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Messi FIFA World Cup 2026: ఫిఫా వరల్డ్ కప్‌లో చరిత్ర సృష్టించిన అర్జెంటీనా ఫుట్‌బాలర్‌ లియోనెల్ మెస్సి..

Messi FIFA World Cup 2026: ఫుట్‌బాల్‌ ప్రపంచకప్ లో అర్జెంటీనా ఆటగాడు లియోనెల్ మెస్సి సరికొత్త చరిత్ర తిరగరాసాడు. ఫుట్ బాల్ వరల్డ్ కప్ చరిత్రలోనే ఎక్కువ గోల్స్  చేసిన ఆటగాడిన నిలిచి హిస్ట్రరీ క్రియేట్ చేశాడు. మొత్తంగా ఫిఫా ఫుట్ బాల్ వరల్డ్ కప్‌లో తన కంటూ కొన్ని పేజీలు రాసుకున్నాడు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 23, 2026, 08:20 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 08:20 AM IST
Messi FIFA World Cup 2026: ఫిఫా వరల్డ్ కప్‌లో చరిత్ర సృష్టించిన అర్జెంటీనా ఫుట్‌బాలర్‌ లియోనెల్ మెస్సి..
Image Credit: Messi World Record (ZEE News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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