Cricket Tragedy: చివరి బాల్ వేసి మ్యాచ్ గెలిపించాడు.. అంతలోనే గ్రౌండ్‌లో ప్రాణాలు విడిచాడు..!

Ahmar Khan: ఉత్తరప్రదేశ్‌లో తీవ్ర విషాదం జరిగింది. క్రికెట్ ఆడుతుండగా అహ్మ‌ర్‌ ఖాన్ అనే బౌలర్ మ్యాచ్ చివరి బాల్ వేసి.. తన జట్టును గెలిపించి గుండెపోటుతో.. పిచ్‌పై కుప్ప‌కూలిపోయి ప్రాణాలు విడిచాడు. ఈ విషాద ఘటన మొరాదాబాద్‌లో జరిగిన క్రికెట్ టోర్నమెంట్‌లో చోటుచేసుకుంది.   

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Oct 13, 2025, 02:16 PM IST

Moradabad Cricketer Dies On Pitch: ఉత్త‌ర‌ప్ర‌దేశ్ రాష్ట్రంలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. క్రికెట్ ఆడుతూ ఓ బౌల‌ర్ పిచ్‌పై కుప్ప‌కూలిపోయి మ‌ర‌ణించాడు. ఈ ఘ‌ట‌న మొరాదాబాద్‌లో జరిగిన క్రికెట్ టోర్నమెంట్‌లో జరిగింది. అహ్మ‌ర్‌ ఖాన్ అనే బౌల‌ర్ మ్యాచ్ లాస్ట్ బాల్ వేసి త‌న జ‌ట్టును గెలిపించి గుండెపోటుతో క‌న్నుమూశాడు.

బిలారి చక్కెర మిల్లు మైదానంలో యూపీ వెటరన్స్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ టోర్నీని నిర్వహించారు. ఈ టోర్నీలో మొరాదాబాద్, సంభాల్ జట్ల మధ్య మ్యాచ్ జరిగింది. మొరాదాబాద్ తరపున అహ్మర్ ఖాన్ ఆడాడు. మొరాదాబాద్ మొదట బ్యాటింగ్ చేసి ఒక లక్ష్యం నిర్ణయించగా.. తర్వాత సంభాల్ జట్టు ఆ లక్ష్యాన్ని ఛేదించడానికి బాటింగ్ చేసింది. చివరి ఓవర్‌లో నాలుగు బంతుల్లో 14 ప‌రుగులు చేస్తే సంభాల్ విజేత‌గా నిలుస్తుంది.

అయితే లాస్ట్ ఓవ‌ర్‌ను ఎడ‌మ‌చేతి వాటం పేస‌ర్ అహ్మ‌ర్‌ ఖాన్ వేశాడు. చివ‌రి ఓవ‌ర్‌ను అత‌డు క‌ట్టుదిట్టంగా వేయ‌డంతో 11 ప‌రుగుల తేడాతో మొరాదాబాద్ జట్టు విజేత‌గా నిలిచింది. ఇక ఈ మ్యాచ్‌లో అహ్మ‌ర్‌ ఖాన్ లాస్ట్ బాల్ వేసిన త‌రువాత పిచ్‌పై కూర్చుకున్నాడు. అయితే శ్వాస తీసుకోవ‌డానికి తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతూ.. వెంటనే కుప్ప‌కూలాడు. 

తోటి ప్లేయర్స్, అలాగే గ్రౌండ్‌లో అందుబాటులో ఉన్న వైద్యుడు.. అహ్మర్ ఖాన్‌కి సీపీఆర్ అందించారు. అత‌డిలో కొంచెం క‌దలిక రావ‌డంతో.. వెంట‌నే అంబులెన్స్‌లో దగ్గర్లోని ఆస్ప‌త్రికి తీసుకెళ్లారు. అత‌డిని ప‌రీక్షించిన డాక్టర్లు.. అప్ప‌టికే గుండెపోటుతో మ‌ర‌ణించిన‌ట్లు తెలిపారు. దీంతో అప్ప‌టి వ‌ర‌కూ ఎంతో సంతోషంగా ఉన్న ప్లేయర్స్.. ఈ ఘ‌ట‌న‌తో తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయారు.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Moradabad Cricketer Dies On PitchAhmar KhanMoradabad Cricketer DiesBowler Ahmar KhanAhmar Khan Moradabad

