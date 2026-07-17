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Mohammad Nawaz Breach: డోపింగ్ వివాదంలో పాకిస్థాన్ స్టార్ క్రికెటర్‌కు షాక్..3 నెలల నిషేధం విధించిన ఐసీసీ!

Mohammad Nawaz Breach News: పాకిస్థాన్ క్రికెటర్ మహమ్మద్ నవాజ్‌కు కష్టాలు వచ్చాయి. తాజాగా అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నియంత్రణ (ఐసీసీ) నిర్వహించిన డోపింగ్ పరీక్షల్లో అతను నేరం రుజువైంది. దీంతో అతడిపై 3 నెలల నిషేధాన్ని విధిస్తున్నట్లు ఐసీసీ ప్రకటించింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 17, 2026, 04:37 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 04:37 PM IST
Mohammad Nawaz Breach: డోపింగ్ వివాదంలో పాకిస్థాన్ స్టార్ క్రికెటర్‌కు షాక్..3 నెలల నిషేధం విధించిన ఐసీసీ!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Mohammad Nawaz Breach: డోపింగ్ వివాదంలో పాకిస్థాన్ స్టార్ క్రికెటర్‌కు షాక్..3 నెలల నిషేధం విధించిన ఐసీసీ!
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