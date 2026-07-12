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స్విట్జర్లాండ్‌ను ఓడించి సెమీస్‌లోకి అర్జెంటీనా..! ఫిఫా కీలక మ్యాచ్‌లో మెస్సీ మాయ ..!!

FIFA World Cup Qurter Final: ఫీఫా ప్రపంచ కప్ కీలక మ్యాచ్‌లో అర్జెంటీనా ఆటగాడు  మెస్సీ మరోసారి మాయ చేశాడు. తన అద్భుతమైన ఆటతో స్విట్జర్లాండ్‌ను క్వార్టర్ ఫైనల్స్‌లో చిత్తు చేసి అర్జెంటీనా  సెమిస్‌ బెర్త్ కన్ఫామ్ చేశాడు. అటు నార్వేను ఓడించి ఇంగ్లాండ్ సెమీస్ బెర్త్‌ కన్పామ్ చేసుకుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 12, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 11:48 AM IST
స్విట్జర్లాండ్‌ను ఓడించి సెమీస్‌లోకి అర్జెంటీనా..! ఫిఫా కీలక మ్యాచ్‌లో మెస్సీ మాయ ..!!
Image Credit: FIFA World Cup Semis (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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స్విట్జర్లాండ్‌ను ఓడించి సెమీస్‌లోకి అర్జెంటీనా..! ఫిఫా కీలక మ్యాచ్‌లో మెస్సీ మాయ ..!!
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