GT vs SRH Live Updates: సన్‌రైజర్స్‌ ప్లేఆఫ్స్‌ బెర్త్‌ పక్కా..? గుజరాత్‌ రెండు వికెట్లు డౌన్

Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad Live Updates Over To Over In Telugu: మరో ట్రోఫీపై కన్నేసిన సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ ఐపీఎల్‌ 2026 ప్లేఆఫ్స్‌ బెర్త్‌పై కన్నేసింది. తనతో సమ ఉజ్జీగా ఉన్న గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌తో అమీతుమీ తేల్చుకోనుంది. అహ్మదాబాద్‌ వేదికగా జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో గుజరాత్‌ను చిత్తు చేసి పాయింట్ల పట్టికలో దూసుకెళ్లాలని హైదరాబాద్‌ జట్టు చూస్తోంది. ఈ మ్యాచ్‌కు సంబంధించి ఓవర్‌ టు ఓవర్‌ లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌ ఇలా..
Written ByRavi Kumar SargamUpdated byRavi Kumar Sargam
Published: May 12, 2026, 08:13 PM IST|Updated: May 12, 2026, 08:16 PM IST
Image Credit: Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad Live Updates
12 May 2026 20:09 PM (IST)

GT vs SRH LIVE Score.. పుంజుకున్న గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌

పవర్‌ ప్లే తర్వాత పుంజుకున్న గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌. నిశాంత్‌ సింధు (21), సాయి సుదర్శన్‌ (21). తొలి ఓవర్‌లో 9 పరుగులు ఇచ్చిన మలింగ.

8 ఓవర్లకు గుజరాత్‌ స్కోర్‌ 56/2

12 May 2026 20:08 PM (IST)

Sunrisers Hyderabad vs Gujarat Titans Live Updates.. గుజరాత్ భారీగా పరుగులు

నితీశ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి బౌలింగ్‌లో భారీగా పరుగులు చేసిన గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌. 22 ఏళ్ల నిశాంత్‌ సింధు (20) దంచికొడుతుండగా.. సాయి సుదర్శన్‌ (13) ఆచితూచి ఆడుతున్నాడు.

7 ఓవర్లకు గుజరాత్‌ స్కోర్‌: 42/2

12 May 2026 19:59 PM (IST)

Gujarat Titans Losses Two Wickets.. రెండో వికెట్‌ తీసిన ప్రఫుల్‌

గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌పై సన్‌రైజర్స్‌ బౌలర్లు ప్రతాపం చూపుతున్నారు. జోస్‌ బట్లర్‌ 7 పరుగులకు ఔటవగా.. క్రీజులోకి నిశాంత్‌ సింధు (5) రాగా.. సాయి సుదర్శన్‌ (12) కొనసాగుతున్నాడు.

6 ఓవర్లకు గుజరాత్ స్కోర్: 34/2

12 May 2026 19:52 PM (IST)

GT vs SRH Live Score...

నితీశ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి బౌలింగ్‌లో పరుగులు రాబట్టిన గుజరాత్‌ బ్యాటర్లు. జోస్ బట్లర్‌ (10), సాయి సుదర్శన్‌ (12). రెండు ఓవర్లు వేసిన నితీశ్ 14 పరుగులు ఇచ్చాడు.

ఐదు ఓవర్లకు గుజరాత్‌ స్కోర్‌ 26/1

12 May 2026 19:48 PM (IST)

GT vs SRH Live Updates... కమిన్స్ తక్కువ పరుగులు

సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌కు భారీ లక్ష్యం విధించేందుకు జోస్ బట్లర్‌, సాయి సుదర్శన్‌ (11) తీవ్రంగా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. రెండు ఓవర్లు వేసిన కెప్టెన్‌ పాట్‌ కమిన్స్‌ 8 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చాడు.

నాలుగు ఓవర్లకు గుజరాత్‌ స్కోర్‌ 21/1

12 May 2026 19:43 PM (IST)

Sunrisers Hyderabad Live Updates.. గుజరాత్‌కు భారీ షాక్‌.. గిల్‌ ఔట్‌

గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌పై సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ బౌలర్ల దూకుడు మొదలైంది. తొలి ఓవర్‌ వేసిన ప్రఫుల్‌ రెండో బంతికే వికెట్‌ తీశాడు. ఐదు పరుగులకే గిల్‌ వెనుదిరిగాడు. క్రీజులోకి జోస్ బట్లర్‌ రాగా.. సాయి సుదర్శన్‌ (12) భారీ స్కోర్‌ కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. అద్భుతంగా బౌలింగ్‌ చేసిన ప్రఫుల్‌ ఓవర్‌లో రెండు పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చాడు.

మూడు ఓవర్లకు గుజరాత్‌ స్కోర్‌ 17/1

12 May 2026 19:39 PM (IST)

GT vs SRH Live Updates.. బౌలింగ్ ఎంచుకున్న హైదరాబాద్
సన్‌రైజర్స్‌ టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకోగా.. గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ బ్యాటింగ్‌కు దిగింది. సాయి సుదర్శన్‌ (10), శుభమన్‌ గిల్‌ (5) బ్యాటింగ్‌కు దిగారు.

రెండు ఓవర్లకు గుజరాత్‌ స్కోర్‌ 15/0

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

