LSG Vs PBKS Preview 2026: ఐపీఎల్ 2026 లీగ్ దశ ముగింపునకు చేరుకున్న వేళ శనివారం లక్నోలోని ఏకానా స్టేడియంలో ఒక ఆసక్తికరమైన పోరుకు తెరలేవనుంది. వరుసగా ఆరు ఓటములతో ప్లేఆఫ్ ఆశలను సంక్లిష్టం చేసుకున్న పంజాబ్ కింగ్స్ (PBKS), లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ (LSG)తో తలపడనుంది. పంజాబ్కు ఇది 'డూ ఆర్ డై' మ్యాచ్ కాగా, ఇప్పటికే టోర్నీ నుండి నిష్క్రమించిన లక్నో తన సొంత మైదానంలో గెలిచి సీజన్ను ఘనంగా ముగించాలని చూస్తోంది.
సీజన్ తొలి భాగంలో ఆడిన 7 మ్యాచ్లలో 6 విజయాలతో దూసుకుపోయిన పంజాబ్ కింగ్స్, ఆ తర్వాత ఆటలో పూర్తిగా లయ తప్పింది. ఏప్రిల్ 25న ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్పై 265 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించిన జట్టు, ఇప్పుడు వరుసగా ఆరు ఓటములతో పాయింట్స్ టేబుల్లో పూర్తిగా వెనుకబడింది. సీజన్ ఆరంభంలో మెరుపులు మెరిపించిన ఓపెనర్లు ప్రియాన్ష్ ఆర్య, ప్రభ్సిమ్రన్ సింగ్ గత కొన్ని మ్యాచ్లుగా విఫలమవుతున్నారు. ప్రియాన్ష్ గత మ్యాచ్లో డకౌట్ కాగా, ప్రభ్సిమ్రన్ నిలకడ కోల్పోయాడు.
కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ ఈ ఓటమి పరంపరలో కేవలం ఒక్కసారి మాత్రమే 50 పరుగుల మార్కును దాటాడు. మిడిల్ ఆర్డర్ను నిలబెట్టడంలో అతను ఇబ్బంది పడుతున్నాడు. అర్ష్దీప్ సింగ్, లాకీ ఫెర్గూసన్ డెత్ ఓవర్లలో భారీగా పరుగులు సమర్పించుకుంటున్నారు. స్పిన్నర్ యుజ్వేంద్ర చాహల్ ప్రదర్శనలోనూ నిలకడ లోపించింది. ఆల్రౌండర్ అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్ నిలకడగా రాణిస్తుండగా, గత మ్యాచ్లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుపై శశాంక్ సింగ్ ఆడిన పోరాటపటిమ కలిగిన ఇన్నింగ్స్ జట్టుకు కొద్దిగా ఊరటనిస్తోంది.
పంజాబ్ కింగ్స్ ప్లేఆఫ్స్కు వెళ్లాలంటే?
పంజాబ్ జట్టు ప్లేఆఫ్స్ చేరాలంటే లక్నోపై గెలవడంతో పాటు ఇతర మ్యాచ్ల ఫలితాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. లక్నోపై శనివారం జరగనున్న మ్యాచ్లో పంజాబ్ తప్పకుండా విజయం సాధించాలి. ఆదివారం జరిగే మ్యాచ్లో ముంబై ఇండియన్స్ చేతిలో రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఓడిపోవాలి. అలాగే ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్తో మ్యాచ్ తర్వాత కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR) నెట్ రన్ రేట్ పరంగా పంజాబ్ను దాటకూడదు. (ప్రస్తుతం కేకేఆర్పై పంజాబ్కు స్వల్ప ఆధిక్యం ఉంది).
లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ జట్టు కూడా ఇప్పటికే ప్లేఆఫ్స్ రేసు నుంచి పూర్తిగా వైదొలగింది. అయితే ఈ జట్టు తమ హోమ్ గ్రౌండ్ అయిన ఏకానా స్టేడియంలో ఆర్సీబీ, సీఎస్కేలపై విజయం సాధించడం వారి ఆత్మవిశ్వాసాన్నిపెంచేశాయి. గత మ్యాచ్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్పై మిచెల్ మార్ష్, జోష్ ఇంగ్లిస్ కేవలం 8.2 ఓవర్లలోనే 109 పరుగులు జోడించి అద్భుతమైన ఫామ్లో ఉన్నారు. నికోలస్ పూరన్ తిరిగి ఫామ్లోకి వచ్చినా.. కెప్టెన్ రిషభ్ పంత్ ఈ సీజన్లో కేవలం ఒకే ఒక హాఫ్ సెంచరీ సాధించడం గమనార్హం. యువ బౌలర్ ప్రిన్స్ యాదవ్ రాణిస్తున్నాడు. అయితే, మహమ్మద్ షమీ లభ్యతపై ఇంకా స్పష్టత లేదు. వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల ఐడెన్ మార్క్రమ్ ఈ మ్యాచ్కు కూడా అందుబాటులో ఉండటం లేదు.
ఐపీఎల్ చరిత్రలో లక్నో సూపర్ జెయింట్స్, పంజాబ్ కింగ్స జట్లు 7 మ్యాచ్లు ఆడగా.. పంజాబ్ 4 విజయాలతో ఆధిక్యంలో ఉండగా.. లక్నో 3 విజయాలతో సరిపెట్టుకుంది. ఈ మ్యాచ్లో ఈ లెక్కను సరిచేయాలని లక్నో ప్లాన్ చేస్తుంది.
లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ తుదిజట్టు అంచనా..
మిచెల్ మార్ష్, జోష్ ఇంగ్లిస్, నికోలస్ పూరన్, రిషబ్ పంత్ (కెప్టెన్, వికెట్ కీపర్), అబ్దుల్ సమద్, ఆయుష్ బడోని, షాబాజ్ అహ్మద్, మొహ్సిన్ ఖాన్, మయాంక్ యాదవ్, ఆకాష్ సింగ్, ప్రిన్స్ యాదవ్. (ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్: దిగ్వేష్)
పంజాబ్ కింగ్స్ తుదిజట్టు అంచనా..
ప్రియాన్ష్ ఆర్య, ప్రభ్సిమ్రాన్ సింగ్ (వికెట్ కీపర్), కూపర్ కొన్నోలీ, శ్రేయాస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), సూర్యాంశ్ షెడ్జ్, మార్కస్ స్టోయినిస్, శశాంక్ సింగ్, అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్, హర్ప్రీత్ బ్రార్, లాకీ ఫెర్గూసన్, అర్ష్దీప్ సింగ్. (ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్: యుజ్వేంద్ర చాహల్).
