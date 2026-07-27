Mirabai Chanu Gold Medal: టోక్యో ఒలింపిక్స్ రజత పతక విజేత, స్టార్ వెయిట్ లిఫ్టర్ మీరాబాయి చాను.. బంగారు పతకాన్ని సాధించింది. ఆదివారం గ్లాస్గోలో జరిగిన మహిళల 48 కేజీల విభాగంలో టైటిల్ గెలుచుకుని.. 2026 కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో భారతదేశానికి తొలి స్వర్ణ పతకాన్ని అందించింది.
31 ఏళ్ల ఈ క్రీడాకారిణి స్నాచ్లో కామన్వెల్త్ గేమ్స్ రికార్డు స్థాయిలో 85 కేజీలు ఎత్తి, ఆ తర్వాత క్లీన్ అండ్ జర్క్లో గేమ్స్ రికార్డు స్థాయిలో 105 కేజీలు నమోదు చేశారు. మొత్తం 190 కేజీల బరువు ఎత్తి ఆమె స్వర్ణ పతకాన్ని కైవసం చేసుకున్నారు.
ఈ విజయంతో మీరాబాయికి వరుసగా మూడో కామన్వెల్త్ గేమ్స్ స్వర్ణ పతకం లభించింది. ఆమె గతంలో 2018 గోల్డ్ కోస్ట్ గేమ్స్, 2022 బర్మింగ్హామ్ గేమ్స్లో కూడా ఈ టైటిల్ను గెలుచుకున్నారు.
టోక్యో ఒలింపిక్స్ రజత పతక విజేత అయిన ఈమె, అంతకుముందు గ్లాస్గోలోనే జరిగిన 2014 కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో కూడా రజత పతకం సాధించారు. పోటీ ప్రారంభం నుండి ముగింపు వరకు మీరాబాయి పూర్తి నియంత్రణలో ఉన్నారు.
మొత్తం 168 కేజీల బరువు ఎత్తి రజత పతకం గెలుచుకున్న నైజీరియాకు చెందిన రూత్ అసుక్వో న్యోంగ్ కంటే ఆమె 22 కేజీల ఆధిక్యంతో ముగించారు. 82 కిలోల బరువుతో తన తొలి స్నాచ్ ప్రయత్నంలో విఫలమవడంతో ఆమె పతనం ప్రారంభమైంది. అయితే, ఆమె తన తదుపరి ప్రయత్నాలలో కోలుకుని, రికార్డు స్థాయిలో 85 కిలోల బరువును ఎత్తింది.
రికార్డు సృష్టించిన స్నాచ్ ఫలితంగా క్లీన్ అండ్ జర్క్లో ఎనిమిది కిలోల ఆధిక్యం సాధించిన ఈ మణిపురి లిఫ్టర్, తన మొదటి ప్రయత్నంలో బార్ను జారవిడిచింది. కానీ, ఒక ఛాంపియన్లా పుంజుకుని, తన రెండవ ప్రయత్నంలో 105 కిలోల బరువును ఎత్తి, పోటీ ముగియక ముందే స్వర్ణ పతకాన్ని కైవసం చేసుకుంది.
ఈ లిఫ్ట్ స్వర్ణాన్ని అందించడమే కాకుండా, క్లీన్ అండ్ జర్క్ విభాగంలో కామన్వెల్త్ గేమ్స్ రికార్డును బద్దలు కొట్టి, మొత్తం లిఫ్ట్ మార్కును కూడా అధిగమించింది.
బంగారు పతకం ఖాయం ఇప్పటికే కావడంతో, రెండు నెలల కన్నా తక్కువ సమయంలో ప్రారంభం కానున్న ఆసియా క్రీడలను దృష్టిలో ఉంచుకుని మీరాబాయి తన మూడవ క్లీన్ అండ్ జర్క్ లిఫ్ట్ను ప్రయత్నించలేదు.
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