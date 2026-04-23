MI Vs CSK Preview: ముంబై వర్సెస్ చెన్నై..ధోనీ ఆడుతున్నాడా లేదా? ఈరోజు తుదిజట్టులో ధోనీ, రోహిత్ ఉంటారా?

MI Vs CSK Match Preview: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్)లో ఇప్పుడు మరో రసవత్తర పోరుకు రంగం సిద్ధమైంది. నేడు ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియం వేదికగా ఐపీఎల్లో 5 సార్లు విజేతలుగా నిలిచిన ముంబై ఇండియన్స్, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్లు తలపడనున్నాయి. ఈ మ్యాచ్లో స్టార్ ఆటగాళ్లు రోహిత్ శర్మ, ఎంఎస్ ధోనీ ఈ మ్యాచ్లో ఆడతారనే వార్త ఇప్పుడు ఇరు టీమ్స్ ఫ్యాన్స్లో మరింత ఉత్సాహాన్ని నింపింది. ఈ క్రమంలో ముంబై, చెన్నై జట్లు ఎలా ఉండబోతున్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ప్రస్తుత ఐపీఎల్ లీగ్లో ముంబై ఇండియన్స్, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్లు చెరో 6 మ్యాచ్లు ఆడి.. చెరో 2 మ్యాచ్ల్లో గెలిచారు. పాయింట్ల పట్టిక ప్రకారం.. ముంబై ఇండియన్స్ జట్టు 7వ స్థానంలో ఉండగా.. 8వ స్థానంలో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టు నిలిచింది. కాబట్టి, ఈ రెండు జట్ల మధ్య జరిగే మ్యాచ్ చాలా ఉత్కంఠభరితంగా ఉంటుందనడంలో సందేహం లేదు.
ఈ ఏడాది ఐపీఎల్లో మాజీ కెప్టెన్ ఎంఎస్ ధోని ఇంకా చెన్నై తరఫున ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఆడలేదు. అతను ముంబైతో జరిగే మ్యాచ్లో ఆడతాడని భావిస్తున్నారు. ఇదిలా ఉండగా, స్పెన్సర్ జాన్సన్ చెన్నై జట్టులో చేరాడు. కానీ ఆ మ్యాచ్లో అతను ఆడే అవకాశాలు తక్కువగా ఉన్నాయి. అదేవిధంగా 2026 ఐపీఎల్ నుంచి తప్పుకున్న ఆయుష్ మాత్రే స్థానంలో ఎవరు వస్తారనే ప్రశ్న అభిమానుల్లో నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో అతని స్థానంలో ఊర్విల్ పటేల్ తుది జట్టులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు.
ముంబై ఇండియన్స్ జట్టు విషయానికొస్తే.. పెద్దగా మార్పులేమీ ఉండేలా కనిపించడం లేదు. గత రెండు మ్యాచ్లలో ఆడని రోహిత్ శర్మ ఈ మ్యాచ్లో ఆడే అవకాశం ఉంది. అయితే అది కూడా ఖరారు కాలేదు. ఒకవేళ అతను వస్తే యువ ఆటగాడు డానిష్ మలేవార్ జట్టుకు దూరమయ్యే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా విల్ జాక్స్ జట్టులో చేరినందున అతను కూడా ఈ మ్యాచ్లో ఆడే అవకాశం ఉంది.
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ తుది జట్టు అంచనా..
సంజూ శాంసన్, రుతురాజ్ గైక్వాడ్ (కెప్టెన్), సర్ఫరాజ్ ఖాన్, శివమ్ దూబే, డెవాల్ట్ బ్రెవిస్, జామీ ఓవర్టన్, ఎంఎస్ ధోనీ (వికెట్ కీపర్), అన్షుల్ కాంబోజ్, నూర్ అహ్మద్, స్పెన్సర్ జాన్సన్, గుర్జాబ్నీత్ సింగ్. (ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్: ఉర్విల్ పటేల్)
ముంబయి ఇండియన్స్ తుదిజట్టు అంచనా..
క్వింటన్ డి కాక్ (వికెట్ కీపర్), డానిష్ మలేవార్, నమన్ దిర్, తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్యా (కెప్టెన్), షెర్ఫేన్ రూథర్ఫోర్డ్, గిరీష్ భరత్, మిచెల్ శాంట్నర్, విల్ జాక్స్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అశ్వనీ కుమార్. (ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్: సూర్యకుమార్ యాదవ్).
