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Mirabai Chanu Gold: మీరాబాయి చానుకు బంగారు పతకం..కామన్ వెల్త్ గేమ్స్‌లో భారత జెండా రెపరెపలు

Mirabai Chanu Gold Medal: భారత స్టార్ వెయిట్ లిఫ్టర్ మీరాబాయి చాను సరికొత్త రికార్డును సృష్టించింది. గ్లాస్గో వేదికగా జరుగుతోన్న కామన్ వెల్త్ గేమ్స్‌లో 48 కిలోల వెయిట్ లిఫ్టింగ్ విభాగంలో దేశానికి తొలి స్వర్ణ పతకాన్ని అందించింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 27, 2026, 08:33 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:33 AM IST
Mirabai Chanu Gold: మీరాబాయి చానుకు బంగారు పతకం..కామన్ వెల్త్ గేమ్స్‌లో భారత జెండా రెపరెపలు
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Mirabai Chanu Gold: మీరాబాయి చానుకు బంగారు పతకం..కామన్ వెల్త్ గేమ్స్‌లో భారత జెండా రెపరెపలు
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