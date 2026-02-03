Murder Case: సర్పంచ్ పదవి కోసం దారుణం.. కన్న కూతుర్నే హతమార్చిన తండ్రి.. పోలీసుల విచారణలో భయానక విషయాలు..!

Father Kills His Own Daughter For Sarpanch Post: సర్పంచ్ పదవిపై వ్యామోహంతో సొంత బిడ్డనే హత్యచేశాడు ఓ నీచపు కసాయి తండ్రి. మహారాష్ట్రలో మరో ఆరు నెలల్లో పంచాయతీ ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి. ఎన్నికల్లో సర్పంచ్ పదవి కోసం పోటీ చేయాలని భావించగా.. అందుకు ముగ్గురు పిల్లల నిబంధన అడ్డుగా మారింది. దీంతో తన ముగ్గురు బిడ్డల్లో ఒక బిడ్డను హతమార్చితే తాను సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో పోటీచేయొచ్చునని నిందితుడు భావించి కర్కశంగా వ్యవహరించాడు.
మహారాష్ట్రలోని ముఖేడ్ తాలూకా కెరుర్ గ్రామానికి చెందిన కొండమంగలే పాండురంగకు భార్య, ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు. పాండురంగ ముఖేడ్లో విరాట్ సెలూర్ పేరిట షాపు పెట్టి క్షౌర వృత్తి చేస్తున్నాడు. రాబోయే పంచాయతీ ఎన్నికల్లో సర్పంచ్ పదవికి పోటీ చేయాలని అనుకున్నాడు. ఈ విషయాన్ని పలువురు గ్రామస్తులకు తెలియజేశాడు. అయితే, ముగ్గురు పిల్లలు ఉంటే ఎన్నికల్లో పోటీకి అనర్హులని వారు చెప్పడంతో.. తన ముగ్గురు పిల్లల్లోని ఒక బాబును ఎవరికైనా దత్తత ఇవ్వాలని ప్రయత్నించాడు. అయితే, ఆ ప్రయత్నాలు విఫలం అయ్యాయి. దీంతో అదే గ్రామానికి చెందిన సర్పంచ్ గణేశ్ షిండే సలహాతో.. ముగ్గురు పిల్లల్లో ఒకరిని చంపేసి తప్పిపోయిందని అందరికీ చెప్పాలని, తద్వారా ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు అవకాశం ఉంటుందని భావించాడు.
ముగ్గురు పిల్లల్లో తన పెద్దకుమార్తె ప్రాచికి నిజామాబాద్ వెళ్దామని పాండురంగ మాయమాటలు చెప్పాడు. మోటార్ బైక్పై తీసుకొచ్చి మార్గం మధ్యలో ఎడపల్లి మండలం నిజాంసాగర్ కెనాల్ నీటిలో తోసేశాడు. జనవరి 29న ఎడపల్లి మండలంలోని ఏఆర్పీ క్యాంప్ గ్రామ పరిధిలో గల నిజాంసాగర్ డీ-42/8 కెనాల్లో గుర్తు తెలియని బాలిక మృతదేహం తేలియాడుతూ కనిపించడంతో స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. పోలీసులు బాలిక మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకొని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తరలించారు. బాలిక శరీరంపై గాయాలు ఉండటంతో కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా.. బాలిక ఫోటోని సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేశారు. మహారాష్ట్రలోని ముఖేడ్ తాలూకా కెరూర్ గ్రామంలో ఉంటున్న అతని బంధువులు చూసి గుర్తుపట్టారు. పోలీసులు అక్కడకు వెళ్లి విచారణ చేపట్టగా అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. బాలిక తండ్రి పాండురంగతో పాటు అతనికి సహకరించిన గణేశ్ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
Also Read: Gold Rate Today: బంగారం ధర మళ్లీ ఢమాల్.. ఫిబ్రవరి 3వ తేదీ, మంగళవారం పసిడి ధరలు ఇవే..!
Also Read: Free Bus Scheme: మహిళలకు గుడ్న్యూస్.. ఉచిత బస్సు ప్రయాణంపై ఆర్టీసీ నుంచి కీలక అప్డేట్.. ఏంటంటే..?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి