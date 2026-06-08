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Manav Suthar: మానవ్ సుతార్ సూపర్ మ్యాజిక్.. 94 ఏళ్ల చరిత్రలో ఆ రికార్డు కొట్టిన సెకండ్ ప్లేయర్

Manav Suthar: ముల్లన్‌పూర్‌లో ఆఫ్ఘనిస్థాన్‌తో జరుగుతున్న ఏకైక టెస్ట్ మ్యాచ్‌లో భారత యువ స్పిన్నర్ మానవ్ సుతార్ అద్భుత ప్రదర్శనతో చరిత్ర సృష్టించాడు. తన అరంగేట్ర టెస్ట్ ఇన్నింగ్స్‌లోనే 6 వికెట్లుపడగొట్టి భారత క్రికెట్‌లో అరుదైన ఘనత అందుకున్నాడు. ఈ శతాబ్దంలో భారత్ తరపున టెస్ట్ అరంగేట్ర ఇన్నింగ్స్‌లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్‌గా మానవ్ నిలిచాడు.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 08, 2026, 06:28 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:28 PM IST
Manav Suthar: మానవ్ సుతార్ సూపర్ మ్యాజిక్.. 94 ఏళ్ల చరిత్రలో ఆ రికార్డు కొట్టిన సెకండ్ ప్లేయర్
Image Credit: Manav Sutar Great Achievement On His Test Debut He Is The 2nd Indian Spinner To Achieve The Best Record In Last 94 Years (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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