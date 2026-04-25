  RR vs SRH Live: రాజస్థాన్‌పై సన్‌రైజర్స్‌ దూకుడు.. యశస్వి జైస్వాల్ ఔట్

RR vs SRH Live: రాజస్థాన్‌పై సన్‌రైజర్స్‌ దూకుడు.. యశస్వి జైస్వాల్ ఔట్

Sunrisers Hyderabad Likely To Win 4th Match In IPL 2026 Against Rajasthan Royals: వరుస విజయాలతో దూకుడు మీదు ఉన్న సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ మరో కీలక మ్యాచ్‌ ఆడేందుకు జైపూర్‌ చేరుకుంది. సంచలన ప్రదర్శన చేస్తున్న రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌ను ఢీకొడుతోంది. టాస్‌ గెలిచి హైదరాబాద్‌ బౌలింగ్‌ ఎంచుకోగా.. రాజస్థాన్‌ బ్యాటింగ్‌కు దిగింది. మరి విజయాల పరంపర సన్‌రైజర్స్‌ కొనసాగిస్తుందా? లేదా అనేది నిమిషం నిమిషం లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌..

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 25, 2026, 08:26 PM IST

EPFO అలర్ట్..పెన్షన్‌లో భారీ మార్పులు.. ఇక లాభాలపై కోత..
5
EPFO pension changes
EPFO అలర్ట్..పెన్షన్‌లో భారీ మార్పులు.. ఇక లాభాలపై కోత..
No cinema Halls in country:35 ఏళ్ల పాటు సినిమా హాళ్లు లేని దేశం.. అక్కడ షూట్ అయిన 2 భారతీయ సినిమాలు ఇవే..!
7
No cinema hall in coutry
No cinema Halls in country:35 ఏళ్ల పాటు సినిమా హాళ్లు లేని దేశం.. అక్కడ షూట్ అయిన 2 భారతీయ సినిమాలు ఇవే..!
Bollywood Beauties: బీచ్‌వేర్‌లో అదుర్స్ అనిపిస్తున్న బీ టౌన్ హీరోయిన్స్ గ్లామరస్ ఫోటోస్.. నెట్టింట వైరల్..
7
top bollywood actresses in bikini photos
Bollywood Beauties: బీచ్‌వేర్‌లో అదుర్స్ అనిపిస్తున్న బీ టౌన్ హీరోయిన్స్ గ్లామరస్ ఫోటోస్.. నెట్టింట వైరల్..
Gajakesari Rajayoga 2026: 12 ఏళ్ల తర్వాత అరుదైన గజకేసరి యోగం.. 5 రాశుల వారికి కనకవర్షమే! కోట్లు సంపాదించే ఛాన్స్..
7
Gajakesari Yoga 2026
Gajakesari Rajayoga 2026: 12 ఏళ్ల తర్వాత అరుదైన గజకేసరి యోగం.. 5 రాశుల వారికి కనకవర్షమే! కోట్లు సంపాదించే ఛాన్స్..
Live Blog

Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad: సొంత గడ్డపై వరుస విజయాలతో జోష్‌ మీద ఉన్న సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ జైపూర్‌ వేదికగా రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌తో తలపడుతోంది. అద్భుత విజయాలు సొంతం చేసుకుంటున్న సన్‌రైజర్స్‌ బరిలోకి దిగింది. టాస్‌ గెలిచి హైదరాబాద్‌ బౌలింగ్‌ దిగగా.. రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌ బ్యాటింగ్‌కు దిగింది. జైపూర్‌ వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో ఎవరూ విజయం సాధిస్తారనే ఉత్కంఠ నెలకొంది. మ్యాచ్‌కు సంబంధించి లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌ ఇలా ఉన్నాయి.

జట్లు ఇవే..
సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్: అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్, హెన్రిచ్ క్లాసెన్, సలీల్ అరోరా, అనికేత్ వర్మ, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, పాట్ కమిన్స్, శివంగ్ కుమార్, సకీబ్ హుస్సేన్, ప్రఫుల్ హింగే, ఎషాన్ మలింగ

రాజస్థాన్ రాయల్స్: యశస్వి జైస్వాల్, వైభవ్ సూర్యవంశీ, ధ్రువ్ జురెల్, రియాన్ పరాగ్, షిమ్రాన్ హెట్‌మెయిర్, డోనోవన్ ఫెరీరా, రవీంద్ర జడేజా, జోఫ్రా ఆర్చర్, తుషార్ దేశ్‌పాండే, నాంద్రే బర్గర్, బ్రిజేష్ శర్మ
 

25 April, 2026

  • 20:13 PM

    పది ఓవర్లు పూర్తి.. సెంచరీ దిశగా వైభవ్‌

    సిక్స్‌లతో చెలరేగి ఆడుతు వైభవ్‌ సూర్యవంశీ (72).. చక్కగా సహకరిస్తూ పరుగులు తీస్తున్న జురేల్‌ (21)

  • 20:11 PM

    RR vs SRH Live Updates

    భారీ పరుగులు చేస్తున్న వైభవ్‌ (63), జురేల్‌ (21).

    8 ఓవర్లు పూర్తయ్యేసరికి రాజస్థాన్‌ స్కోర్‌ 95/1

  • 20:01 PM
  • 19:56 PM

    RR vs SRH Live... పవర్‌ ప్లే పూర్తి.. వైభవ్‌ అర్ధ సెంచరీ

    రాజస్థాన్‌ మ్యాచ్‌లో తేలిపోతున్న సన్‌రైజర్స్‌ బౌలింగ్‌. 15 బంతుల్లో అర్ధ సెంచరీ చేసిన వైభవ్‌ సూర్యవంశీ. భారీ పరుగులు చేస్తున్న వైభవ్‌ (51), జురేల్‌ (11).

    ఆరు ఓవర్లకు రాజస్థాన్‌ స్కోర్‌ 76/1

  • 19:51 PM

    అర్ధ సెంచరీ దిశగా దూసుకెళ్తున్న వైభవ్‌ సూర్యవంశీ. సన్‌రైజర్స్‌ బౌలర్లను ఊచకోత కోస్తున్న చిచ్చరపిడుగు. క్రీజులో దూకుడుగా ఆడుతున్న వైభవ్‌ (44), జురేల్‌ (9)

    ఐదు ఓవర్లకు రాజస్థాన్‌ స్కోర్‌ 63.1

  • 19:50 PM

    సొంత గడ్డపై సన్‌రైజర్స్‌ సన్‌రైజర్స్‌తో బరిలోకి దిగిన రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌ భారీ స్కోర్‌ దిశగా ఆడుతోంది. వైభవ్‌ సూర్యవంశీ, ధ్రువ్‌ జురేల్‌ తుఫాన్‌ ఇన్నింగ్స్‌ ఆడుతున్నారు.

    రాజస్థాన్‌ స్కోర్‌:. 4 ఓవర్లకు 51/1

  • 19:43 PM

    SRH vs RR Match Live Updates In Telugu.. రాజస్థాన్‌కు షాక్‌.. యశస్వి జైస్వాల్‌ ఔట్‌

    దూకుడుగా ఆడుతున్న యశస్వి జైస్వాల్‌ ఔటయ్యాడు. ఇషాన్‌ మలింగ బౌలింగ్‌లో జైస్వాల్‌ భారీ షాట్‌ ఆడుతూ క్యాచ్‌కు చిక్కాడు. వైభవ్‌ సూర్యవంశీ బ్యాట్‌తో దుమ్మురేపుతుండగా.. ధ్రువ్‌ జురేల్‌ క్రీజులోకి వచ్చాడు. 

    మూడు ఓవర్లు పూర్తయ్యేసరికి రాజస్థాన్ స్కోర్ 42/1

  • 19:41 PM

    Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad Live
    రెండు ఓవర్లకు రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌ స్కోర్‌ 36/0.. దంచికొడుతున్న యశస్వి జైస్వాల్‌, వైభవ్‌ సూర్యవంశీ

IPL 2026RR vs SRH LIVE Score UpdatesIPL 2026 SRH vs RRRajasthan Royals vs Sunrisers HyderabadRR vs SRH LIVE Score News

