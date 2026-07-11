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మూములు దెబ్బ కాదు.. చావు దెబ్బ కొట్టాడు..మొన్న పోర్చుగల్.. నేడు బెల్జియం..!!

Mikel Merino: ఫిఫా వరల్డ్ కప్ నుంచి బెల్జియం జట్టు తోకముడిచింది. శనివారం తెల్లవారుజామున జరిగిన క్వార్టర్ ఫైనల్లో స్పెయిన్ జట్టు 2-1తేడాతో బెల్జియంను చిత్తు చేసింది. బెల్జియం ఓటమికి ఆ జట్టు గోల్ కీపర్ సెన్నే లామెన్స్  పరోక్ష కారణం అయితే.. స్పెయిన్ సంచలనం మైకెల్ మెరిన్ ప్రత్యేక్ష కారణమని చెప్పాలి.

Written ByBhoomi
Published: Jul 11, 2026, 05:55 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 05:55 PM IST
మూములు దెబ్బ కాదు.. చావు దెబ్బ కొట్టాడు..మొన్న పోర్చుగల్.. నేడు బెల్జియం..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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