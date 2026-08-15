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WAPL 2026: ఆంధ్ర క్రికెట్‌ సంఘం కీలక నిర్ణయం.. సెప్టెంబర్‌లో ఆంధ్ర మహిళల క్రికెట్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌

Womens Andhra Premier League 2027 Schedule Released From September 15th To 26th: ఆంధ్ర ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ విజయవంతం కావడంతో ఇక మహిళలకు కూడా ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ నిర్వహించాలని ఆంధ్ర క్రికెట్‌ సంఘం నిర్ణయించింది. మహిళలకు ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ నిర్వహణపై ఆంధ్ర క్రికెట్‌ సంఘంతోపాటు మాజీ కెప్టెన్‌ మిథాలీ రాజ్‌ కీలక ప్రకటన చేశారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 15, 2026, 11:13 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 11:13 PM IST
WAPL 2026: ఆంధ్ర క్రికెట్‌ సంఘం కీలక నిర్ణయం.. సెప్టెంబర్‌లో ఆంధ్ర మహిళల క్రికెట్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌
Image Credit: Womens Andhra Premier League 2026

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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WAPL 2026: ఆంధ్ర క్రికెట్‌ సంఘం కీలక నిర్ణయం.. సెప్టెంబర్‌లో ఆంధ్ర మహిళల క్రికెట్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌
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