Chinnaswamy Stadium Stampede Live Updates: చిన్నస్వామి స్టేడియంలోకి ప్రవేశించడానికి అభిమానులు కారుపైకి ఎక్కడంతో పూర్తిగా దెబ్బతింది.

#WATCH | A car was damaged after fans climbed over it outside the M Chinnaswamy Stadium in Bengaluru

A large number of #RoyalChallengersBengaluru fans have turned up here to catch a glimpse of their champion team.

A special felicitation ceremony for all RCB players has been… pic.twitter.com/WuNrbo5Bzh

— ANI (@ANI) June 4, 2025