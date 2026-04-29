MI Vs SRH Match 2026: ఐపీఎల్ వేదికగా నేడు జరిగిన మ్యాచ్లో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు గెలుపొందింది. ముంబై ఇండియన్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ఎస్ఆర్హెచ్ టీమ్ 6 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. హైదరాబాద్ టీమ్కు ఇది వరుసగా ఐదో విజయం కావడం విశేషం. ఈ గెలుపుతో పాయింట్ల పట్టికలో నాలుగో స్థానం నుంచి సన్రైజర్స్ మూడో స్థానానికి ఎగబాకింది. ప్రస్తుత లీగ్ ఇప్పటి వరుకు ఆడిన 9 మ్యాచ్ల్లో 6 మ్యాచ్లు గెలిచి, 3 మ్యాచ్ల్లో ఓడింది.
మరోపక్క ముంబై ఇండియన్స్ వరుస ఓటములతో సతమతమవుతుండగా..ఈ లీగ్లో ఆడిన 8 మ్యాచ్ల్లో కేవలం రెండింటిలోనే గెలవడం గమనార్హం. కేవలం 4 పాయింట్లతో టేబుల్లో 9వ స్థానంలో ముంబై కొనసాగుతోంది. 244 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలో దిగిన సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు ఆరంభంలో ఓపెనర్లు శుభారంభాన్ని ఇచ్చారు. అభిషేక్ శర్మ 45 పరుగులతో ఆకట్టుకోగా.. 30 బంతుల్లో 76 పరుగులతో ట్రావిస్ హెడ్ చెలరేగాడు.
ఆ తర్వాత వచ్చిన ఇషాన్ కిషన్ డకౌట్ అవ్వగా.. క్లాసెన్ 65 పరుగులతో విజృభించగా, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి (21) సన్రైజర్స్ జట్టును ఆదుకున్నారు. చివరిగా వచ్చిన సలీల్ 10 బంతుల్లో 30 పరుగులు రాబట్టి చివరి షాట్తో విజయాన్ని అందించాడు. మరోవైపు ముంబై బౌలర్లలో ఘజాఫర్ 2 వికెట్లు పడగొట్టగా.. కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా, ట్రెండ్ బౌల్ట్ చెరో వికెట్ సాధించాడు.
ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియం వేదికగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో తొలుత టాస్ గెలిచిన ఆతిథ్య జట్టు ముంబై బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్లు కోల్పోయి 243 పరుగులను రాబట్టింది. ఓపెనర్లు అద్భుతంగా రాణించగా.. రైన్ రికెల్డన్ (123) సెంచరీ సాధించగా, అది ఇప్పుడు వృథా అయ్యింది. విల్ జాక్స్ (46) పరుగులతో ఆకట్టుకున్నాడు. ఆ తర్వాత వచ్చిన సూర్య కుమార్ యాదవ్ 5 పరుగులతో మరోసారి విఫలమయ్యాడు. ఆ వెంటనే క్రీజ్లోకి వచ్చిన నమన్ ధీర్ (22), హార్దిక్ పాండ్యా 31 పరుగులతో తమదైన స్టైల్లో జట్టు స్కోర్ బోర్డు పరుగులు పెట్టడంలో కృషి చేశారు. సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ బౌలర్లలో ప్రఫుల్ 2 వికెట్లు పడగొట్టగా.. ఇషాన్ మలింగ్, షకీబ్ హుస్సేన్, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి చెరో వికెట్ సాధించారు.
Also Read: Riyan Parag Vape: రియాన్ పరాగ్ అరెస్ట్ తప్పదా?? ఐపీఎల్ మ్యాచ్ల్లో రాజస్థాన్ కెప్టెన్ను బ్యాన్ చేస్తారా?
Also Read: Exit Poll Results 2026: హీరో విజయ్ సీఎం అవుతాడా? పశ్చిమబెంగాల్లో బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తుందా? 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఎగ్జిట్ పోల్స్..
