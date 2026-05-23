LSG Vs PBKS Match Today: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్లో నేడు జరిగిన రసవత్తర పోరులో లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ జట్టుపై పంజాబ్ కింగ్స్ ఘన విజయం సాధించింది. పంజాబ్ కింగ్స్ జట్టు కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ విధ్యంసకర బ్యాటింగ్తో సెంచరీ సాధించిన వేళ.. ఆ జట్టు 7 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. లక్నో నిర్దేశించిన 197 పరుగుల లక్ష్యాన్ని కేవలం 3 వికెట్లు కోల్పోయి.. 18 ఓవర్లలోనే మ్యాచ్ను పూర్తి చేసింది. దీంతో ఆ జట్టు ప్లేఆఫ్స్పై మరిన్ని కొత్త ఆశలు చిగురించేలా ఉంది. అయితే పంజాబ్ కింగ్స్ జట్టు ప్లేఆఫ్స్ చేరుతుందా లేదా అనేది ఐపీఎల్లో జరగబోయే తర్వాతి మ్యాచ్లు డిసైడ్ చేస్తాయి.
లక్నోలోని ఏఖనా స్టేడియంలో జరిగిన మ్యాచ్లో టాస్ గెలిచిన పంజాబ్ కింగ్స్ కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ తొలుత బౌలింగ్ ఎంచుకున్నాడు. దీంతో తొలుత బ్యాటింగ్ వచ్చిన లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 196 పరుగులు రాబట్టింది. లక్నో ఓపెనర్లలో జోష్ ఇంగ్లిస్ 44 బంతుల్లో 77 పరుగులు రాబట్టి జట్టుకు శుభారంభాన్ని ఇచ్చాడు. అయితే అర్షిణ్ కులకర్ణి డకౌట్గా వెనుదిరగడం జట్టులో కొంత ఆందోళనను కలిగించింది. మిడిల్ ఆర్డర్ బ్యాటర్లలో నికోలస్ పూరన్ (2), ఆయుష్ బదోని (43), రిషభ్ పంత్ (26), అబ్దుల్ సమద్ 37 రన్స్ రాబట్టి జట్టుపై ఉన్న ఒత్తిడిని కొంతమేర తగ్గించే ప్రయత్నం చేశారు. అయితే మరోవైపు పంజాబ్ బౌలర్లు కూడా పంజాబ్ బ్యాటర్లను కట్టడి చేయడంలో విజయం సాధించారు. మార్కో జెన్సెన్, స్పిన్నర్ యుజ్వేంద్ర చాహల్ చెరో 2 వికెట్లు పడగొట్టగా.. శశాంక్ సింగ్, అజ్మతుల్లా చెరో వికెట్ సాధించారు.
అయితే ఆ తర్వాత 197 పరుగుల లక్ష్యంలో బరిలో దిగిన పంజాబ్ కింగ్స్ జట్టు కేవలం 18 ఓవర్లలోనే ఛేధించి జట్టుకు కావాల్సిన విజయాన్ని ఆటగాళ్లు అందించారు. ఓపెనర్ ప్రియాన్ష్ ఆర్య డకౌట్గా వెనుదిరగ్గా.. పంజాబ్ జట్టు ఒకొంత ప్రెషర్కు లోనయ్యింది. ప్రభ్మన్ సింగ్ 69 పరుగులు (39 బంతుల్లో, 7 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లు)తో అలరించాడు. ప్రభ్ మాన్ సింగ్కు తోడుగా బరిలో దిగిన కెప్టెన్ శ్రేయాస్ అయ్యర్ విధ్వంసకర బ్యాటింగ్ చేశాడు. కేవలం 51 బంతుల్లో 11 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లతో సెంచరీ (101) నమోదు చేశాడు. ఈ సెంచరీ పంజాబ్ జట్టు గెలుపులో కీలకంగా మారింది. కూపర్ కాన్లే (18), సూర్యాన్ష్ 9 పరుగులతో సరిపెట్టుకున్నారు.
చిగురించిన ప్లేఆఫ్స్ ఆశలు..
నేడు జరిగిన మ్యాచ్లో లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ జట్టుపై పంజాబ్ కింగ్స్ విజయంతో ఆ జట్టు ప్లేఆఫ్స్ ఆశలు సజీవంగానే ఉన్నాయి. ప్రస్తుత సీజన్లో 14 మ్యాచ్లు పూర్తి చేసుకున్న పంజాబ్ జట్టు 7 విజయాలతో (ఒక మ్యాచ్ డ్రా) 15 పాయింట్లలో నాలుగో స్థానానికి చేరుకుంది. అయితే పంజాబ్ కింగ్స్ జట్టు ప్లేఆఫ్స్కు చేరాలంటే రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టు ప్రదర్శనపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒకవేళ రేపు జరగబోయే మ్యాచ్లో రాజస్థాన్ గెలిస్తే పంజాబ్ ఇంటి బాట పడుతుంది. అలాగే ఆ మ్యాచ్లో రాజస్థాన్ ఓడితే పంజాబ్ కింగ్స్ జట్టు సరాసరి ప్లేఆఫ్స్కు చేరుతుంది. ఏది ఏమైనా రేపటి మ్యాచ్తో ప్లేఆఫ్స్ ఆడే జట్ల వివరాలపై క్లారిటీ రానుంది.
