GT vs SRH LIVE Score.. పుంజుకున్న గుజరాత్ టైటాన్స్
పవర్ ప్లే తర్వాత పుంజుకున్న గుజరాత్ టైటాన్స్. నిశాంత్ సింధు (21), సాయి సుదర్శన్ (21). తొలి ఓవర్లో 9 పరుగులు ఇచ్చిన మలింగ.
8 ఓవర్లకు గుజరాత్ స్కోర్ 56/2
Sunrisers Hyderabad vs Gujarat Titans Live Updates.. గుజరాత్ భారీగా పరుగులు
నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి బౌలింగ్లో భారీగా పరుగులు చేసిన గుజరాత్ టైటాన్స్. 22 ఏళ్ల నిశాంత్ సింధు (20) దంచికొడుతుండగా.. సాయి సుదర్శన్ (13) ఆచితూచి ఆడుతున్నాడు.
7 ఓవర్లకు గుజరాత్ స్కోర్: 42/2
Gujarat Titans Losses Two Wickets.. రెండో వికెట్ తీసిన ప్రఫుల్
గుజరాత్ టైటాన్స్పై సన్రైజర్స్ బౌలర్లు ప్రతాపం చూపుతున్నారు. జోస్ బట్లర్ 7 పరుగులకు ఔటవగా.. క్రీజులోకి నిశాంత్ సింధు (5) రాగా.. సాయి సుదర్శన్ (12) కొనసాగుతున్నాడు.
6 ఓవర్లకు గుజరాత్ స్కోర్: 34/2
నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి బౌలింగ్లో పరుగులు రాబట్టిన గుజరాత్ బ్యాటర్లు. జోస్ బట్లర్ (10), సాయి సుదర్శన్ (12). రెండు ఓవర్లు వేసిన నితీశ్ 14 పరుగులు ఇచ్చాడు.
ఐదు ఓవర్లకు గుజరాత్ స్కోర్ 26/1
GT vs SRH Live Updates... కమిన్స్ తక్కువ పరుగులు
సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్కు భారీ లక్ష్యం విధించేందుకు జోస్ బట్లర్, సాయి సుదర్శన్ (11) తీవ్రంగా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. రెండు ఓవర్లు వేసిన కెప్టెన్ పాట్ కమిన్స్ 8 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చాడు.
నాలుగు ఓవర్లకు గుజరాత్ స్కోర్ 21/1
Sunrisers Hyderabad Live Updates.. గుజరాత్కు భారీ షాక్.. గిల్ ఔట్
గుజరాత్ టైటాన్స్పై సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ బౌలర్ల దూకుడు మొదలైంది. తొలి ఓవర్ వేసిన ప్రఫుల్ రెండో బంతికే వికెట్ తీశాడు. ఐదు పరుగులకే గిల్ వెనుదిరిగాడు. క్రీజులోకి జోస్ బట్లర్ రాగా.. సాయి సుదర్శన్ (12) భారీ స్కోర్ కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేసిన ప్రఫుల్ ఓవర్లో రెండు పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చాడు.
మూడు ఓవర్లకు గుజరాత్ స్కోర్ 17/1
GT vs SRH Live Updates.. బౌలింగ్ ఎంచుకున్న హైదరాబాద్
సన్రైజర్స్ టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకోగా.. గుజరాత్ టైటాన్స్ బ్యాటింగ్కు దిగింది. సాయి సుదర్శన్ (10), శుభమన్ గిల్ (5) బ్యాటింగ్కు దిగారు.
రెండు ఓవర్లకు గుజరాత్ స్కోర్ 15/0
GT vs SRH Live Updates In Telugu: ఐపీఎల్ 2026లో సంచలన ప్రదర్శన చేస్తూ వరుస విజయాలు పొందుతున్న సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు ప్లేఆఫ్స్ బెర్త్పై కన్నేసింది. ఇప్పటికే ప్లేఆఫ్స్లో ముందంజ ఉండగా.. ఈ సమయంలో జరుగుతున్న కీలక మ్యాచ్లో గుజరాత్ టైటాన్స్ను ఢీకొడుతోంది. అన్నింటిలో సమ ఉజ్జీగా ఉన్న గుజరాత్ టైటాన్స్ను చిత్తు చేయాలనే కసితో బరిలో దిగింది. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్లో పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శిస్తూ ప్రత్యర్థులను చిత్తుచేస్తున్న సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ మరో విజయం దిశగా వ్యూహం రచించింది. మరి అహ్మదాబాద్ వేదికగా జరుగుతున్న మ్యాచ్లో గుజరాత్ను ఓడిస్తుందా? ఓడించి ప్లేఆఫ్స్ బెర్త్ను ఖరారు చేసుకుంటుందా? అనేది ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఈ మ్యాచ్కు సంబంధించి ఓవర్ టు ఓవర్ లైవ్ అప్డేట్స్ ఇలా ఉన్నాయి.