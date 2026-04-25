Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad: సొంత గడ్డపై వరుస విజయాలతో జోష్ మీద ఉన్న సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జైపూర్ వేదికగా రాజస్థాన్ రాయల్స్తో తలపడుతోంది. అద్భుత విజయాలు సొంతం చేసుకుంటున్న సన్రైజర్స్ బరిలోకి దిగింది. టాస్ గెలిచి హైదరాబాద్ బౌలింగ్ దిగగా.. రాజస్థాన్ రాయల్స్ బ్యాటింగ్కు దిగింది. జైపూర్ వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్లో ఎవరూ విజయం సాధిస్తారనే ఉత్కంఠ నెలకొంది. మ్యాచ్కు సంబంధించి లైవ్ అప్డేట్స్ ఇలా ఉన్నాయి.
జట్లు ఇవే..
సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్: అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్, హెన్రిచ్ క్లాసెన్, సలీల్ అరోరా, అనికేత్ వర్మ, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, పాట్ కమిన్స్, శివంగ్ కుమార్, సకీబ్ హుస్సేన్, ప్రఫుల్ హింగే, ఎషాన్ మలింగ
రాజస్థాన్ రాయల్స్: యశస్వి జైస్వాల్, వైభవ్ సూర్యవంశీ, ధ్రువ్ జురెల్, రియాన్ పరాగ్, షిమ్రాన్ హెట్మెయిర్, డోనోవన్ ఫెరీరా, రవీంద్ర జడేజా, జోఫ్రా ఆర్చర్, తుషార్ దేశ్పాండే, నాంద్రే బర్గర్, బ్రిజేష్ శర్మ