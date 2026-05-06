Sunrisers Hyderabad Eyes On IPL 2026 Playoffs SRH Vs PBKS Big Fight At Uppal Stadium: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్‌ 2026లో బుధవారం రసవత్తర పోరు జరుగుతోంది. హైదరాబాద్‌లోని ఉప్పల్‌ స్టేడియం వేదికగా సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్, పంజాబ్ కింగ్స్ తలపడనుండగా.. ఈ మ్యాచ్‌కు సంబంధించిన విశేషాలు.. లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌ ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : May 6, 2026, 07:21 PM IST

Live Blog

Uppal Stadium: ఐపీఎల్‌ 2026లో ప్లేఆఫ్స్‌ రేసు కొనసాగుతున్న సమయంలో పంజాబ్‌ కింగ్స్‌తో సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ అమీతుమీ తేల్చుకోనుంది. ప్లేఆఫ్స్‌కు చేరుకోవాలంటే తప్పక గెలవాల్సిన మ్యాచ్‌లో సన్‌రైజర్స్‌ అద్భుతం సాధిస్తుందా? భారీ విజయాలతో జోష్‌లో ఉన్న పంజాబ్‌ జోరు కనబరుస్తుందా? అనేది ఉత్కంఠ నెలకొంది. సొంత గడ్డపై భారీ విజయం సాధించాలని సన్‌రైజర్స్‌ భావిస్తోంది. గత మ్యాచ్‌లో అన్నింటా విఫలమైన సన్‌రైజర్స్‌ ఇప్పుడు కొత్త వ్యూహంతో పంజాబ్‌ను చిత్తు చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌కు సంబంధించి లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌ ఇలా ఉన్నాయి.

6 May, 2026

  • 19:20 PM

    IPL 2026 SRH Vs PBKS Live Updates.. పంజాబ్ కింగ్స్ బౌలింగ్.. హైదరాబాద్ బ్యాటింగ్

    ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో రవిశాస్త్రి ఆధ్వర్యంలో టాస్‌ వేశారు. టాస్‌ గెలిచిన పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ బౌలింగ్‌ ఎంచుకోగా.. సన్‌రైజర్స్‌ బ్యాటింగ్‌కు దిగనుంది. ఈ సీజన్‌లో ఒక్క భారీ స్కోర్‌ నమోదు చేయని సన్‌రైజర్స్‌ ఈ మ్యాచ్‌లో అది చేయాలని చూస్తోంది. తప్పక గెలవాల్సిన మ్యాచ్‌లో హైదరాబాద్‌ జట్టు గెలుస్తుందా? అనే దానికి కొన్ని గంటల్లో సమాధానం లభించనుంది.

  • 19:15 PM

    Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings Live Updates.. జట్లు ఇవే

    సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు
    అభిషేక్ శర్మ, ట్రావిస్ హెడ్, ఇషాన్ కిషన్, హెన్రిచ్ క్లాసెన్, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, సలీల్ అరోరా, అనికేత్ వర్మ, పాట్ కమిన్స్, శివంగ్ కుమార్, హర్షల్ పటేల్, షాకీబ్ హుస్సేన్

    పంజాబ్ కింగ్స్ జట్టు
    ప్రభ్‌సిమ్రాన్ సింగ్, ప్రియాంష్ ఆర్య, కూపర్ కొన్నోలీ, శ్రేయాస్ అయ్యర్, మార్కస్ స్టోయినిస్, సూర్యాంశ్ షెడ్జ్, నెహాల్ వధేరా, మార్కో జాన్సెన్, జేవియర్ బార్ట్‌లెట్, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, యుజువేంద్ర చాహల్

