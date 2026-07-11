/మూములు దెబ్బ కాదు.. చావు దెబ్బ కొట్టాడు..మొన్న పోర్చుగల్.. నేడు బెల్జియం..!!

FIFA World Cup 2026: ఫిఫా ప్రపంచ కప్ సెమీ-ఫైనల్స్కు స్పెయిన్ను చేర్చేందుకు మైకెల్ మెరినో 88వ నిమిషంలో ఒక కీలక గోల్ చేశాడు. బెల్జియం గోల్ కీపర్ సీన్ లామెన్స్ నుండి రీబౌండ్ అయిన బంతిని అతను గోల్గా మలచి స్పెయిన్కు 2-1 విజయాన్ని అందించాడు. మ్యాచ్ చివరి నిమిషాల్లో మెరినో మరోసారి హీరోగా నిలిచాడు. గత మ్యాచ్లో పోర్చుగల్పై 1-0 విజయంలో కూడా మెరినో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఈ విజయంతో.. మంగళవారం డల్లాస్లో జరగనున్న సెమీ-ఫైనల్స్లో స్పెయిన్ ఫ్రాన్స్తో తలపడనుంది. ఈ టోర్నమెంట్లో ఫ్రాన్స్ను బలమైన జట్టుగా పరిగణిస్తున్నందున, ఇది స్పెయిన్కు ఒక పెద్ద సవాలు కానుంది.
ఈ మ్యాచ్లో మెరినో 86వ నిమిషంలో ప్రత్యామ్నాయ ఆటగాడిగా మైదానంలోకి వచ్చి.. తన రెండవ టచ్తోనే గోల్ చేశాడు. పౌ కుబార్సీ కొట్టిన షాట్ను లామెన్స్ అడ్డుకోవడంతో.. మెరినో బాక్స్లోకి ప్రవేశించి గోల్ చేశాడు. ఈ గోల్ స్పెయిన్కు కీలక విజయాన్ని అందించింది. చివరి నిమిషాల్లో స్కోరును సమం చేయడానికి బెల్జియం తీవ్రంగా ప్రయత్నించింది. కానీ బాక్స్ నుండి లభించిన వారి ఉత్తమ అవకాశాన్ని ఐమెరిక్ లాపోర్టే వాలీ చేశాడు.
30వ నిమిషంలో.. డిఫ్లెక్ట్ అయిన షాట్ను అందుకున్న ఫాబియాన్ రూయిజ్, కోర్టోయిస్ను దాటి గోల్ చేసి స్పెయిన్కు ఆధిక్యం అందించాడు. 41వ నిమిషంలో చార్లెస్ డి కెటెలెరే ద్వారా బెల్జియం స్కోరును సమం చేసింది. ప్రపంచ కప్లో స్పెయిన్కు ఇదే తొలి గోల్. టిమోథీ కాస్టాగ్నే అందించిన క్రాస్ నుండి వచ్చిన ఈ గోల్తో.. 649 నిమిషాల పాటు గోల్ ఇవ్వకుండా కొనసాగిన రికార్డుకు తెరపడింది. బెల్జియం గోల్ కీపర్ కోర్టోయిస్ గాయం కారణంగా 71వ నిమిషంలో అతని స్థానంలో మరొకరిని తీసుకున్నారు, ఇది బెల్జియంకు తీవ్ర ఆందోళన కలిగించింది. ఇలా స్పెయిన్.. ఫ్రాన్స్తో జరిగే సెమీ-ఫైనల్కు చేరుకుంది. ఇది ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో ఒక కీలక మలుపుగా నిలిచింది.
🚨🚨 MIKEL MERINO GIVES SPAIN THE LEAD IN THE 88TH MINUTE! IT'S HIM ONCE AGAIN!
🇪🇸 Spain 2-1 Belgium 🇧🇪 pic.twitter.com/ir7L2xXLxM
— Caleb𓃵 (@CalebDesignsX) July 10, 2026
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