Kohli Livingstone: "కోహ్లీ అందుకే ఇండియాలో ఉండడానికి ఇష్టపడడు!" ఇంగ్లాండ్ క్రికెటర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు!

Livingstone On Virat Kohli: క్రికెట్ మైదానంలో అడుగు పెడితే చాలు అగ్రెసివ్గా మారిపోయే విరాట్ కోహ్లీ వ్యక్తిగత జీవితంలో మాత్రం అందుకు పూర్తి భిన్నంగా ఉంటాడు. లండన్ వీధుల్లో సాధారణ వ్యక్తిగా తిరుగుతూ, కెమెరా కంటికి చిక్కకుండా ఉండటానికి ఆయన మొగ్గు చూపుతారు. తాజాగా ఇంగ్లాండ్ ఆల్ రౌండర్ లియామ్ లివింగ్స్టోన్ ఒక పాడ్కాస్ట్లో మాట్లాడుతూ.. విరాట్ కోహ్లీ వ్యక్తిత్వం, లండన్ పట్ల ఆయనకున్న ఇష్టం, ఐపీఎల్ లో ఆయన ఆటతీరు మారటానికి గల కారణాలపై పలు ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు.
గతంలో రాయల్ చాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) జట్టులో కోహ్లీతో కలిసి డ్రెస్సింగ్ రూమ్ను పంచుకున్న అనుభవాన్ని లివింగ్ స్టోన్ గుర్తుచేసుకున్నారు. "విరాట్ అందరితో చాలా సరదాగా, ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాడు. నేను చూసిన అత్యంత పోటీతత్వం గల ఆటగాడు కోహ్లీనే. ప్రత్యర్థులపై ఒత్తిడిని పెంచడంలో ఆయన స్టైలే వేరు. ఇండియాలో కోహ్లీకి ఉన్న క్రేజీ అంతా కాదు. ఎయిర్పోర్ట్లు, హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు.. ఎక్కడికి వెళ్ళినా నిరంతరం మీడియా, అభిమానుల నిఘా ఆయనపై ఉంటుంది. ఈ విపరీతమైన అటెన్షన్ కోహ్లీకి కొంత అసౌకర్యాన్ని కలిగిస్తుంది" అని లివింగ్ స్టోన్ అన్నాడు.
క్రికెట్ కు దూరంగా ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి హడావుడి లేకుండా, కుటుంబంతో ప్రశాంతంగా గడపడానికి కోహ్లీ ఇష్టపడతాడని లివింగ్ స్టోన్ వెల్లడించాడు. అందుకే నిరంతరం మీడియా ఫోకస్ నుంచి విరామం కోసమే ఆయన భారత్ నుంచి వచ్చి ఇంగ్లాండ్ లో కొంత సమయాన్ని గడుపుతున్నట్లు లివింగ్ స్టోన్ పేర్కొన్నాడు.
కోహ్లీ ఆట తీరు మారడానికి కారణం ఇదే?
ఇటీవల కాలంలో కోహ్లీ బ్యాటింగ్లో స్పష్టమైన మార్పు వచ్చింది. ముఖ్యంగా టీ20లో దూకుడుగా ఆడుతున్నాడు. దీనిపై కూడా లివింగ్ స్టోన్స్ స్పందించాడు. ఆర్సీబీ మేనేజ్మెంట్లో వచ్చిన మార్పులే దీని కారణమని చెప్పాడు.
"ఆర్సీబీ క్రికెట్ డైరెక్టర్ మో బోబాట్, హెడ్ కోచ్ ఆండీ ఫ్లవర్ల ఆధ్వర్యంలో కోహ్లీ తన ఆటను తదుపరి స్థాయికి తీసుకెళ్లాడు. పవర్ ప్లే లో మరింత టాకింగ్ ఆడటం స్పిన్నర్లపై భారీ షాట్లు కొట్టడం వెనక వీరి ప్రణాళికలు ఉన్నాయి" అని లివింగ్ స్టోన్ తెలిపాడు. మైదానంలో అగ్నిపర్వతంలా రగిలిపోయే కింగ్ కోహ్లీ, వ్యక్తిగత జీవితంలో మాత్రం కుటుంబమే లోకంగా బతికే ప్రశాంతమైన వ్యక్తి అని లివింగ్ స్టోన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారాయి.
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