో మొత్తం 9 పరుగులు వచ్చాయి.
SRH vs RR Live Score Updates: రాజస్థాన్ నుంచి వైభవ్ సూర్యవంశీ, యశస్వి జైస్వాల్ ఓపెనర్లుగా వచ్చారు. SRH నుంచి మొదటి ఓవర్ను కెప్టెన్ ప్యాట్ కమిన్స్ వేస్తున్నాడు.
SRH vs RR Live Score Updates: సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఇంపాక్ట్ సబ్లు: సలీల్ ఆరోరా, అనికేత్ వర్మ, లియామ్ లివింగ్స్టోన్, హర్ష్ దూబే, హర్షల్ పటేల్
రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఇంపాక్ట్ సబ్లు: శుభమ్ దూబే, సుశాంత్ మిశ్రా, అమన్ రావ్ పేరాల, రవి బిష్ణోయ్, తుషార్ దేశ్పాండే
SRH vs RR Live Score Updates: తుది జట్లు ఇలా..
సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్: అభిషేక్ శర్మ, ట్రావిస్ హెడ్, ఇషాన్ కిషన్ (వికెట్ కీపర్), హెన్రిచ్ క్లాసెన్, స్మరన్ రవిచంద్రన్, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, పాట్ కమిన్స్ (కెప్టెన్), శివాంగ్ కుమార్, ఇషాన్ మలింగ, సాకిబ్ హుస్సేన్, ప్రఫుల్ హింగే
రాజస్థాన్ రాయల్స్: యశస్వి జైస్వాల్, వైభవ్ సూర్యవంశీ, ధ్రువ్ జురెల్ (వికెట్ కీపర్), రియాన్ పరాగ్ (కెప్టెన్), డోనోవన్ ఫెరీరా, ధసున్ షనక, రవీంద్ర జడేజా, జోఫ్రా ఆర్చర్, నాంద్రే బర్గర్, బ్రిజేష్ శర్మ, యశ్ రాజ్ పుంజా
SRH vs RR Live Score Updates: ఈ మ్యాచ్లో టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో ఎలిమేటర్ పోరులో రాజస్థాన్ రాయల్స్ మొదట బ్యాటింగ్ ఆరంభించనుంది.
Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals Live Updates: ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో మరో హైఓల్టేజ్ పోరుకు రంగం సిద్ధమైంది. ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్లో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH), రాజస్థాన్ రాయల్స్ (RR) జట్లు తలపడుతున్నాయి. ఈ మ్యాచ్లో గెలిచిన జట్టు క్వాలిఫైయర్-2కు అర్హత సాధిస్తుంది. ఓడిన జట్టు టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమిస్తుంది. దీంతో ఇరు జట్లకు ఇది ‘డూ ఆర్ డై’ మ్యాచ్గా మారింది. ఈ సీజన్లో విధ్వంసకర బ్యాటింగ్తో ప్రత్యర్థులను వణికించిన సన్రైజర్స్.. హెన్రిచ్ క్లాసెన్, అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్లపై భారీగా ఆశలు పెట్టుకుంది. వైభవ్ సూర్యవంశీ, యశస్వి జైస్వాల్, ధ్రువ్ జురెల్లతో రాజస్థాన్ కూడా బ్యాటింగ్లో సవాల్ విసురుతోంది. SRH నుంచి బౌలింగ్లో కెప్టెన్ కమిన్స్, ఇషాన్ మలింగ, సకీబ్ హుస్సేన్ కీలకం కానుండగా.. రాజస్థాన్ నుంచి జోఫ్రా ఆర్చర్, నాంద్రే బర్గర్, బ్రిజేష్ శర్మ ప్రమాదకరంగా కనిపిస్తున్నారు. రెండు జట్లు పటిష్టంగా ఉండడంతో మ్యాచ్ ఉత్కంఠభరితంగా సాగడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. న్యూ చండీగఢ్లోని మహారాజా యదవీంద్ర సింగ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియం వేదికగా బుధవారం రాత్రి 7:30 గంటలకు మ్యాచ్ మొదలుకానుంది. Sunrisers Hyderabad VS Rajasthan Royals Live Score Updates కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.