IPL 2026 SRH vs DC Live Score: వరుస విజయాలతో జోరు మీదున్న సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ హ్యాట్రిక్ విజయంపై కన్నేసింది. సొంత గడ్డ ఉప్పల్ స్టేడియంలో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ను సన్రైజర్స్ ఢీకొట్టనుంది. హైదరాబాద్లో జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్పై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ సీజన్లో ఇప్పటివరకు సన్రైజర్స్ భారీ స్కోర్ సాధించని పక్షంలో ఉప్పల్లో మంగళవారం భారీ స్కోర్ సాధిస్తుందని అంచనాలు నెలకొన్నాయి. టాస్ గెలిచిన ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ బౌలింగ్ ఎంచుకోగా.. హైదరాబాద్ బ్యాటింగ్కు దిగనుంది. తొలి ఇన్నింగ్స్ కావడంతో సన్రైజర్స్ మరో రికార్డు స్కోర్ చేయాలని ఉవ్విళ్లూరుతోంది. అయితే వర్షం ప్రభావం ఉండడంతో మ్యాచ్కు ఆటంకం ఏర్పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఢిల్లీను చిత్తుచేసి సన్రైజర్స్ హ్యాట్రిక్ విజయం సొంతం చేసుకుంటుందా? ఢిల్లీ విజయం సాధిస్తుందా? అనేది మ్యాచ్కు సంబంధించి లైవ్ అప్డేట్స్.. ఓవర్ ఓవర్కు అందిస్తున్న లైవ్ అప్డేట్స్ ఫాలో అవ్వండి.