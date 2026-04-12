English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  MI vs RCB Prediction: ముంబై, బెంగళూరు మ్యాచ్‌లో గెలిచేది వీళ్లే! అన్నాదమ్ముళ్ల సవాల్..కృనాల్ పాండ్యా బౌలింగ్ మారేనా?

MI vs RCB Prediction: ముంబై, బెంగళూరు మ్యాచ్‌లో గెలిచేది వీళ్లే! అన్నాదమ్ముళ్ల సవాల్..కృనాల్ పాండ్యా బౌలింగ్ మారేనా?

MI vs RCB Match Prediction: ఐపీఎల్ 2026లో భాగంగా నేడు డబుల్ హెడర్ మ్యాచ్‌లు జరగనున్నాయి. నేటి రెండో మ్యాచ్ ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియంలో ఆతిథ్య ముంబై ఇండియన్స్ జట్టు, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు టీమ్‌తో తలపడనుంది. ఐపీఎల్‌లో ఐదుసార్లు ఛాంపియన్‌గా నిలిచిన ముంబై ఇండియన్స్, డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ ఆర్సీబీతో జరగనున్న రసవత్తరపోరుకు ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Apr 12, 2026, 04:04 PM IST

Anasuya: శివాజీ చేసిన చీరలో తిరుగుతున్న.. పెద్ద బాంబు పేల్చిన అనసూయ..!
5
Anasuya Bharadwaj
Anasuya: శివాజీ చేసిన చీరలో తిరుగుతున్న.. పెద్ద బాంబు పేల్చిన అనసూయ..!
EPF Unclaimed Deposit: పీఎఫ్ ఖాతాల్లో మూలుగుతున్న రూ. 10, 900కోట్లు.. ఆ డబ్బు మీదేనా?
7
EPF
EPF Unclaimed Deposit: పీఎఫ్ ఖాతాల్లో మూలుగుతున్న రూ. 10, 900కోట్లు.. ఆ డబ్బు మీదేనా?
Moto G35 5G Offers: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో మోటో G35 5Gపై భారీ ఆఫర్స్.. రూ.4 వేల లోపే కొనే ఛాన్స్!
5
moto g35 price
Moto G35 5G Offers: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో మోటో G35 5Gపై భారీ ఆఫర్స్.. రూ.4 వేల లోపే కొనే ఛాన్స్!
Today Silver Price: శాంతి చర్చలు ఫెయిల్..వెండి ధరల్లో భారీ ట్విస్ట్..ఏప్రిల్ 12వ తేదీ ఆదివారం సిల్వర్ రేట్స్ ఇవే..!!
5
Silver Rate Today
Today Silver Price: శాంతి చర్చలు ఫెయిల్..వెండి ధరల్లో భారీ ట్విస్ట్..ఏప్రిల్ 12వ తేదీ ఆదివారం సిల్వర్ రేట్స్ ఇవే..!!
MI vs RCB Prediction: ముంబై, బెంగళూరు మ్యాచ్‌లో గెలిచేది వీళ్లే! అన్నాదమ్ముళ్ల సవాల్..కృనాల్ పాండ్యా బౌలింగ్ మారేనా?

MI vs RCB Match Prediction: ఐపీఎల్ 2026లో భాగంగా నేడు డబుల్ హెడర్ మ్యాచ్‌లు జరగనున్నాయి. నేటి రెండో మ్యాచ్ ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియంలో ఆతిథ్య ముంబై ఇండియన్స్ జట్టు, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు టీమ్‌తో తలపడనుంది. ఐపీఎల్‌లో ఐదుసార్లు ఛాంపియన్‌గా నిలిచిన ముంబై ఇండియన్స్, డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ ఆర్సీబీతో జరగనున్న రసవత్తరపోరుకు ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

హార్దిక్ పాండ్యా కెప్టెన్సీలోని ముంబై ఇండియన్స్ జట్టు తమ సీజన్ ఆరంభంలో ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొంది. కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్‌పై ఆరు వికెట్ల విజయంతో లీగ్‌లో తొలి విజయాన్ని నమోదు చేసుకోగా.. ఆ తర్వాత ఆడిన ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ చేతిలో ఓటమి పాలైంది. ఇప్పుడు మరో గెలుపు కోసం ముంబై జట్టు ఎదురుచూస్తోంది. 

మరోవైపు రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టు రజత్ పటిదార్ నేతృత్వంలో 2026 సీజన్‌ను ఎంతో ఉత్సాహంగా ప్రారంభించింది. తొలి మ్యాచ్‌లో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టుపై ఘనవిజయం సాధించగా.. ఆ తర్వాత చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టుపై 43 పరుగుల ఆధిక్యంతో చిత్తుగా ఓడించింది. కానీ, తాజాగా రాజస్థాన్ రాయల్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఓటమితో ఆర్సీబీ విజయాలను బ్రేక్ పడింది. అయినా ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభంలోనే కీలక వికెట్లు కోల్పోయినా.. వారి బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ లైనప్‌ ఎంతో గట్టిగా పోటీ ఇచ్చిన తీరు క్రికెట్ ప్రేక్షకులను అమితంగా ఆకట్టుకుంది. వాంఖడే స్టేడియంలో జరగనున్న ఈ మ్యాచ్‌ రాత్రి 7.30 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది. 

ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) చరిత్రలో ముంబై ఇండియన్స్, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్లు ఇప్పటి వరకు 36 సార్లు తలపడ్డారు. అయితే అందులో 21 మ్యాచ్‌ల్లో ముంబై ఇండియన్స్ గెలుపొందగా.. ఆర్సీబీ 15 సార్లు గెలుపొందింది. 

అదే విధంగా ముంబైలోని వాంఖడే పిచ్ ఈసారి బ్యాటింగ్ కు అనుకూలిస్తుందని.. అధిక స్కోరింగ్ మ్యాచ్‌ జరిగే అవకాశం ఉందని పిచ్ క్యూరేటర్లు చెబుతున్నారు. అయితే ఆట సాగేకొద్దీ పిచ్ తన వేగాన్ని నెమ్మదిగా కోల్పోతుంది. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో బౌలింగ్ చేసే వాళ్లకు.. అంటే తొలుత బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న వారికి ఈ పిచ్ కలిసొస్తుందని అంచనా వేస్తున్నారు. 

ఇప్పటి వరకు ఇరు జట్లు 3 మ్యాచ్‌లు ఆడగా.. ముంబై ఇండియన్స్‌తో పోలిస్తే రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టు అటు బ్యాటింగ్‌తో పాటు బౌలింగ్‌లోనూ మెరుగ్గా కనిపిస్తోంది. బహుశా ఆర్సీబీ జట్టు ఈ మ్యాచ్‌లో పైచేయి సాధించవచ్చు. కాకపోతే ముంబై ఇండియన్స్ జట్టును కూడా తక్కువ అంచనా వేసేందుకు వీలు లేదు. టేబుల్ లాస్ట్‌లో ఉన్న సీజన్లలో కూడా వారు విజేతలుగా నిలిచిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. 

ముంబై ఇండియన్స్, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ తుది జట్లు అంచనా..
ముంబై ఇండియన్స్: రోహిత్ శర్మ, తిలక్ వర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్, హార్దిక్ పాండ్యా (కెప్టెన్), నమన్ ధీర్, మిచెల్ సాంట్నర్, ర్యాన్ రికెల్టన్ (వికెట్ కీపర్), శార్దూల్ ఠాకూర్, అశ్వనీ కుమార్, జస్‌ప్రీత్ బుమ్రా, AM గజన్‌ఫర్, షెర్ఫేన్ రూథర్‌ఫోర్డ్ (ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్).

రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు: విరాట్ కోహ్లీ, ఫిల్ సాల్ట్, దేవ్‌దత్ పడిక్కల్, రజత్ పటిదార్ (కెప్టెన్), టిమ్ డేవిడ్, కృనాల్ పాండ్యా, జితేష్ శర్మ (వికెట్ కీపర్), రొమారియో షెపర్డ్, భువనేశ్వర్ కుమార్, జోష్ హేజిల్‌వుడ్, అభినందన్ సింగ్, సుయాష్ శర్మ (ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్).

ALso Read: Asha Bhosle Top 10 Songs: సింగర్ ఆశా భోస్లే పాడిన టాప్-10 సాంగ్స్..చివరి పాట తెలుగులో ఓ ఊపు ఊపేసింది!

Also Read: PBKS Vs SRH Match: సన్‌రైజర్స్‌పై పంజాబ్ కింగ్స్ ఘనవిజయం..కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ మెరుపు ఇన్నింగ్స్!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

MI vs RCBRajat PatidarMI vs RCB PredictionMI vs RCB Match ScoreMI vs RCB Playing 11

Trending News