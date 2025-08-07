English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Nikita Vanjara: పెళ్లి ఒకరితో..శోభనం మరొకరితో..టీమ్ఇండియా స్టార్ క్రికెటర్ మాజీ భార్య కథ!

Dinesh Karthik's Ex-Wife: టీమ్ఇండియా మాజీ క్రికెటర్ దినేష్ కార్తిక్ గురించి క్రికెట్ ఫ్యాన్స్‌కు సుపరిచితమే. అయితే అతడి వ్యక్తిగత జీవితం ఓ రోలర్ కోస్టర్‌ను తలపిస్తుంది. గెలుపు వెంటనే ఓటమి.. ఆనందం ఆ వెంటనే బాధ.. వంటి అనుభూతులను తక్కువ వ్యవధిలోనే రుచిచూశాడు. అతని జీవిత కథ ఏ విషాద సినిమా కథ కంటే తక్కువ కాదు. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 7, 2025, 05:16 PM IST

Trending Photos

Fatty Liver: ఐటీ ఉద్యోగులను పీడిస్తున్న ఫ్యాటీ లివర్‌.. ఈ 5 అలవాట్లతో లివర్‌ పూర్తిగా క్లీన్‌..!
6
fatty liver reversal
Fatty Liver: ఐటీ ఉద్యోగులను పీడిస్తున్న ఫ్యాటీ లివర్‌.. ఈ 5 అలవాట్లతో లివర్‌ పూర్తిగా క్లీన్‌..!
MOTOROLA G86 Power 5G మొబైల్‌ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కేవలం రూ.2,000కే.. ఇప్పుడే ఇలా కొనుగోలు చేయండి..
6
Motorola G85
MOTOROLA G86 Power 5G మొబైల్‌ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కేవలం రూ.2,000కే.. ఇప్పుడే ఇలా కొనుగోలు చేయండి..
OnePlus 13R Price: అమెజాన్‌ బిగ్‌ సర్పైజ్.. రూ.2,199కే OnePlus 13R మొబైల్.. ఆఫర్‌ ఈ రోజేకే లాస్ట్‌..
7
Oneplus 13
OnePlus 13R Price: అమెజాన్‌ బిగ్‌ సర్పైజ్.. రూ.2,199కే OnePlus 13R మొబైల్.. ఆఫర్‌ ఈ రోజేకే లాస్ట్‌..
Star Actress: గుర్తుపట్టలేనంతగా మారిపోయిన తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్…అలాంటి బట్టలు వేసుకుని మరి!
5
pawan kalyan
Star Actress: గుర్తుపట్టలేనంతగా మారిపోయిన తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్…అలాంటి బట్టలు వేసుకుని మరి!
Nikita Vanjara: పెళ్లి ఒకరితో..శోభనం మరొకరితో..టీమ్ఇండియా స్టార్ క్రికెటర్ మాజీ భార్య కథ!

Dinesh Karthik's Ex-Wife: టీమ్ఇండియా మాజీ క్రికెటర్ దినేష్ కార్తిక్ గురించి క్రికెట్ ఫ్యాన్స్‌కు సుపరిచితమే. అయితే అతడి వ్యక్తిగత జీవితం ఓ రోలర్ కోస్టర్‌ను తలపిస్తుంది. గెలుపు వెంటనే ఓటమి.. ఆనందం ఆ వెంటనే బాధ.. వంటి అనుభూతులను తక్కువ వ్యవధిలోనే రుచిచూశాడు. అతని జీవిత కథ ఏ విషాద సినిమా కథ కంటే తక్కువ కాదు. 

మైదానంలోనే కాకుండా వెలుపల కష్టపడే తత్వం కలిగిన భారత క్రికెటర్ దినేష్ కార్తీక్ తన వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎన్నో మలుపులు ఉన్నాయి. అతని జీవిత కథ ఒక విషాద సినిమా కథాంశం కంటే తక్కువ కాదు.   

బాల్య స్నేహితులుగా ఉన్న దినేష్ కార్తీక్, నికితా వంజారా ప్రేమించుకుని పెళ్లి చేసుకున్నారు. 2007లో దినేష్ కు 21 ఏళ్ల వయసులో వారు వివాహం చేసుకున్నారు. కానీ దినేష్ కార్తీక్ జీవితంలో కీలక మలుపు అతని స్నేహితుడు మురళీ విజయ్. అతనితో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్న మురళీ, నికితా అతని వల్ల గర్భవతి అయింది.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nikita Vijay (@niki.vijay)

ఈ చీకటి సంఘటనతో దినేష్ కార్తీక్ చాలా బాధపడ్డాడు. అతను నిరాశకు గురై తన జీవితాన్ని ముగించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. కానీ దీపికా పల్లికల్ అతని జీవితంలో ఒక ఆశాకిరణంగా నిలిచింది.  

2012లో దినేష్ కార్తీక్ మురళీ విజయ్ తో ఒక బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన నికితా వంజారాకు విడాకులు ఇచ్చే కఠినమైన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. షాక్ ఉన్నప్పటికీ, ఇద్దరూ పరిస్థితిని తెలివిగా ఎదుర్కొన్నారు.  

ప్రేమ, స్నేహంలో ఆశను కోల్పోకుండా.. దినేష్ కార్తీక్ పట్టుదలగా తన క్రికెట్ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించాడు. దీపికా పల్లికల్‌తో ప్రేమలో కొనసాగాడు. దినేష్ కార్తీక్, దీపికా పల్లికల్ తో పెళ్లి చేసుకోని సెటిల్ అవ్వగా.. నికితా వంజరా ఇప్పుడు మురళీ విజయ్‌తో కలిసి జీవిస్తోంది. 

Also Read: Viral Video: బిడ్డ కోసం చిరుతపులితో పోరాటం..ప్రాణాలను లెక్క చేయలేదు..అది తల్లి ప్రేమ అంటే!

Also Read: Pension Scheme: గుడ్‌న్యూస్..ఇకపై 50 ఏళ్లకే పెన్షన్లు..సీఎం సంచలన ప్రకటన

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

Nikita VanjaraDinesh Karthik ex-wifeMurali VijayNikita VijayRCB Batting Coach

Trending News