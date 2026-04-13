  • SRH vs RR Live IPL 2026: ఉప్పల్‌లో ఇషాన్ కిషన్, క్లాసెన్ విధ్వంసం.. SRH స్కోరు ఎంతంటే..?

SRH vs RR Live IPL 2026: ఉప్పల్‌లో ఇషాన్ కిషన్, క్లాసెన్ విధ్వంసం.. SRH స్కోరు ఎంతంటే..?

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals Live Score Updates, IPL 2026: ఐపీఎల్‌లో నేడు రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌ను సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్‌ ఢీకొడుతోంది. గత రెండు మ్యాచ్‌ల్లో ఓటమి పాలైన SRH.. రాజస్థాన్‌ను ఓడించి గెలుపుబాట పట్టాలని చూస్తోంది. SRH vs RR Live Score అప్‌డేట్స్, కీ మూమెంట్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Apr 13, 2026, 08:35 PM IST

Rupee Big Fall: రూపాయి ఘోర పతనం.. ఒక్కరోజే 49 పైసలు డౌన్.. సామాన్యులపై పెరగనున్న భారం?
Rupee Big Fall: రూపాయి ఘోర పతనం.. ఒక్కరోజే 49 పైసలు డౌన్.. సామాన్యులపై పెరగనున్న భారం?
Amarnath yatra 2026: జులై 3 నుంచి అమర్‌నాథ్ యాత్ర ప్రారంభం.. ఏకంగా 57 రోజుల పాటు భక్తులకు అనుమతి.. డిటెయిల్స్..
Amarnath yatra 2026: జులై 3 నుంచి అమర్‌నాథ్ యాత్ర ప్రారంభం.. ఏకంగా 57 రోజుల పాటు భక్తులకు అనుమతి.. డిటెయిల్స్..
Top Civil Engineering Colleges in India: సివిల్ ఇంజనీర్లకు డిమాండ్ ఉన్న కాలేజీలు ఏవి? ఎక్కడ చదివితే త్వరగా సెటిల్ అవ్వచ్చు?
Top Civil Engineering Colleges in India: సివిల్ ఇంజనీర్లకు డిమాండ్ ఉన్న కాలేజీలు ఏవి? ఎక్కడ చదివితే త్వరగా సెటిల్ అవ్వచ్చు?
DA 60 Percent Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్..రూ.360 నుండి రూ. 7,500 వరకు శాలరీ పెంపు..!!
DA 60 Percent Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్..రూ.360 నుండి రూ. 7,500 వరకు శాలరీ పెంపు..!!
SRH vs RR Live IPL 2026: ఉప్పల్‌లో ఇషాన్ కిషన్, క్లాసెన్ విధ్వంసం.. SRH స్కోరు ఎంతంటే..?
Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals Live Score Updates, IPL 2026: ఓ వైపు వరుస విజయాలతో ఉన్న టేబుల్ టాపర్ రాజస్థాన్ రాయల్స్.. మరోవైపు ఆడిన నాలుగు మ్యాచ్‌ల్లో మూడింట ఓడిన సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్.. ఉప్పల్ వేదికగా సోమవారం ఈ రెండు జట్లు తలపడుతున్నాయి. రెండు జట్లలోనూ విధ్వంసకర టాప్ ఆర్డర్ ఉండడంతో ఉప్పల్ స్టేడియంలో పరుగుల వరద పారడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. సన్‌రైజర్స్ నుంచి ట్రావిస్ హెడ్, అభిషేక్ శర్మ, రాజస్థాన్ రాయల్స్ నుంచి యశస్వి జైస్వాల్, వైభవ్ సూర్యవంశీ ఆట చూసేందుకు అభిమానులు పోటెత్తారు. ఈ మ్యాచ్‌లో విజయం సాధించి.. వరుస ఓటములకు చెక్ పెట్టాలని హైదరాబాద్ భావిస్తోంది. మరి సొంతగడ్డపై సన్‌రైజర్స్ మ్యాజిక్ చేస్తుందా..? ఈ సీజన్‌లో ఓటమి లేకుండా దూసుకెళుతున్న రాజస్థాన్.. మరో గెలుపు తన ఖాతాలో వేసుకుంటుందా..? SRH vs RR Live Score IPL 2026 అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి. 
 

13 April, 2026

  • 20:35 PM

    SRH vs RR Live Score Updates: ఇషాన్ కిషన్, క్లాసెన్ దుమ్ములేపుతున్నారు. 13వ ఓవర్లో క్లాసెన్ ఒక ఫోర్ కొట్టగా.. ఇషాన్ కిషన్ హ్యాట్రిక్ బౌండరీలతో అలరించాడు. ఈ ఓవర్‌లో 17 పరుగులు వచ్చాయి. స్కోరు: 140-2 (13).

  • 20:29 PM

    SRH vs RR Live Score Updates: 12వ ఓవర్‌లో 13 పరుగులు వచ్చాయి. రవి బిష్టోయ్ వేసిన ఈ ఓవర్‌లో క్లాసెప్ ఓ సిక్సర్ బాదాడు. ఓవరాల్‌గా 13 పరుగులు వచ్చాయి. స్కోరు: SRH vs RR Score: 123-2(12).

  • 20:24 PM

    SRH vs RR Live Score Updates: ఇషాన్ కిషన్ ఒక్కసారిగా గేర్లు మార్చాడు. దేశ్‌పాండే వేసిన 11వ ఓవర్‌లో మూడు ఫోర్లు, ఒక సిక్సర్ బాదడంతో మొత్తంగా 21 పరుగులు వచ్చాయి. స్కోరు: 110-2 (11).

  • 20:19 PM

    SRH vs RR Live Score Updates: 10వ ఓవర్లో క్లాసెన్, ఇషాన్ చెరో సిక్సర్ బాదడంతో 16 పరుగులు వచ్చాయి. ఈ క్రమంలోనే ఇషాన్ 30 బంతుల్లో హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. స్కోరు: 89-2.

  • 20:13 PM

    SRH vs RR Live Score Updates: రవి బిష్టోయ్ వేసిన 8వ ఓవర్‌లో ఆరు బంతులకు ఆరు సింగిల్స్ వచ్చాయి. సందీప్ వేసిన 9వ ఓవర్‌లో ఇషాన్ కిషన్ ఓ సిక్సర్ బాదడంతో మొత్తంగా 11 పరుగులు వచ్చాయి. ఇషాన్ కిషన్ (48) హాఫ్ సెంచరీకి చేరువలో ఉన్నాడు. మరో ఎండ్‌లో క్లాసెన్ (6) జోరు పెంచాల్సి ఉంది. స్కోరు: 73-2 (9).

  • 20:04 PM

    SRH vs RR Live Score Updates: క్రీజ్‌లో ఇద్దరు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బ్యాటర్లు ఉండడంతో కెప్టెన్ రియాన్ పరాగ్ బౌలింగ్‌కు దిగి ఫలితం రాబట్టాడు. ట్రావిస్ హెడ్‌ (18)ను పెవిలియన్‌కు పంపించాడు. దీంతో 55 పరుగుల వద్ద SRH రెండో వికెట్ కోల్పోయింది. హెన్రిచ్ క్లాసెన్ క్రీజ్‌లోకి వచ్చాడు. స్కోరు: 56-2 (7).

  • 19:59 PM

    Hyderabad vs Rajasthan Live Match Updates: పవర్‌ ప్లే ముగిసింది. ఆరు ఓవర్లలో SRH వికెట్ నష్టానికి.. 51 పరుగులు చేసింది. ఇషాన్ కిషన్ (35), ట్రావిస్ హెడ్ (16) క్రీజ్‌లో ఉన్నారు. 
     

  • 19:55 PM

    Hyderabad vs Rajasthan Live Match Updates: ఐదో ఓవర్‌లో సందీప్ శర్మ బౌలింగ్‌కు వచ్చాడు. ఈ ఓవర్‌లోనూ ఇషాన్ కిషన్ ఒక సిక్సర్ బాదాడు. మొత్తంగా 12 పరుగులు వచ్చాయి. స్కోర్: 40-1.

  • 19:50 PM

    Hyderabad vs Rajasthan Live Match Updates: బర్గర్ వేసిన నాలుగో ఓవర్‌లో హెడ్ ఒక ఫోర్ కొట్టగా.. ఇషాన్ కిషన్ ఒక సిక్సర్ బాదాడు. దీంతో మొత్తంగా ఈ ఓవర్‌లో 12 పరుగులు వచ్చాయి. SRH vs RR Live Score: 28-1(4).

  • 19:45 PM

    Hyderabad vs Rajasthan Live Match Updates: జోఫ్రా ఆర్చర్ వేసిన మూడో ఓవర్‌లో ఇషాన్ కిషన్ ఒక ఫోర్, సిక్సర్ బాదడంతో 10 పరుగులు వచ్చాయి. SRH vs RR Live Score: 16-1 (3).

  • 19:41 PM

    Hyderabad vs Rajasthan Live Match Updates: రెండో ఓవర్‌లో నాలుగు పరుగులు వచ్చాయి. ట్రావిస్ హెడ్ ఒక ఫోర్ కొట్టాడు.

  • 19:36 PM

    Hyderabad vs Rajasthan Live Match Updates: మొదటి ఓవర్లో వికెట్ నష్టానికి సన్‌రైజర్స్ కేవలం రెండు పరుగులు మాత్రమే చేసింది.

  • 19:32 PM

    Hyderabad vs Rajasthan Live Match Updates: సన్‌రైజర్స్‌కు తొలి బంతికే బిగ్ షాక్ తగిలింది. ఆర్చర్ బౌలింగ్‌లో అభిషేక్ శర్మ భారీ షాట్‌ ఆడేందుకు ప్రయత్నించి.. రవి బిష్నోయ్‌కు క్యాచ్ ఇచ్చాడు. కెప్టెన్ ఇషాన్ కిషన్ క్రీజ్‌లోకి వచ్చాడు.

  • 19:29 PM

    Hyderabad vs Rajasthan Live Match Updates: ట్రావిస్ హెడ్, అభిషేక్ శర్మ ఓపెనర్లుగా వచ్చారు. రాజస్థాన్ నుంచి జోఫ్ర ఆర్చర్ తొలి ఓవర్‌ బౌలింగ్ వేస్తున్నాడు.

  • 19:10 PM

    Hyderabad vs Rajasthan Live Match Updates: తుది జట్లు ఇలా..

    సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్: అభిషేక్ శర్మ, ట్రావిస్ హెడ్, ఇషాన్ కిషన్ (వికెట్ కీపర్, కెప్టెన్), హెన్రిచ్ క్లాసెన్, సలీల్ అరోరా, అనికేత్ వర్మ, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, హర్ష్ దూబే, శివంగ్ కుమార్, ప్రఫుల్ హింగే, ఎషాన్ మలింగ

    రాజస్థాన్ రాయల్స్: యశస్వి జైస్వాల్, ధ్రువ్ జురెల్ (వికెట్ కీపర్), రియాన్ పరాగ్ (కెప్టెన్), లూండ్రే ప్రిటోరియస్, డోనోవన్ ఫెరీరా, రవీంద్ర జడేజా, జోఫ్రా ఆర్చర్, నాంద్రే బర్గర్, సందీప్ శర్మ, రవి బిష్ణోయ్, తుషార్ దేశ్‌పాండే.

  • 19:07 PM

    Hyderabad vs Rajasthan Live Match Updates: ఈ మ్యాచ్‌ కోసం రెండు జట్లు కూడా రెండు మార్పులు చేశాయి. రాజస్థాన్ టీమ్‌లో బ్రిజేష్ శర్మ స్థానంలో తుషార్ దేశ్‌పాండే జట్టులోకి రాగా.. హెట్‌మేయర్ స్థానంలో లూండ్రే ప్రిటోరియస్ అరంగేట్రం చేశాడు. సన్‌రైజర్స్ టీమ్‌లో ఉనద్కత్, హర్షల్ స్థానంలో షకీబ్, హింజ్ టీమ్‌లోకి వచ్చారు.

  • 19:01 PM

    Hyderabad vs Rajasthan Live Match Updates: ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన రాజస్థాన్ రాయల్స్ మొదట బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో మొదట సన్‌రైజర్స్ బ్యాటింగ్ ఆరంభించనుంది.

