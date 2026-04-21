  • SRH vs DC Live Score: ఐపీఎల్‌లో సన్‌రైజర్స్‌ హ్యాట్రిక్‌ విజయం? తొలి సెంచరి దిశగా అభిషేక్ శర్మ

SRH vs DC Live Score: ఐపీఎల్‌లో సన్‌రైజర్స్‌ హ్యాట్రిక్‌ విజయం? తొలి సెంచరి దిశగా అభిషేక్ శర్మ

IPL 2026 Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals LIVE Updates SRH May Hattrick: ఐపీఎల్‌ 2026 సీజన్‌లో అదరగొడుతున్న సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ సొంతగడ్డపై కీలక మ్యాచ్‌ ఆడుతోంది. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌తో తలపడుతున్న సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ హ్యాట్రిక్‌ విజయం సొంతం చేసుకోనుందా? ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో ఊచకోత నమోదు కానుందా? మ్యాచ్‌కు సంబంధించి నిమిష నిమిషానికి లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌..

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 21, 2026, 08:41 PM IST

Power Cuts: నేడు హైదరాబాద్‌లోని ఈ ప్రాంతాల్లో పవర్‌ కట్స్‌.. మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు వరకు విద్యుత్‌ అంతరాయం..!
5
Hyderabad power cut today
Power Cuts: నేడు హైదరాబాద్‌లోని ఈ ప్రాంతాల్లో పవర్‌ కట్స్‌.. మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు వరకు విద్యుత్‌ అంతరాయం..!
April 21st Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఏ రాశి వారికి శుభవార్తలు, ఎవరికి ఖర్చులు? పూర్తి వివరాలు ఇవే!
5
today Horoscope
April 21st Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఏ రాశి వారికి శుభవార్తలు, ఎవరికి ఖర్చులు? పూర్తి వివరాలు ఇవే!
EPFO: సహారా ఇండియా ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్... త్వరలోనే పిఎఫ్ డబ్బులు లభించే అవకాశం..!!
5
Sahara India
EPFO: సహారా ఇండియా ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్... త్వరలోనే పిఎఫ్ డబ్బులు లభించే అవకాశం..!!
Kavya Maran Vs Ananya Birla: కావ్యా మారన్ Vs అనన్య బిర్లా..వీరిద్దరిలో ఎవరు ధనవంతులు..అందాల భామల వయసెంతో తెలుసా?
10
RCB Ananya Birla
Kavya Maran Vs Ananya Birla: కావ్యా మారన్ Vs అనన్య బిర్లా..వీరిద్దరిలో ఎవరు ధనవంతులు..అందాల భామల వయసెంతో తెలుసా?
SRH vs DC Live Score: ఐపీఎల్‌లో సన్‌రైజర్స్‌ హ్యాట్రిక్‌ విజయం? తొలి సెంచరి దిశగా అభిషేక్ శర్మ
Live Blog

IPL 2026 SRH vs DC Live Score: వరుస విజయాలతో జోరు మీదున్న సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ హ్యాట్రిక్‌ విజయంపై కన్నేసింది. సొంత గడ్డ ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ను సన్‌రైజర్స్‌ ఢీకొట్టనుంది. హైదరాబాద్‌లో జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌పై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ సీజన్‌లో ఇప్పటివరకు సన్‌రైజర్స్‌ భారీ స్కోర్‌ సాధించని పక్షంలో ఉప్పల్‌లో మంగళవారం భారీ స్కోర్‌ సాధిస్తుందని అంచనాలు నెలకొన్నాయి. టాస్‌ గెలిచిన ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ బౌలింగ్‌ ఎంచుకోగా.. హైదరాబాద్‌ బ్యాటింగ్‌కు దిగనుంది. తొలి ఇన్నింగ్స్‌ కావడంతో సన్‌రైజర్స్‌ మరో రికార్డు స్కోర్‌ చేయాలని ఉవ్విళ్లూరుతోంది. అయితే వర్షం ప్రభావం ఉండడంతో మ్యాచ్‌కు ఆటంకం ఏర్పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఢిల్లీను చిత్తుచేసి సన్‌రైజర్స్‌ హ్యాట్రిక్‌ విజయం సొంతం చేసుకుంటుందా? ఢిల్లీ విజయం సాధిస్తుందా? అనేది మ్యాచ్‌కు సంబంధించి లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌.. ఓవర్‌ ఓవర్‌కు అందిస్తున్న లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌ ఫాలో అవ్వండి.

21 April, 2026

  • 20:35 PM

    Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals LIVE... బతికిపోయిన అభిషేక్‌
    ఢిల్లీ బౌలర్లను ధీటుగా ఎదుర్కొంటూ భారీ స్కోర్‌ దిశగా అడుగులు వేస్తున్న అభిషేక్‌ శర్మ (92) తృటిలో బతికిపోయాడు. నటరాజన్‌ బౌలింగ్‌లో ఒక క్యాచ్‌ మిస్సవడంతో తప్పించుకున్నాడు. కెప్టెన్‌ ఇషాన్‌ కిషన్‌ (25) చక్కటి భాగస్వామ్యం అందిస్తున్నాడు.
    14 ఓవర్లు పూర్తి.. సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ స్కోర్‌: 160/1

  • 20:29 PM

    Abhishek Sharma Loading First Century In IPL 2026
    సిక్సర్లు, ఫోర్లతో అభిషేక్‌ శర్మ దూకుడుగా ఆడుతున్నాడు. ఇషాన్‌ కిషన్‌ చక్కటి భాగస్వామ్యం అందిస్తున్నాడు. ఢిల్లీ బౌలర్లు వికెట్‌ కోసం ప్రయత్నం చేయకపోయినా స్కోర్‌ను మాత్రం కట్టడి చేస్తున్నారు. అభిషేక్‌ శర్మ (86), ఇషాన్‌ కిషన్‌ (23).
    13 ఓవర్లు పూర్తి.. సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ స్కోర్‌: 151/1

  • 20:24 PM

    Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals LIVE Updates
    ఐపీఎల్‌ 2026 సీజన్‌లో తొలి సెంచరీ దిశగా అభిషేక్‌ శర్మ (75). అభిషేక్‌కు సహకరిస్తూ ఇషాన్‌ కిషన్‌ (22) కూడా భారీ షాట్లు ఆడుతూ స్కోర్‌ను పెంచుతున్నాడు.

    12 ఓవర్లు పూర్తి.. సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ స్కోర్‌: /1

  • 20:21 PM

    IPL 2026 Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals LIVE
    సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ దూకుడుగా ఆడుతోంది. ఒక వికెట్‌ కోల్పోయిన తర్వాత ఇషాన్‌ కిషన్‌ (19) మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌కు తోడు అభిషేక్‌ శర్మ (67) భారీ షాట్లు ఆడుతూ ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో ప్రేక్షకులకు వినోదం అందిస్తున్నారు.

    11 ఓవర్లు పూర్తి.. సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ స్కోర్‌: 126/0

  • 20:16 PM

    IPL 2026 Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals LIVE Updates 

    పది ఓవర్లు పూర్తి స్కోర్‌ 104/1
    బ్యాటింగ్‌కు దిగిన సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ పది ఓవర్లు పూర్తి చేసుకుని వంద పరుగులు దాటేసింది. హెడ్‌ ఔటవడంతో ఇషాన్‌ కిషన్‌ (4) రాగా.. అతడితో కలిసి అభిషేక్‌ శర్మ (60) భారీ స్కోర్‌ దిశగా ఆడుతున్నాడు. అభిషేక్‌కు ఇషాన్‌ తోడయితే ఉప్పల్‌లో స్కోర్‌ 250 దాటే అవకాశం ఉంది.

  • 20:10 PM

    IPL 2026 Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals LIVE Updates

    అభిషేక్‌ అర్ధ సెంచరీ.. హెడ్‌ ఔట్‌
    8.5 బంతికి ట్రావిస్‌ హెడ్‌ అక్షర్‌ పటేల్‌ వేసిన బంతికి క్యాచ్‌ ఇచ్చి ఔటయ్యాడు. అభిషేక్‌ శర్మ 27 బంతుల్లో 58 పరుగులు చేసి సెంచరీ దిశగా దూసుకెళ్తున్నాడు.

    సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ స్కోర్‌: 97/1

  • 20:09 PM

    Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals LIVE

    పవర్‌ ప్లే పూర్తయిన తర్వాత నిలకడగా ఆడుతున్న అభిషేక్‌ (49), హెడ్‌ (31). 
    సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ స్కోర్‌: 82/0

  • 20:00 PM

    IPL 2026 Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals LIVE Updates..
    ఏడు ఓవర్లు పూర్తయ్యేసరికి సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ 74/0 చేసింది. అభిషేక్‌, హెడ్ అర్ధ సెంచరీల దిశగా ఆడుతున్నారు.

  • 19:53 PM

    IPL 2026 Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals LIVE Updates... పవర్ ప్లే పూర్తి

    పవర్‌ప్లే పూర్తయ్యేసరికి సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ స్కోర్‌: 67/0

    ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌తో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ శుభారంభం చేసింది. పవర్‌ ప్లే పూర్తయ్యేసరికి అభిషేక్‌, ట్రావిస్‌ హెడ్‌ మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌తో స్కోర్‌ చేరుకుంది. సిక్సర్లు, ఫోర్లతో ఇద్దరు బ్యాటర్లు చెలరేగి ఆడుతున్నారు. అయితే భారీ స్కోర్‌ చేయాలని కసితో ఉన్న బ్యాటర్లను ఢిల్లీ బౌలర్లు కట్టడి చేస్తున్నారు. కానీ ఒక వికెట్‌ కూడా తీయలేకపోయారు. అభిషేక్‌ శర్మ (42), ట్రావిస్‌ హెడ్‌ (23)

  • 19:50 PM

    SRH vs DC Live Updates

    ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో సిక్సర్లతో దుమ్మురేపుతున్న అభిషేక్‌ శర్మ, హెడ్. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ బౌలర్లను చెడుగుడు ఆడుతున్న అభిషేక్‌, ట్రావిస్‌ హెడ్‌. అభిషేక్‌ శర్మ (34), ట్రావిస్‌ హెడ్‌ (21)

    సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ స్కోర్‌: ఐదు ఓవర్లకు 56/0

  • 19:44 PM

    SRH vs DC Live Score... దంచికొడుతున్న ఓపెనర్లు
    ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌తో ఉప్పల్‌ స్టేడియం వేదికగా జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో అభిషేక్‌ శర్మ (21), ట్రావిస్‌ హెడ్‌ (15) దంచికొడుతున్నారు. నాలుగో ఓవర్‌ ముగిసేసరికి వికెట్‌ కోల్పోకుండా 38 పరుగులు నమోదయ్యాయి. 

    సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ స్కోర్‌: 36/0

  • 19:39 PM

    SRH vs DC Live Score.. మూడో ఓవర్ కు 26/0

    మూడో ఓవర్‌ ముగిసేరికి సన్‌రైజర్స్‌ 26 పరుగులు చేసింది. క్రీజులో అభిషేక్‌ శర్మ (12), ట్రావిస్‌ హెడ్‌ (14) చక్కటి భాగస్వామ్యంతో స్కోర్‌ బోర్డును పరిగెత్తిస్తున్నారు.

  • 19:37 PM

    రెండు ఓవర్లకు 15/0
    టాస్‌ గెలిచి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌. అభిషేక్‌ శర్మ, ట్రావిస్‌ హెడ్‌ క్రీజులోకి దిగి ధనాధన్‌ ఇన్నింగ్స్‌ ప్రారంభించారు. రెండు ఓవర్లకు 15 పరుగులు చేశారు.

  • 19:34 PM

    Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals LIVE.. బరిలో దిగుతున్న జట్లు ఇవే..

    సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు
    అభిషేక్ శర్మ, ట్రావిస్ హెడ్, కెప్టెన్ ఇషాన్ కిషన్, హెన్రిచ్ క్లాసెన్, సలీల్ అరోరా, అనికేత్ వర్మ, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, శివంగ్ కుమార్, హర్ష్ దూబే, సాకిబ్ హుస్సేన్, ఎషాన్ మలింగ

    ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్టు
    అక్షర్ పటేల్, కేఎల్ రాహుల్, పాతుమ్ నిస్సాంక, సమీర్ రిజ్వీ, డేవిడ్ మిల్లర్, ట్రిస్టన్ స్టబ్స్, నితీష్ రాణా, లుంగి ఎన్‌గిడి, కుల్దీప్ యాదవ్, టి నటరాజన్, ముఖేష్ కుమార్

