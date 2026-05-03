English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • క్రీడలు
  • MI Vs CSK Match: ఐపీఎల్‌ నుంచి తప్పుకోనున్న తొలి టీమ్ ముంబై..CSK జట్టుపై చిత్తుగా ఓడింది!

MI Vs CSK Match: ఐపీఎల్‌ నుంచి తప్పుకోనున్న తొలి టీమ్ ముంబై..CSK జట్టుపై చిత్తుగా ఓడింది!

MI Vs CSK Match 2026: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్‌‌లో నేడు జరిగిన మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్‌పై తమ చిరకాల ప్రత్యర్థి చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (సీఎస్కే) ఘన విజయం సాధించింది. అయితే ఈ లీగ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్‌కు ఇది ఏడో పరాజయం కావడం గమనార్హం. ఇప్పటికే ప్లేఆఫ్స్ రేసు నుంచి పూర్తిగా తప్పుకున్నట్లే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. వరుస ఓటముల తర్వాత ముంబై ఇండియన్స్ టీమ్‌ అభిమానులు తీవ్ర నిరాశలో కూరుకుపోయారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : May 3, 2026, 12:20 AM IST

Trending Photos

Renu Desai: కర్మను నమ్మండి.. మీ తప్పులు ఏడు తరాల్ని పీడిస్తాయి.!. రేణు దేశాయ్ ఎమోషనల్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
6
Renu Desai
Renu Desai: కర్మను నమ్మండి.. మీ తప్పులు ఏడు తరాల్ని పీడిస్తాయి.!. రేణు దేశాయ్ ఎమోషనల్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
AP Holidays 2026: విద్యార్థులకు శుభవార్త.. వచ్చే విద్యాసంవత్సరంలో 87 రోజులు సెలవులే!
5
ap school holidays 2026-27 list
AP Holidays 2026: విద్యార్థులకు శుభవార్త.. వచ్చే విద్యాసంవత్సరంలో 87 రోజులు సెలవులే!
Gold Rate Today: కుప్పకూలిన బంగారం ధరలు.. నేడు మే 2వ తేదీ శనివారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
7
Gold Rate Today
Gold Rate Today: కుప్పకూలిన బంగారం ధరలు.. నేడు మే 2వ తేదీ శనివారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
May 2026 Horoscope: మే నెల అదృష్టవంతులు మీరే.. ఈ రాశుల వారి జీవితం మారిపోనుంది!
6
Horoscope 2026
May 2026 Horoscope: మే నెల అదృష్టవంతులు మీరే.. ఈ రాశుల వారి జీవితం మారిపోనుంది!
MI Vs CSK Match: ఐపీఎల్‌ నుంచి తప్పుకోనున్న తొలి టీమ్ ముంబై..CSK జట్టుపై చిత్తుగా ఓడింది!

MI Vs CSK Match 2026: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్‌‌లో నేడు జరిగిన మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్‌పై తమ చిరకాల ప్రత్యర్థి చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (సీఎస్కే) ఘన విజయం సాధించింది. అయితే ఈ లీగ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్‌కు ఇది ఏడో పరాజయం కావడం గమనార్హం. ఇప్పటికే ప్లేఆఫ్స్ రేసు నుంచి పూర్తిగా తప్పుకున్నట్లే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. వరుస ఓటముల తర్వాత ముంబై ఇండియన్స్ టీమ్‌ అభిమానులు తీవ్ర నిరాశలో కూరుకుపోయారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ప్రస్తుత లీగ్‌లో ఆడిన 9 మ్యాచ్‌ల్లో ముంబై ఇండియన్స్ జట్టు 2 సార్లు గెలుపొందగా.. 7సార్లు ఓటమిని చవిచూసింది. దీంతో ఆ టీమ్ ప్లేఆఫ్స్ అర్హత సాధించడం దాదాపుగా అసాధ్యమే అని చెప్పవచ్చు. లీగ్ దశ నుంచి తప్పుకొనే తొలి టీమ్‌గా ముంబై నిలుస్తుందని చెప్పడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. మరోవైపు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టు ఇప్పటి వరకు ఆడిన 9 మ్యాచ్‌ల్లో 4 మ్యాచ్‌ల్లో గెలుపొంది.. 5 మ్యాచ్‌ల్లో ఓటమి పాలైంది. అయితే సీఎస్కే జట్టు తదుపరి మ్యాచ్‌ ఫలితాల ద్వారా దాని ప్లేఆఫ్స్ అర్హత సాధించే అవకాశం ఉంది. 

ప్రస్తుతం ఐపీఎల్ లీగ్ సగానికి పైగా మ్యాచ్‌లు పూర్తవ్వగా.. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఐపీఎల్ జట్లు ప్లేఆఫ్స్‌కు వెళ్లాలంటే కనీసం 7 లేదా 8 మ్యాచ్‌ల్లో కచ్చితంగా నెగ్గాల్సి ఉంటుంది. మరోవిధంగా చెప్పాలంటే 14 లేదా 16 పాయింట్లను సాధించాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఏవైనా రెండు జట్ల మధ్య పాయింట్ల వ్యత్యాసం సమానంగా ఉంటే.. వాటి నెట్ రన్‌రేట్ మెరుగ్గా ఉన్న ఆధారంగా ప్లేఆఫ్స్‌కు చేరుతాయి. పంజాబ్ కింగ్స్, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఇప్పటికే 12 పాయింట్లను సాధించినందున, ముంబై ఇండియన్స్ ప్లేఆఫ్‌లకు అర్హత సాధించే అవకాశాలు చాలా తక్కువ.

శనివారం జరిగిన మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్ కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా మొదట బ్యాటింగ్ ఎంచుకోగా.. విల్ జాక్స్ తక్కువ స్కోరుకే అవుటైనా ఫర్వాలేదనిపించేలా ఆరంభాన్ని ఇచ్చాడు. సగం ఆట ముగిసేసరికి, ముంబై జట్టు 180కి పైగా పరుగులు చేస్తుందని అనిపించింది. అయితే, సూపర్ కింగ్స్ పద్ధతిగా పరుగులు చేయడాన్ని నియంత్రించి, ముంబై ఇండియన్స్‌కు బ్రేకులు వేసింది. దీంతో ముంబై జట్టును 159 పరుగులకే పరిమితం చేసింది. 

లక్ష్యచేధనలో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ బ్యాటర్లలో సంజు సామ్సన్‌ను 11 పరుగులకే అవుట్ చేసి ముంబై ఇండియన్స్ 'ఎల్లో ఆర్మీ'కి ఆరంభంలోనే దెబ్బకొట్టింది. కానీ, మూడో స్థానంలో బ్యాటింగ్‌కు వచ్చిన ఉర్విల్ పటేల్, వేగంగా 49 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పాడు. రుతురాజ్ గైక్వాడ్ (67*), కార్తీక్ శర్మ (54*) అజేయంగా 98 పరుగులు జోడించారు. ఇంకా 11 బంతులు, 8 వికెట్లు మిగిలి ఉండగానే విజయాన్ని ఖాయం చేసుకుంది.

మ్యాచ్ అనంతరం మాట్లాడిన ముంబై కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా.. ఈ సీజన్ తమకు ఏమాత్రం కలిసి రాలేదని, ఈ మ్యాచ్‌లో తమ ప్రదర్శన అన్ని విభాగాల్లోనూ వెనుకబడిందని పాండ్యా అభిప్రాయపడ్డాడు. "ఇది మా సీజన్ కాదు. వారు మాకంటే మెరుగ్గా ఆడారు. మెరుగ్గా బౌలింగ్ చేశారు. మెరుగ్గా ఫీల్డింగ్, బ్యాటింగ్ చేశారు. 180-190 పరుగులు ఒక మంచి స్కోరు అయ్యేది. మాకు కావాల్సిన మూమెంటమ్ లభించలేదు. మొత్తంగా చూస్తే, ఒక బౌలింగ్ యూనిట్‌గా వారు మాకంటే మెరుగ్గా ఉన్నారు. కానీ ఒక బ్యాటింగ్ యూనిట్‌గా మేము అంత గొప్పగా రాణించలేకపోయాము. మాకు అందుబాటులో ఉన్న బౌలింగ్ ప్రత్యామ్నాయాలతోనే మేము ముందుకు వెళ్లాము" అని హార్దిక్ పాండ్యా అభిప్రాయపడ్డాడు. 

Also Read: Virat Kohli ODI Retirement: వన్డేలకు విరాట్ కోహ్లీ రిటైర్మెంట్! కింగ్ కోహ్లీ స్థానంలో అతనే అసలైన వారసుడు!

ALso Read: Ravindra Jadeja Kuldeep Yadav: బ్యాట్‌తో కుల్దీప్ ముఖంపై కొట్టబోయిన జడేజా..ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌లో ఊహించని సంఘటన..

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

MI vs CSK matchChennai Super Kings Vs Mumbai Indianscsk vs michennai super kings vs mumbai indians timelinehardik pandya

Trending News