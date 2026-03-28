IPL 2026 RCB vs SRH LIVE Updates: క్రికెట్ అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న సమయం వచ్చేసింది. ప్రపంచంలోనే రిచెస్ట్ క్యాష్ లీగ్ ఐపీఎల్ 2026 ఇవాళ్టి నుంచి ఆరంభంకానుంది. తొలి మ్యాచ్లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB), మాజీ ఛాంపియన్ సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH) జట్లు తలపడనున్నాయి. గతేడాది అద్భుతంగా ఆడిన ఆర్సీబీ.. ఫైనల్లో పంజాబ్ కింగ్స్ను ఓడించి తొలిసారి ట్రోఫీని ముద్దాడింది. గత సీజన్లో ప్లేఆఫ్స్కు చేరుకోలేకపోయిన సన్రైజర్స్.. ఈసారి ఎలాగైనా పుంజుకోవాలని చూస్తోంది. రెగ్యులర్ కెప్టెన్ ప్యాట్ కమిన్స్ కొన్ని మ్యాచ్లకు దూరమైన నేపథ్యంలో ఇషాన్ కిషన్ సారథ్య బాధ్యతలు చేపట్టాడు. బెంగళూరులోని ఎం.చిన్నస్వామి స్టేడియం వేదికగా ఈ మ్యాచ్ జరుగుతోంది. రెండు జట్లలోనూ భారీ బ్యాటింగ్ లైనప్ ఉండడం.. మైదానం చిన్నది కావడం పరుగుల వరదపారడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. RCB Vs SRH IPL 2026 లైవ్ స్కోర్ అప్డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి.