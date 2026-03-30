MI Vs KKR Highlights: 14 ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెరదించిన ముంబై ఇండియన్స్..ఇలా ఎప్పుడూ జరగలేదంట! ఏం చేశారంటే?

MI Vs KKR Match Highlights: ఐపీఎల్ 2026 రెండో మ్యాచ్లో కోల్కతా నైట్రైడర్స్పై ముంబై ఇండియన్స్ జట్టు ఘనవిజయం సాధించింది. ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియంలో జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో ఆతిథ్య ముంబై ఇండియన్స్ 6 వికెట్ల తేడాతో కేకేఆర్ను ఓడించింది. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన కోల్కతా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 221 పరుగుల రాబట్టింది. ఈ లక్ష్యాన్ని అలవోకగా ఛేదించిన ముంబై ఇండియన్స్ ఈ మ్యాచ్లో విజయం సాధించింది. ఈ విజయంతో ముంబై ఇండియన్స్ తమ 14 ఏళ్ల సుదీర్ఘ విరామానికి తెరపడింది.
ముంబైలోని వాంఖడే వేదికగా జరిగిన ఐపీఎల్ రెండో మ్యాచ్లో ముంబై ఇండియన్స్ కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా తొలుత టాస్ గెలిచి ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్నాడు. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన అజింక్య రహానే కెప్టెన్సీలోని కేకేఆర్ జట్టు పటిష్టమైన బ్యాటింగ్ ప్రదర్శన కనబరిచింది. ముంబై ఇండియన్స్ ఆటగాళ్లు కూడా ఫీల్డింగ్లో పేలవంగా ఆడుతూ భారీగా పరుగులు ఇచ్చేశారు. దీంతో కోల్కతా నైట్రైడర్స్ జట్టు 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 221 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది.
ఆ తర్వాత బ్యాటింగ్కు వచ్చిన ముంబై ఇండియన్స్ ఓపెనర్లు రోహిత్ శర్మ, ర్యాన్ రికెల్టన్ ఆరంభం నుంచే దూకుడుగా ఆడారు. దీని ఫలితంగా, హిట్మ్యాన్ రోహిత్ శర్మ 2015 తర్వాత తొలిసారిగా కేవలం 23 బంతుల్లోనే హాఫ్సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. 2015లో రోహిత్ శర్మ 25 బంతుల్లో అర్ధశతకం సాధించాడు. రోహిత్ శర్మ అర్ధశతకం పూర్తి కాగానే, ర్యాన్ రికెల్టన్ కూడా 25 బంతుల్లోనే తన అర్ధశతకాన్ని చేరుకున్నాడు.
హాఫ్సెంచరీలు సాధించిన తర్వాత కూడా రోహిత్, రికెల్టన్ ఇద్దరూ తమ దూకుడు ఇన్నింగ్స్ను కొనసాగించారు. కానీ రోహిత్ శర్మ 38 బంతుల్లో 78 పరుగులు చేసి అవుటయ్యాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్లో అతను 6 సిక్సర్లు, 6 ఫోర్లు కొట్టాడు. రోహిత్ అవుటైన వెంటనే క్రీజులోకి వచ్చిన సూర్య కుమార్ యాదవ్ 16 పరుగులు చేసి అవుటయ్యాడు. అతని తర్వాత తిలక్ వర్మ క్రీజులోకి వచ్చాడు. మంచి ఫామ్లో ఉన్న ర్యాన్ రికెల్టన్ 43 బంతుల్లో 81 పరుగులు చేసి తన వికెట్ను కోల్పోయాడు.
ఓపెనర్ రికెల్టన్ అవుటైనప్పుడు.. కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా, తిలక్ వర్మ క్రీజులో ఉన్నారు. కానీ ముంబై విజయానికి చేరువలో ఉన్నప్పుడు, తిలక్ వర్మ 20 పరుగుల వద్ద అవుటయ్యాడు. హార్దిక్ పాండ్యా చివరి వరకు నిలబడి ముంబైని విజయ అంచుకు తీసుకెళ్లాడు. ఐపీఎల్లో తమ తొలి మ్యాచ్ గెలవడం ద్వారా ముంబై ఇండియన్స్ తమ 14 ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెరదించింది. ఎందుకంటే గత 14 ఏళ్లలో ముంబై ఐపీఎల్లో తొలి మ్యాచ్లో ఎన్నడూ గెలవలేదు. కానీ ఇప్పుడు ఈ మ్యాచ్ గెలిచి ముంబై తమ నిరీక్షణకు తెరదించింది.
