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అర్జెంటీనా, ఇంగ్లాండ్ సెమీస్ మ్యాచ్‌లో ఫాక్‌లాండ్‌ దీవుల వివాదం..

Argentina Controversy: ఫిఫా ప్రపంచకప్‌లో అద్భుత ప్రదర్శనతో వరుసగా రెండోసారి ఫైనల్ దూసుకెళ్లిన అర్జెంటీనా మరో వివాదంలో చిక్కుకుంది. సెమీస్‌లో విజయం అనంతరం ఈ జట్టు మైదానంలో రాజకీయ బ్యానర్‌ను ప్రదర్శించడం రచ్చగా మారింది. దీంతో అర్జెంటీనా ఆటగాళ్లపై ఇంటర్నేషనల్ ఫుట్‌బాల్‌ అసోసియేషన్‌ బోర్డు ఆంక్షలు విధించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 17, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 04:10 PM IST
అర్జెంటీనా, ఇంగ్లాండ్ సెమీస్ మ్యాచ్‌లో ఫాక్‌లాండ్‌ దీవుల వివాదం..
Image Credit: Argentina Controversy (ZEE News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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అర్జెంటీనా, ఇంగ్లాండ్ సెమీస్ మ్యాచ్‌లో ఫాక్‌లాండ్‌ దీవుల వివాదం..
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