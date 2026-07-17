FIFA Foot Ball Cup 2026: సెమీ ఫైనల్లో ఇంగ్లాండ్ను 2-1తో ఓడించింది మెస్సీ సేన. విజయం తర్వాత గ్రౌండ్ లో సంబరాలు చేసుకున్న ఆటగాళ్లు ‘ఫాక్లాండ్స్ అర్జెంటీనాదే’ అని రాసి ఉన్న బ్యానర్ను ప్రదర్శించారు. డిఫెండర్లు మార్టినెజ్, గియోవాని ఈ బ్యానర్ను అటూఇటూ ఊపారు. మిగతా ఆటగాళ్లు కూడా వీరితో చేరారు. అంతేకాదు మ్యాచ్ అనంతరం అర్జెంటీనా వైస్ ప్రెసిడెంట్ విక్టోరియా ఎక్స్లో చేసిన పోస్ట్ మరింత వివాదాస్పదమైంది. ‘ఫాక్లాండ్ అర్జెంటీనాదే.. ఈ నినాదాన్ని స్టేడియంకు తీసుకురాకుండా వారు నిషేధించగలరేమో..! కానీ అది మా రక్తం.. గుండెల్లో నిండిపోయింది అని ఆమె రాసుకొచ్చారు. ఈ దీవుల విషయంలో ఈ రెండు దేశాల మధ్య కొన్ని దశాబ్దాలుగా శత్రుత్వం కొనసాగుతోన్న నేపథ్యంలో తాజా ఘటన చర్చనీయాంశమైంది.
గెలుపు తర్వాత బ్యానర్ ప్రదర్శించిన అర్జెంటీనా ప్లేయర్స్..
వాస్తవానికి మ్యాచ్ల మధ్యలో ఇలాంటి ఘటనలు జరగకుండా ఉండేందుకు అంతర్జాతీయ ఫుట్బాల్ అసోసియేషన్ బోర్డు కఠినమైన మార్గదర్శకాలు రూపొందించింది. ‘‘మైదానంలో ఉండే పరికరాలపై ఎలాంటి రాజకీయ, మతపరమైన, వ్యక్తిగత చిత్రాలు ఉండకూడదు. రాజకీయ, మతపరమైన సిద్ధాంతాలను వ్యక్తీకరించేలా ఆటగాళ్లు ఎలాంటి ప్రదర్శనలు చేయకూడదు. ఆటగాళ్ల లో దుస్తులపై తయారీ లోగో మినహా ఇతర చిత్రాలేవీ ప్రదర్శించకూడదు. ఈ నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన జట్టుపై జాతీయ ఫుట్బాల్ అసోసియేషన్లు, లేదా ఫిఫా ఆంక్షలు విధించే అధికారం ఉంది.
ఫీఫా రూల్స్ ప్రకారం ఎలాంటి బ్యానర్లు ప్రదర్శించడం నిషేధం..
అర్జెంటీనా తూర్పు తీరానికి 480 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఈ ఫాక్లాండ్ దీవులు బ్రిటన్ నియంత్రణలో ఉన్నాయి. అయితే.. చరిత్ర, సంప్రదాయాల ప్రకారం ఈ దీవులు తమకే చెందుతాయంటూ అర్జెంటీనా కొన్నేళ్లుగా ఆరోపిస్తోంది. ఈ భూభాగం కోసం 1982లో ఇరు దేశాల మధ్య భీకర యుద్ధం జరిగింది. దాదాపు 74రోజుల పాటు జరిగిన యుద్ధంలో చివరకు బ్రిటిష్ది పైచేయి కావడంతో అర్జెంటీనా సంధి కుదుర్చుకుంది. ఈ ఉద్రిక్తతల్లో ఇరు దేశాలకు చెందిన దాదాపు 900 మంది సైనిక సిబ్బంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
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