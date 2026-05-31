IPL 2026 Final RCB Vs GT Live Score Updates: హేజిల్వుడ్ వేసిన ఐదో ఓవర్లో నిషాంత్ సింధు రెండు ఫోర్లు బాదాడు. ఈ ఓవర్లో మొత్తంగా 9 రన్స్ వచ్చాయి. స్కోరు: 39-2(5)
IPL 2026 Final RCB Vs GT Live Score Updates: గుజరాత్కు మరో బిగ్ షాక్ తగిలింది. సాయి సుదర్శన్ (12)ను భువనేశ్వర్ ఔట్ చేశాడు. కీపర్ జితేష్ శర్మ చక్కటి క్యాచ్ అందుకున్నాడు. దీంతో 26 పరుగులకే గుజరాత్ రెండు వికెట్లు కోల్పోయింది. జోస్ బట్లర్ క్రీజ్లోకి వచ్చాడు. నాలుగో ఓవర్లో ఆరు పరుగులు వచ్చాయి. స్కోరు: 30-2 (4).
IPL 2026 Final RCB Vs GT Live Score Updates: మూడో ఓవర్ను హేజిల్వుడ్ అద్భుతంగా బౌల్ చేశాడు. గిల్ వికెట్ తీసి.. కేవలం ఆరు రన్స్ ఇచ్చాడు. స్కోరు: 24-1 (3).
IPL 2026 Final RCB Vs GT Live Score Updates: గుజరాత్ టైటాన్స్కు తొలి దెబ్బ తగిలింది. హేజిల్వుడ్ బౌలింగ్లో తొలి బంతిని బౌండరీని దూకుడు ప్రదర్శించిన గిల్ (10).. రెండో బంతికే రజత్ పటీదార్కు క్యాచ్ ఇచ్చి పెవిలియన్కు వెళ్లిపోయాడు. దీంతో 22 పరుగుల వద్ద గుజరాత్ తొలి వికెట్ కోల్పోయింది.
IPL 2026 Final RCB Vs GT Live Score Updates: రెండో ఓవర్లో భువనేశ్వర్ కేవలం ఐదు పరుగులు ఇచ్చాడు. శుభ్మన్ గిల్ ఒక ఫోర్ కొట్టాడు. స్కోరు: 18-0 (2).
IPL 2026 Final RCB Vs GT Live Score Updates: తొలి ఓవర్లోనే సాయి సుదర్శన్ బాదుడు మొదలుపెట్టాడు. మూడు, నాలుగు బంతులను బౌండరీలకు తరలించాడు. డఫీ మూడు వైడ్లు వేయడంతో మొత్తం 13 రన్స్ వచ్చాయి.
IPL 2026 Final RCB Vs GT Live Score Updates: ఓపెనర్లుగా సాయి సుదర్శన్, శుభ్మన్ గిల్ క్రీజ్లోకి వచ్చారు. ఆర్సీబీ నుంచి తొలి ఓవర్ డఫీ వేస్తున్నాడు.
IPL 2026 Final RCB Vs GT Live Score Updates: ఇంపాక్ట్ సబ్లు..
గుజరాత్ టైటాన్స్: ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, గ్లెన్ ఫిలిప్స్, అనుజ్ రావత్, కుమార్ కుషాగ్రా, సాయి కిషోర్
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఇంపాక్ట్ సబ్లు: వెంకటేష్ అయ్యర్, కనిష్క్ చోహన్, స్వప్నిల్ సింగ్, అభినందన్ సింగ్, జోర్డాన్ కాక్స్.
IPL 2026 Final RCB Vs GT Live Score Updates: ప్లేయింగ్ 11లో గుజరాత్ ఒక మార్పు చేయగా.. బెంగళూరు గత మ్యాచ్లో ఆడిన జట్టుతోనే బరిలోకి దిగుతోంది.
తుది జట్లు ఇలా..
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు: విరాట్ కోహ్లి, దేవదత్ పడిక్కల్, రజత్ పాటిదార్ (కెప్టెన్), జితేష్ శర్మ (వికెట్ కీపర్), టిమ్ డేవిడ్, కృనాల్ పాండ్యా, రొమారియో షెపర్డ్, భువనేశ్వర్ కుమార్, జాకబ్ డఫీ, జోష్ హాజిల్వుడ్, రసిఖ్ సలాం దార్.
గుజరాత్ టైటాన్స్: సాయి సుదర్శన్, శుభమన్ గిల్ (కెప్టెన్), జోస్ బట్లర్ (వికెట్ కీపర్), వాషింగ్టన్ సుందర్, రాహుల్ తెవాటియా, నిషాంత్ సింధు, జాసన్ హోల్డర్, రషీద్ ఖాన్, కగిసో రబాడ, అర్షద్ ఖాన్, మహ్మద్ సిరాజ్.
IPL 2026 Final RCB Vs GT Live Score Updates: ఫైనల్ పోరులో టాస్ గెలిచి ఆర్సీబీ బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో గుజరాత్ టైటాన్స్ మొదట ఇన్నింగ్స్ ఆరంభించనుంది.
Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans Live Score Updates: ఐపీఎల్ 2026 సీజన్కు క్లైమాక్స్కు చేరింది. ఫైనల్ పోరులో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB), మాజీ ఛాంపియన్ గుజరాత్ టైటాన్స్ (GT) జట్లు తలపడుతున్నాయి. రెండు టీమ్లలో ఎవరు గెలిచినా.. రెండోసారి ఐపీఎల్ విజేతగా నిలుస్తారు. క్వాలిఫైయర్-1 గెలిచి ఆర్సీబీ నేరుగా ఫైనల్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వగా.. క్వాలిఫైయర్-2లో రాజస్థాన్ను ఓడించి గుజరాత్ తుది పోరుకు అర్హత సాధించింది. సొంతగడ్డపై జరుగుతున్న మ్యాచ్లో ఆర్సీబీని ఓడించి.. క్వాలిఫైయర్-1 ఎదురైన ఓటమికి ప్రతీకారం తీర్చుకోవడంతోపాటు.. తమ ఫ్యాన్స్కు ట్రోఫీని గిఫ్ట్గా ఇవ్వాలని గుజరాత్ భావిస్తోంది. అద్భుతమైన ఆటతీరులో ఫైనల్కు చేరిన బెంగుళూరు.. తుది పోరులోనూ అదే జోరు కొనసాగించి వరుసగా రెండో ఏడాది ఛాంపియన్గా నిలవాలని చూస్తోంది. అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో జరగనున్న ఈ ఫైనల్ మ్యాచ్పై క్రికెట్ అభిమానుల్లో భారీ ఆసక్తి నెలకొంది. RCB vs GT Live Score Updates కోసం ఇక్కడ ఫాలో చేయండి.