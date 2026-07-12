Argentina Enters into Semis: అర్జెంటీనా స్టార్ ఫుట్ బాల్ ప్లేయర్ మెస్సీ మరోసారి కీలక మ్యాచ్లో అద్భుతం చేశాడు. ఎక్స్ట్రా టైమ్లో సాగిన పోరాటం తర్వాత స్విట్జర్లాండ్ను ఓడించి అర్జెంటీనా సెమీస్కు చేర్చడంలో చెమటోడ్చాడు. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్కు స్విట్జర్లాండ్ గట్టి పోటీ ఇచ్చినప్పటికీ, అదనపు సమయంలోని నాణ్యత నిర్ణయాత్మకంగా నిలవడంతో స్విట్జర్లాండ్ పోటీ నుండి వైదొలగాల్సి వచ్చింది. స్విట్జర్లాండ్ నుండి గట్టి పోటీని తట్టుకుని నిలబడిన అర్జెంటీనా, అదనపు సమయంలో రెండు గోల్స్ చేసి 3-1 తేడాతో విజయం సాధించి సెమీఫైనల్స్లో తన స్థానాన్ని ఖాయం చేసుకుంది.
లియోనెల్ మెస్సీ కార్నర్ నుండి వచ్చిన బంతిని అలెక్సిస్ మాక్ అల్లిస్టర్ హెడర్తో గోల్గా మలచడంతో, లియోనెల్ లోని జట్టు సునాయాసంగా ఆధిక్యంలోకి వెళ్లినట్టు కనిపించింది. విరామం తర్వాత స్విట్జర్లాండ్ గట్టిగా ఆటడంతో మళ్లీ ఫామ్లోకి వచ్చింది. డాన్ ఎన్డోయే ద్వారా స్కోరును సమం చేసింది
అర్జెంటీనాకు అదనపు సమయం..
సంఖ్యాపరమైన ఆధిక్యం ఉన్నప్పటికీ, అర్జెంటీనాకు అదనపు సమయం అవసరమైంది. చివరకు జూలియన్ అల్వారెజ్, లౌటారో మార్టినెజ్ గోల్స్ చేసి ఉత్కంఠభరితమైన క్వార్టర్ ఫైనల్ను మంచి ముగింపు ఇచ్చారు.
అర్జెంటీనా 10వ నిమిషంలో అద్భుతమైన ఆరంభాన్ని అందుకుంది. మెస్సీ ప్రమాదకరమైన కార్నర్ కిక్ను సమీప పోస్ట్ వైపుకు పంపగా, అక్కడ మాక్ అలిస్టర్ డిఫెన్స్ను అధిగమించి గ్రెగర్ కోబెల్ను దాటుకుంటూ హెడర్తో బంతిని టాప్ కార్నర్లోకి పంపాడు. టోర్నమెంట్లో అర్జెంటీనా చేసిన అత్యంత వేగవంతమైన గోల్ ఇది. దీనితో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్లకు ఆరంభంలోనే ఆధిక్యం లభించింది.
ఇక మ్యాచ్ ప్రారంభమైన 45 నిమిషాలకు అర్జెంటీనాకు ఎదురు లేకుండా పోయింది. కానీ 67వ నిమియంలో స్విట్జార్లాండ్ ప్లేయర్ డాన్ ఎండోయో గోల్ కొట్టి స్కోర్ను ఈక్వెల్ చేశాడు. అయితే 72వ నిమిషంలో స్విస్ ఆటగాడు బ్రీల్ ఎంబోలో రెడ్ కార్డ్ తో బయటకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది. దీంతో స్విట్జార్లాండ్ 10 మంది ఆటగాళ్లతో ఆడాల్సి వచ్చింది. ఆట ఎక్స్ట్రా టైమ్లోను అర్జెంటీనాకు చుక్కలు చూపించిందనే చెప్పాలి. 112వ నిమిషంలో జులియన్ అల్వరెజ్, 121 నిమిషంలో లౌటరో మార్టినెజ్ గోల్స్తో అర్జెంటీనా 3-1తో స్విస్ను మట్టి కరిపించింది. ఈ మ్యచ్లో కెప్టెన్ మెస్సి గోల్ కొట్టకపోవడం గమనార్హం.
మెస్సీ గోల్ చేయకుండానే మ్యాచ్ ముగించినప్పటికీ, రెండు అసిస్ట్లతో మరోసారి తనదైన ముద్ర వేసి, అనేక చాన్సెస్ క్రియేట్ చేసాడు. మ్యాచ్ గణాంకాల ప్రకారం, మెస్సీ 10 ఫీఫా ప్రపంచ కప్ అసిస్ట్లను కూడా సాధించాడు, ఇది 1966 తర్వాత అత్యధిక అసిస్ట్లను సాధించిన ప్లేయర్గా నిలిచాడు మెస్సీ.అలాగే ప్రపంచ కప్ నాకౌట్ మ్యాచ్లలో తన గోల్ భాగస్వామ్యాల సంఖ్యను 15కు పెంచుకున్నాడు.
అర్జెంటీనాతో పాటు సెమీస్లో ఇంగ్లాండ్ ఎంట్రీ..
టోర్నమెంట్లో తమకు ఎదురైన అత్యంత కఠినమైన పరీక్షలలో ఒకదానిని అధిగమించి అర్జెంటీనా ఇప్పుడు సెమీఫైనల్స్లోకి ప్రవేశించింది. మరోవైపు భారీ అంచనాల మధ్య టోర్నీలో దిగిన నార్వేకు ఇంగ్లాండ్ తన ఆటతో చెక్ పెట్టింది. 36 నిమిషంలో నార్వే ప్లేయర్ ఆడ్రీస్ గోల్ కొట్టాడు. దీంతో ఆరంభం అదిరినట్టు కనిపించింది. కానీ ఆట ఎక్స్ట్రా సమయంలో మల్లీ బెల్లింగ్ హాట్ 93వ నిమిషంలో గోల్ కొట్టి ఇంగ్లాండ్ 2-1 తేడాతో విజయాన్ని అందించాడు. సెమిస్లో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఇంగ్లాండ్ ఈ నెల 15వ తేదిన అర్జెంటీనాతో తలపడనుంది.
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