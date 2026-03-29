English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  MI Vs KKR Preview: ముంబై ఇండియన్స్ Vs కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్..ఏ జట్టు గెలవబోతుంది? సరికొత్త రికార్డుకు చేరువలో రోహిత్ శర్మ!

MI Vs KKR Preview: ముంబై ఇండియన్స్ Vs కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్..ఏ జట్టు గెలవబోతుంది? సరికొత్త రికార్డుకు చేరువలో రోహిత్ శర్మ!

MI Vs KKR Match Preview: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ 2026 సీజన్ జోరుగా సాగుతోంది. నేడు ఐపీఎల్‌లో రెండో లీగ్ మ్యాచ్ జరగనుంది. ఇందులో ముంబై ఇండియన్స్ (MI), కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR) జట్లు తలపడనున్నాయి. ఈ మ్యాచ్‌కు ముంబైలోని ప్రతిష్టాత్మక వాంఖడే స్టేడియం వేదిక కానుంది. అయితే ఈ మ్యాచ్ కు ముందు ఇరు జట్ల బలాబలాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Mar 29, 2026, 06:49 PM IST

MI Vs KKR Match Preview: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ 2026 సీజన్ జోరుగా సాగుతోంది. నేడు ఐపీఎల్‌లో రెండో లీగ్ మ్యాచ్ జరగనుంది. ఇందులో ముంబై ఇండియన్స్ (MI), కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR) జట్లు తలపడనున్నాయి. ఈ మ్యాచ్‌కు ముంబైలోని ప్రతిష్టాత్మక వాంఖడే స్టేడియం వేదిక కానుంది. అయితే ఈ మ్యాచ్ కు ముందు ఇరు జట్ల బలాబలాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. అయితే ఇదే మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్ మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ ఓ సరికొత్త రికార్డును నెలకొల్పేందుకు అవకాశం ఉంది. దీని ద్వారా, రోహిత్ ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే ఒక అరుదైన రికార్డు కానుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ప్రస్తుతం ఐపీఎల్‌లో కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్ పై అత్యధిక పరుగులు చేసిన రికార్డు ఆస్ట్రేలియా దిగ్గజం డేవిడ్ వార్నర్ పేరిట ఉంది. వార్నర్ కేకేఆర్‌ జట్టుపై 28 ఇన్నింగ్స్‌లలో 1093 పరుగులు చేశాడు. ఈ జాబితాలో ప్రస్తుతం రోహిత్ శర్మ రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు. రోహిత్ శర్మ ఇప్పటివరకు కోల్‌కతాపై ఆడిన 35 ఇన్నింగ్స్‌లలో 1083 పరుగులు చేశాడు. 

అయితే ఆదివారం జరగబోయే మ్యాచ్‌లో రోహిత్ కేవలం 11 పరుగులు చేసినా.. అతను వార్నర్‌ను అధిగమించి అగ్రస్థానానికి చేరుకుంటాడు. కేకేఆర్‌పై రోహిత్ రికార్డు అద్భుతంగా ఉంది. రోహిత్ ఇప్పటికే ఇదే జట్టుపై ఒక సెంచరీ, 6 హాఫ్ సెంచరీలు సాధించాడు.

ముంబై ఇండియన్స్, కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ మధ్య పోరు ఎప్పుడూ ఏకపక్షంగానే నడిచేవి. గతంలో కొన్ని మ్యాచ్ రికార్డులను పోలిస్తే.. ముంబైదే పైచేయిగా కనిపిస్తోంది. ఈ రెండు జట్లు ఇప్పటివరకు 35 సార్లు తలపడగా.. అందులో ముంబై 24 మ్యాచ్‌లలో విజయం సాధించగా.. కేకేఆర్ కేవలం 11 మ్యాచ్‌లలో మాత్రమే గెలిచింది. వాంఖడే స్టేడియంలో ముంబై రికార్డు మరింత మెరుగ్గా ఉంది. ఇక్కడ జరిగిన 12 మ్యాచ్‌లలో, ముంబై 10 సార్లు గెలుపొందగా కేకేఆర్ కేవలం 2 సార్లు మాత్రమే గెలిచింది. 2025 సీజన్‌లో ముంబై 8 వికెట్ల భారీ తేడాతో విజయం సాధించింది.

జట్టు బలాబలాలు..
ఈ సీజన్‌లో ముంబై ఇండియన్స్ ఒక బలమైన జట్టుగా కనిపిస్తోంది. బ్యాటింగ్‌లో రోహిత్ శర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్, క్వింటన్ డి కాక్, ర్యాన్ రికెల్టన్, తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్యా, రూథర్‌ఫోర్డ్ వంటి విధ్వంసకర ఆటగాళ్లు ముంబై బలంగా కనిపిస్తోంది. మరోవైపు బౌలింగ్‌లో జస్ప్రీత్ బుమ్రా, ట్రెంట్ బౌల్ట్ ప్రత్యర్థి బ్యాట్స్‌మెన్‌లను భయపెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. పవర్‌ప్లేలో దీపక్ చాహర్, శార్దూల్ ఠాకూర్ కీలక పాత్ర పోషిస్తారు. 

మరోవైపు ఫామ్‌లో ఉన్న టిమ్ సీఫెర్ట్, ఫిన్ అలెన్ కేకేఆర్‌కు సహాయపడతారు. ఆ జట్టు అజింక్య రహానే, రింకు సింగ్, రోవ్‌మన్ పావెల్‌పైనే ఆధారపడుతోంది. అయితే హర్షిత్ రాణా, ఆకాష్ దీప్ గాయాల కారణంగా జట్టుకు దూరమవడంతో, కేకేఆర్ బౌలింగ్ విభాగం కాస్త బలహీనంగా కనిపిస్తోంది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

MI vs KKRMI vs KKR predictionMI vs KKR 2026Rohit Sharmaindian premier league

Trending News