/LSG vs CSK Highlights: లక్నో సంచలన విజయం.. చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ ప్లేఆఫ్స్‌ ఆశలు ఆవిరి

IPL 2026 Playoffs Race: ఐపీఎల్ 2026 ప్లేఆఫ్స్ రేసులో ఉన్న వారిని ఎలిమినేట్ అయిన జట్లు భారీ నష్టాన్ని చేస్తున్నాయి. పంజాబ్ కింగ్స్ను ముంబై దెబ్బతీయగా.. తాజాగా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ను లక్నో సూపర్ జియాంట్స్ తీవ్ర నష్టం కలిగింది. తప్పక గెలవాల్సిన మ్యాచ్లో చెన్నైను దెబ్బతీస్తూ లక్నో సంచలన విజయం సాధించి మూడో మ్యాచ్ను ఖాతాలో వేసుకుంది. రసవత్తరంగా సాగిన ఈ పోరులో చెన్నైపై లక్నో పైచేయి సాధించడం విశేషం. పోతూ పోతూ రేసులో ఉన్న వారిని తీసుకెళ్తున్న జట్టులో లక్నో కూడా చేరింది. ఈ మ్యాచ్కు సంబంధించిన విశేషాలు ఇలా ఉన్నాయి.
లక్నో వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్లో టాస్ గెలిచిన ప్రత్యర్థి ఆహ్వానం మేరకు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ మొదట బ్యాటింగ్ చేసింది. నిర్ణీత 20 ఓవర్లకు ఐదు వికెట్లు కోల్పోయి 187 పరుగులు చేసింది. ఛేదనకు దిగిన లక్నో సూపర్ జియాంట్స్ అద్భుతంగా ఆడి 16.4 ఓవర్లకే మూడు వికెట్ల నష్టానికి 188 పరుగులు చేసింది విజయం సాధించింది. 20 బంతులు మిగిలుండగానే 7 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించి లక్నో అద్భుత ప్రదర్శన చేసింది.
స్టార్ ఓపెనర్ సంజూ శామ్సన్ (20), కెప్టెన్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్ (13), ఊర్విల్ పటేల్ (6) తక్కువ పరుగులకే ఔటయ్యారు. తప్పక గెలవాల్సిన మ్యాచ్లో కార్తీక్ శర్మ భారీ షాట్లతో దుమ్మురేపి 42 బంతుల్లో 71 పరుగులు చేశాడు. ధనాధన్ షాట్లు బాది ఆరు బౌండరీలు, ఐదు సిక్సర్లు నమోదు చేశాడు. సీజన్ ముగుస్తున్న సమయంలో కార్తీక్ శర్మ మెరవడం విశేషం. డెవాల్డ్ బ్రేవిస్ (25), శివమ్ దూబే (32*), ప్రశాంత్ వీర్ (13) విలువైన పరుగులు జోడించారు. చెన్నైపై దూకుడు ప్రదర్శించిన లక్నో బౌలర్లు స్కోర్ను భారీగా తగ్గించారు. ఆకాశ్ సింగ్ అద్భుతంగా బౌలింగ్ మూడు వికెట్లు తీయగా.. మహమ్మద్ షమీ ఒక వికెట్, షాబాద్ అహ్మద్ మరో వికెట్ తీశారు.
ఛేదనకు దిగిన లక్నో సూపర్ జియాంట్స్ బ్యాటర్లు చెలరేగి ఆడి మ్యాచ్ను ముందే ముగించారు. స్టార్ బ్యాటర్ మిచెల్ మార్ష్ అద్భుతంగా ఆడాడు. 38 బంతుల్లో 90 పరుగులు చేసి కొద్దిలో శతకాన్ని మిస్సయ్యాడు. 9 బౌండరీలు, ఏడు సిక్సర్లతో విధ్వంసం సృష్టించాడు. ఆ రనౌట్ కూడా కాకుంటే శతకం నమోదు చేసేవాడు. నికోలస్ పూరన్ మెరుపులు మెరిపించి 17 బంతుల్లో 32 పరుగులు చేశాడు. అబ్దుల్ సమద్ ఏడు పరుగులకు పరిమితమవగా.. ముకుల్ చౌదరి 13 పరుగులు చేసి మ్యాచ్ను ముగించాడు. ప్లేఆఫ్స్లో చేరాలంటే తప్పక గెలవాల్సిన చెన్నై బౌలర్లు తీవ్ర నిరాశపర్చారు. వికెట్లు తీయడంలో ఘోరంగా విఫలమయ్యారు. ముకేశ్ చౌదరి, స్పెన్సర్ జాన్సన్ తలా ఒక్కో వికెట్ మాత్రమే తీశారు.
ఐపీఎల్ 2026లో ఆరో ఓటమి చవిచూసిన చెన్నై జట్టు ప్లేఆఫ్స్ అవకాశాలను సంక్లిష్టం చేసుకుంది. మొత్తం 12 మ్యాచ్లు ఆడగా.. ఆరేసి విజయాలు, ఓటములతో పాయింట్ల పట్టికలో ఆరో స్థానానికి చేరుకుంది. ఆడిన 12 మ్యాచ్ల్లో లక్నో జట్టు 4 విజయాలు, 8 ఓటములతో చివరి స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకుంది. లక్నో విజయ సాధించడం చెన్నై జట్టుకు చేటు చేసింది. ఎప్పుడో రేసు నుంచి వైదొలిగిన లక్నోకు ఈ మ్యాచ్ విజయం సాధించడంతో ఒరిగే ప్రయోజనం ఏమీ లేదు. కానీ చెన్నై జట్టు విజయం సాధించి ఉంటే ప్లేఆఫ్స్ రేసులోకి దూసుకెళ్లేది. కానీ ఓటమితో ఒక మెట్టు దిగగా.. ప్లేఆఫ్స్ రేసు నుంచి దాదాపుగా తొలగినట్టే.