BCCI New President: బీసీసీఐ కొత్త ప్రెసిడెంట్‌గా మిథున్ మన్హాస్.. ఇంతకీ ఇతనెవరో తెలుసా..?

Mithun Manhas: భార‌త క్రికెట్ కంట్రోల్ బోర్డు (BCCI) అధ్య‌క్షుడిగా.. ఢిల్లీ మాజీ కెప్టెన్, డొమెస్టిక్ క్రికెట్ గ్రేట్ మిథున్‌ మన్హాస్ నియమితులయ్యాడు. ముంబైలోని BCCI కార్యాల‌యంలో జరిగిన వార్షిక స‌ర్వ‌స‌భ్య స‌మావేశంలో.. మిథున్ మ‌న్హాస్‌ను ఏకగ్రీవంగా 37వ BCCI ప్రెసిడెంట్‌గా ఎన్నుకున్నారు.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Sep 28, 2025, 06:08 PM IST

BCCI New President: బీసీసీఐ కొత్త ప్రెసిడెంట్‌గా మిథున్ మన్హాస్.. ఇంతకీ ఇతనెవరో తెలుసా..?

Mithun Manhas: భార‌త క్రికెట్ కంట్రోల్ బోర్డు (BCCI) అధ్య‌క్షుడిగా.. ఢిల్లీ మాజీ కెప్టెన్, డొమెస్టిక్ క్రికెట్ గ్రేట్ మిథున్‌ మన్హాస్ నియమితులయ్యాడు. ముంబైలోని BCCI కార్యాల‌యంలో జరిగిన వార్షిక స‌ర్వ‌స‌భ్య స‌మావేశంలో.. మిథున్ మ‌న్హాస్‌ను ఏకగ్రీవంగా BCCI ప్రెసిడెంట్‌గా ఎన్నుకున్నారు. BCCI వైస్ ప్రెసిడెంట్‌గా రాజీవ్ శుక్లా, కార్యదర్శిగా దేవజిత్‌ సైకియా, సంయుక్త కార్యదర్శిగా ప్రభ్‌తేజ్‌ సింగ్‌ భాటియా, కోశాధికారిగా రఘురామ్‌ భట్‌ ఎన్నికైనట్లు  BCCI వర్గాలు వెల్ల‌డించాయి.

ఒక్కటే నామినేషన్ దాఖలు కావడంతో 45 ఏళ్ల మిథున్‌ మన్హాస్ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యాడు. ఇటీవ‌ల 70వ వ‌సంతంలోకి అడుగుపెట్ట‌డంతో రోజ‌ర్ బిన్నీ.. బీసీసీఐ అధ్య‌క్ష ప‌ద‌వికి ఆగస్టులో రాజీనామా చేసిన సంగ‌తి తెలిసిందే. ఆయ‌న స్థానంలో మిథున్‌ మన్హాస్ బీసీసీఐ అధ్య‌క్ష‌ుడిగా పని చేయ‌నున్నాడు.

1979 అక్టోబ‌ర్ 12న జమ్మూ కశ్మీర్‌లో జ‌న్మించారు మిథున్‌ మన్హాస్.. టీమ్ఇండియా త‌రుపున అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌లో ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఆడ‌లేదు. అయిన‌ప్ప‌టికి దేశ‌వాళీ క్రికెట్‌లో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. సుదీర్ఘ దేశవాళీ కెరీర్‌‎లో 157 ఫస్ట్-క్లాస్ మ్యాచ్‌‌‌‌‌‌‌‌లు, 130 లిస్ట్-ఎ మ్యాచ్‌‌‌‌‌‌‌‌లతో పాటు 55 ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌‌‌‌‌‌‌‌లు ఆడిన అనుభవం మన్హాస్‌‌‌‌‌‌‌‌కు ఉంది. మన్హాస్ ఫస్ట్-క్లాస్ క్రికెట్‌లో 1714 పరుగులు సాధించాడు, వాటిలో 27 సెంచరీలు ఉన్నాయి, వీటిలో 4126 పరుగులు ఉన్నాయి.

అయితే భారత్ జట్టు తరపున ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఆడని మిథున్‌ మన్హాస్‌కి.. ఢిల్లీ క్రికెట్ వర్గాల్లో తెలివైన, చాకచక్యంగా వ్యవహరించే వ్యక్తిగా పేరుంది. క్రికెట్ నుంచి రిటైర్ అయ్యాక మిథున్ జమ్మూ కాశ్మీర్ క్రికెట్ అసోసియేషన్‌‌ను చక్కదిద్దేందుకు పరిపాలనా బాధ్యతలు చేపట్టాడు. ఇక మన్హాస్‌కు కేంద్రమంత్రి జితేంద్ర సింగ్ తన ఎక్స్‌లో శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

BCCI President Mithun ManhasBCCI PresidentMithun ManhasBharat Cricket Control BoardBCCI

