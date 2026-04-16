MI Vs PBKS Preview: ముంబై Vs పంజాబ్..ప్రతీకారం తీర్చుకుంటుందా? చతికల పడుతుందా? కచ్చితంగా గెలుపు వాళ్లదే!

MI Vs PBKS Match Preview: ఐపీఎల్ 2026లో భాగంగా ఏప్రిల్ 16న మరో సరవత్తర పోరుకు రంగం సిద్ధమైంది. ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియం వేదికగా ఆతిథ్య ముంబై ఇండియన్స్‌ జట్టుతో పంజాబ్ కింగ్స్ జట్టు తలపడనుంది. ఈ లీగ్‌లో ఇప్పటికే ఆడిన 4 మ్యాచ్‌ల్లో 3 మ్యాచ్‌ల్లో ఓటమి పొంది గెలుపు కోసం ముంబై సతమతమవుతుంటే.. ఓటమి లేకుండా అజేయంగా పోరాడుతూ పాయింట్ల పట్టికలో తొలిస్థానంపై పంజాబ్ కన్నేసింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Apr 16, 2026, 12:18 PM IST

MI Vs PBKS Match Preview: ఐపీఎల్ 2026లో భాగంగా ఏప్రిల్ 16న మరో సరవత్తర పోరుకు రంగం సిద్ధమైంది. ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియం వేదికగా ఆతిథ్య ముంబై ఇండియన్స్‌ జట్టుతో పంజాబ్ కింగ్స్ జట్టు తలపడనుంది. ఈ లీగ్‌లో ఇప్పటికే ఆడిన 4 మ్యాచ్‌ల్లో 3 మ్యాచ్‌ల్లో ఓటమి పొంది గెలుపు కోసం ముంబై సతమతమవుతుంటే.. ఓటమి లేకుండా అజేయంగా పోరాడుతూ పాయింట్ల పట్టికలో తొలిస్థానంపై పంజాబ్ కన్నేసింది.  ఈ మ్యాచ్ నేటి రాత్రి 7.30 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది. ఈ ఇరు జట్లు గతేడాది రెండో క్వాలిఫైయర్ మ్యాచ్‌లో తలపడ్డాయి. అందులో ముంబై ఇండియన్స్ ను ఓడించి పంజాబ్ ఫైనల్‌కు చేరింది. ఆ తర్వాత ముంబై, పంజాబ్ జట్లు తలపడడం ఇదే మొదటిసారి.

అయితే ఈ మ్యాచ్‌లో గెలిచి ముంబై ప్రతీకారం తీర్చుకుంటుందా? లేదా పంజాబ్ మరోసారి ఆధిపత్యం చలాయిస్తుందా అనేది తెలియాలంటే మరికొన్ని గంటల వేచిచూడాల్సిందే. ప్రస్తుత లీగ్‌ దశలోని మొదటి మ్యాచ్‌లో గెలుపొందిన ముంబై జట్టు.. ఆ తర్వాత వరుసగా మూడు మ్యాచ్‌ల్లో ఓడి, పాయింట్ల పట్టికలో 9వ స్థానంలో ఉండగా.. పంజాబ్ జట్టు వరుసుగా మూడు విజయాలు, ఓ మ్యాచ్‌ డ్రా కారణంగా 7 పాయింట్లతో టేబుల్‌లో మూడో స్థానంలో నిలిచింది.  

వరుస ఓటములతో సతమతమవుతున్న ముంబై జట్టుకు ఇప్పుడు మరో సమస్య వచ్చిపడింది. ఆర్సీబీతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో గాయంతో రిటైర్ అయిన తర్వాత రోహిత్ శర్మ ఫిట్‌నెస్‌పై కూడా సందేహాలు నెలకొన్నాయి. మరోవైపు శ్రేయాస్ అయ్యర్ కెప్టెన్సీలోని పంజాబ్ కింగ్స్ జట్టు  అటు బ్యాటింగ్‌తో పాటు బౌలింగ్‌లోనూ సత్తా చాటుతోంది.

ఐపీఎల్‌ చరిత్రలో ఇప్పటి వరకు ముంబై, పంజాబ్ జట్లు 34 సార్లు తలపడగా.. చెరో 17 విజయాలతో సమంగా నిలిచాయి. ఇది టోర్నమెంట్‌లోని అత్యంత సమతుల్యమైన పోటీలలో ఒకటిగా నిలుస్తుంది. పంజాబ్‌పై ముంబై 223 అత్యధిక స్కోరును నమోదు చేసింది. అలాగే ముంబై ఇండియన్స్‌ పై పంజాబ్ 230 అత్యధిక పరుగులను రాబట్టింది. అయితే ముంబై అత్యల్ప స్కోరు 87 అయితే పంజాబ్ అత్యల్పంగా 119కి ముంబై పై ఆలౌట్ అయ్యింది. అయితే ఈ మ్యాచ్‌లో మాత్రం పంజాబ్ జట్టుదే పైచేయి అనే విధంగా గత మ్యాచ్‌ల ప్రదర్శన కనిపిస్తోంది.

ముంబై ఇండియన్స్ ప్లేయింగ్ 11 అంచనా..
రోహిత్ శర్మ లేదా క్వింటన్ డి కాక్ (ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్) ర్యాన్ రికెల్టన్ ఓపెన్, సూర్యకుమార్ యాదవ్, తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్యా, షెర్ఫాన్ రూథర్‌ఫోర్డ్, నమన్ ధీర్, మిచెల్ సాంట్నర్, శార్దూల్ ఠాకూర్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, ట్రెంట్ బౌల్ట్.

పంజాబ్ కింగ్స్ ప్లేయింగ్ 11 అంచనా..
ప్రియాంశ్ ఆర్య, ప్రభసిమ్రన్ సింగ్, కూపర్ కానలీ, శ్రేయస్ అయ్యర్, నెహల్ వధేరా, శశాంక్ సింగ్, మార్కస్ స్టోయినిస్, మార్కో జాన్సెన్, జేవియర్ బార్ట్‌లెట్, విజయకుమార్ వైశాఖ్, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, యజ్వేంద్ర చాహల్ (ఇంప్లాక్ట్ ప్లేయర్).

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

