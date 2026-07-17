Mohammad Nawaz Breach News: డోపింగ్ నిరోధక రూల్స్ ఉల్లఘించిన కారణంగా పాకిస్థాన్ స్టార్ స్పిన్నర్ మహమ్మద్ నవాజ్పై అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ICC) మూడు నెలల పాటు నిషేధం విధించింది. అన్ని రకాల క్రికెట్ పోటీల నుండి అతడిని సస్పెండ్ చేస్తున్నట్లు ఐసీసీ శుక్రవారం ఒక ప్రకటనలో అధికారికంగా వెల్లడించింది.
దొరికిపోయిన స్పిన్నర్..
ఫిబ్రవరి 7న శ్రీలంకలోని కొలంబోలో నెదర్లాండ్స్తో జరిగిన పురుషుల టీ20 మ్యాచ్ ముగిసిన అనంతరం మహమ్మద్ నవాజ్కు డోపింగ్ పరీక్షలు నిర్వహించారు. ఈ పరీక్షల్లో అతడు నిషేధిత మాదకద్రవ్యం 'కార్బాక్సీ-THC' (Carboxy-THC) తీసుకున్నట్లు తేలింది. సాధారణంగా గంజాయి వినియోగాన్ని గుర్తించడానికి ఈ పరీక్ష చేస్తారు.
శిక్ష తగ్గింపునకు అవకాశం..
ఐసీసీ నిర్ణయాన్ని నవాజ్ అంగీకరించాడు. అయితే, క్రీడా ప్రదర్శనను మెరుగుపరుచుకోవడానికి తాను ఈ పదార్థాన్ని వాడలేదని, మ్యాచ్కు దూరంగా ఉన్న సమయంలోనే దీనిని తీసుకున్నానని అతడు నిరూపించగలిగాడు. దీంతో ఐసీసీ అతడికి 3 నెలల స్వల్ప కాల నిషేధాన్ని ఖరారు చేసింది. నవాజ్ మే 1వ తేదీ నుంచే స్వచ్ఛందంగా తాత్కాలిక నిషేధాన్ని పాటిస్తుండటంతో, ఆ తేదీ నుంచే ఈ శిక్షా కాలం అమల్లోకి వచ్చినట్లు ఐసీసీ పరిగణించింది.
ప్రస్తుతం రెండున్నర నెలల నిషేధాన్ని పూర్తి చేసుకున్న నవాజ్.. ఐసీసీ సూచించిన మాదకద్రవ్యాల విముక్తి చికిత్స కార్యక్రమాన్ని (Rehabilitation Program) విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తే ఈ శిక్షా కాలాన్ని ఒక నెలకు తగ్గిస్తారు. ఒకవేళ ఐసీసీ సంతృప్తి చెందేలా ఈ ప్రోగ్రామ్ను ముగిస్తే అతడు మళ్లీ అదనంగా ఎలాంటి నిషేధాన్ని ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం ఉండదు.
రికార్డులు రద్దు.. పేలవ ఫామ్..
ఐసీసీ నిబంధనల ప్రకారం.. ఫిబ్రవరి 7న నెదర్లాండ్స్తో జరిగిన మ్యాచ్తో పాటు, మే 1వ తేదీ వరకు నవాజ్ ఆడిన మ్యాచ్ల రికార్డులు, సాధించిన ఫలితాలను రద్దు చేశారు. నవాజ్ చివరిసారిగా పాకిస్థాన్ సూపర్ లీగ్ (PSL)లో ముల్తాన్ సుల్తాన్స్ తరపున ఆడాడు. ఆ టోర్నీలో 6 మ్యాచ్ల్లో కేవలం 54 పరుగులు మాత్రమే చేసి, బౌలింగ్లో 9 మ్యాచ్లలో 6 వికెట్లు తీసినప్పటికీ భారీగా పరుగులు సమర్పించుకుని తీవ్ర నిరాశపరిచాడు. తాజాగా డోపింగ్ వివాదం అతడి కెరీర్ను మరింత కష్టాల్లోకి నెట్టింది.
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