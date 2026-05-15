  • /LSG vs CSK Highlights: లక్నో సంచలన విజయం.. చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ ప్లేఆఫ్స్‌ ఆశలు ఆవిరి

LSG vs CSK Highlights: లక్నో సంచలన విజయం.. చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ ప్లేఆఫ్స్‌ ఆశలు ఆవిరి

Lucknow Super Giants Won By 8 Wickets Against Chennai Super Kings IPL 2026: ప్లేఆఫ్స్‌ రేసులో ఉన్న చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ ఆశలను లక్నో సూపర్‌ జియాంట్స్‌ తుడిచేసింది. రసవత్తరంగా సాగిన మ్యాచ్‌లో చెన్నైపై లక్నో సంచలన విజయం సాధించింది. తప్పక గెలవాల్సిన మ్యాచ్‌లో ఓడిన చెన్నై జట్టు ప్లేఆఫ్స్‌ అవకాశాలను మరింత సంక్లిష్టం చేసుకుంది. ఈ మ్యాచ్‌ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
Written ByRavi Kumar SargamUpdated byRavi Kumar Sargam
Published: May 15, 2026, 11:36 PM IST|Updated: May 15, 2026, 11:53 PM IST
Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

