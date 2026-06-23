Messi World Records FIFA Foot Ball World cup: వరల్డ్ ఫుట్ బాల్ టోర్నమెంట్ పోటీల్లో మెస్సీ గురించి ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించాల్సిందే. ఆయన బరిలో దిగితే ప్రత్యర్థి జట్టుకు చెమటలే. కిక్ కొడితే బాల్ గోల్ చేయాల్సిందే. అవతలి వాళ్లు ఎంతవాళ్లైన గోల్ చేయకుండా అడ్డుకోవడంలో మెస్సీని మించిన ఆటగాడు లేడనే ముచ్చట వినిపిస్తోంది. మెస్సీ ఆడుతున్నాడంటే స్టేడియంలో టికెట్స్ హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడుపోవాల్సిందే. అంతేకాదు మెస్సీ ఆడుతుంటే టీవీల్లో ఛానెల్ కూడా తిప్పమన్నా తిప్పరు. అర్జంటైనా ఆటగాడిగా ఆ దేశానికి ఎన్నో పతకాలు తీసుకొచ్చిన మెస్సీ తాజాగా ఫుట్ బాల్ కప్లో కొత్త చరిత్ర సృష్టించారు.
ఫుట్ బాల్ వరల్డ్ కప్ హిస్టరీలో అత్యధికంగా గోల్స్ చేసిన ప్లేయర్గా రికార్డ్..
ఫుట్ బాల్ వరల్డ్ కప్ చరిత్రలోనే అత్యధికంగా గోల్స్ చేసిన ప్లేయర్గా నిలిచాడు. అర్ధరాత్రి ఆస్ట్రియాతో జరిగిన మ్యాచ్లో 2 గోల్స్ చేసి అర్జెంటీనాకు గ్రాండ్ విక్టరీ ఇచ్చాడు. దీంతో అర్జెంటీనా నాకౌట్ కు చేరుకుంది. ఈ అద్భుతమైన ఫామ్తో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ అర్జెంటీనా టోర్నమెంట్లో మరోసారి హాట్ ఫేవరెట్గా దూసుకుపోతోంది.
ఇప్పటివరకూ మెస్సీ వరల్డ్కప్లో చేసిన గోల్స్ సంఖ్య 18..
ఫస్ట్ మ్యాచ్లో అల్జీరియాపై హ్యాట్రిక్తో మెస్సి ప్రపంచకప్ కెరీర్ గోల్స్ 16 అయ్యాయి. దీంతో మిరోస్లావ్ క్లోస్ రికార్డును మెస్సీ సమం చేశాడు. ఇప్పుడు ఆస్ట్రియాపై మొదటి గోల్ చేయడంతో అతని ప్రపంచకప్ గోల్స్ 17 అయ్యాయి. ఇప్పటి వరకూ జర్మనీకి చెందిన మిరోస్లావ్ క్లోస్ రికార్డును బ్రేక్ చేసి కొత్త రికార్డు నెలకొల్పాడు. ఇదే మ్యాచ్లో ఇంజరీ టైమ్లో మరో గోల్ కూడా చేశాడు. దీంతో అతని మొత్తం ప్రపంచకప్ గోల్స్ 18కు చేరాయి.
ఆస్ట్రియాతో జరిగిన మ్యాచ్లో 2 గోల్స్ చేసి మిరోస్లావ్ క్లోస్ రికార్డ్ బ్రేక్ ..
చివరలో రెండో గోల్ చేసి మ్యాచ్కు ముగించాడు మెస్సీ. బాక్స్లో నలుగురు డిఫెండర్లను దాటుకుని గోల్ చేశాడు. ఫస్ట్ హాఫ్లో లభించిన పెనాల్టీ అవకాశాన్ని అతను చేజార్చి ఫ్యాన్స్ను నిరాశపరిచాడు. తరువాత ఇంజరీ టైంలో అద్భుత గోల్ కొట్టి తన సత్తాచాటాడు. ఈ మ్యాచ్లో గెలిచిన టీం మరో మ్యాచ్ మిగిలి ఉండగానే నాకౌట్ కు చేరుకుంటుంది. దీంతో ఫైట్ ఆసక్తికరంగా మారింది. చివరికి మెస్సీ మ్యాజిక్తో డల్లాస్ కౌబాయ్స్ స్టేడియంలో అర్జెంటీనాకు ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీ అయ్యారు.
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