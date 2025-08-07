Nikita Vanjara: పెళ్లి ఒకరితో..శోభనం మరొకరితో..టీమ్ఇండియా స్టార్ క్రికెటర్ మాజీ భార్య కథ!

Dinesh Karthik's Ex-Wife: టీమ్ఇండియా మాజీ క్రికెటర్ దినేష్ కార్తిక్ గురించి క్రికెట్ ఫ్యాన్స్కు సుపరిచితమే. అయితే అతడి వ్యక్తిగత జీవితం ఓ రోలర్ కోస్టర్ను తలపిస్తుంది. గెలుపు వెంటనే ఓటమి.. ఆనందం ఆ వెంటనే బాధ.. వంటి అనుభూతులను తక్కువ వ్యవధిలోనే రుచిచూశాడు. అతని జీవిత కథ ఏ విషాద సినిమా కథ కంటే తక్కువ కాదు.
మైదానంలోనే కాకుండా వెలుపల కష్టపడే తత్వం కలిగిన భారత క్రికెటర్ దినేష్ కార్తీక్ తన వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎన్నో మలుపులు ఉన్నాయి. అతని జీవిత కథ ఒక విషాద సినిమా కథాంశం కంటే తక్కువ కాదు.
బాల్య స్నేహితులుగా ఉన్న దినేష్ కార్తీక్, నికితా వంజారా ప్రేమించుకుని పెళ్లి చేసుకున్నారు. 2007లో దినేష్ కు 21 ఏళ్ల వయసులో వారు వివాహం చేసుకున్నారు. కానీ దినేష్ కార్తీక్ జీవితంలో కీలక మలుపు అతని స్నేహితుడు మురళీ విజయ్. అతనితో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్న మురళీ, నికితా అతని వల్ల గర్భవతి అయింది.
ఈ చీకటి సంఘటనతో దినేష్ కార్తీక్ చాలా బాధపడ్డాడు. అతను నిరాశకు గురై తన జీవితాన్ని ముగించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. కానీ దీపికా పల్లికల్ అతని జీవితంలో ఒక ఆశాకిరణంగా నిలిచింది.
2012లో దినేష్ కార్తీక్ మురళీ విజయ్ తో ఒక బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన నికితా వంజారాకు విడాకులు ఇచ్చే కఠినమైన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. షాక్ ఉన్నప్పటికీ, ఇద్దరూ పరిస్థితిని తెలివిగా ఎదుర్కొన్నారు.
ప్రేమ, స్నేహంలో ఆశను కోల్పోకుండా.. దినేష్ కార్తీక్ పట్టుదలగా తన క్రికెట్ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించాడు. దీపికా పల్లికల్తో ప్రేమలో కొనసాగాడు. దినేష్ కార్తీక్, దీపికా పల్లికల్ తో పెళ్లి చేసుకోని సెటిల్ అవ్వగా.. నికితా వంజరా ఇప్పుడు మురళీ విజయ్తో కలిసి జీవిస్తోంది.
