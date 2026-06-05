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Kohli Livingstone: "కోహ్లీ అందుకే ఇండియాలో ఉండడానికి ఇష్టపడడు!" ఇంగ్లాండ్ క్రికెటర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు!

Livingstone On Virat Kohli: టీమ్ఇండియా స్టార్ క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీ ఇండియాను వదిలి లండన్‌లో నివసించడంపై ఇంగ్లాండ్ క్రికెటర్ లివింగ్‌స్టోన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. కోహ్లీకి ఇండియాలో ఉండేందుకు ఎందుకు ఇష్టం లేదో ఆయన ఓ ఇంటర్వ్యూలో స్పష్టం చేశాడు.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 05, 2026, 12:01 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 12:01 PM IST
Kohli Livingstone: "కోహ్లీ అందుకే ఇండియాలో ఉండడానికి ఇష్టపడడు!" ఇంగ్లాండ్ క్రికెటర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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