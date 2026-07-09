Z Media Advertisements: ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 హక్కులు దక్కించుకున్న జీ మీడియాకు ప్రేక్షకుల నుంచి విశేష స్పందన లభించడమే కాకుండా జీ మీడియా వాణిజ్య ప్రకటనలతోనూ దూసుకెళ్తోంది. ఫుట్బాల్ ప్రపంచకప్ను భారతదేశ ప్రజలకు అందిస్తున్న జీ మీడియాకు వీక్షకులు బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు. అత్యధిక వీక్షణలు పొందుతుండడంతో జీ మీడియాలో వాణిజ్య ప్రకటనలు వేసేందుకు అంతర్జాతీయ బ్రాండ్లు క్యూలు కడుతున్నాయి. టీవీ స్పోర్ట్స్ పోర్ట్ఫోలియోలో 95 శాతానికి పైగా ప్రీమియం అడ్వర్టైజింగ్ ఇన్వెంటరీ ఇప్పటికే అమ్ముడైపోవడం విశేషం.
ప్రముఖ కంటెంట్, టెక్నాలజీ సంస్థ 'జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లిమిటెడ్' ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 అడ్వర్టైజింగ్లో సరికొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తోంది. ఈ అంతర్జాతీయ టోర్నమెంట్ అత్యంత ఉత్కంఠ రేపుతున్న క్వార్టర్ ఫైనల్స్ దశకు చేరుకుంటున్న తరుణంలో.. జీ నెట్వర్క్కు వాణిజ్య ప్రకటనలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. జీ నెట్వర్క్కు చెందిన డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ 'జీ5'తో పాటు టీవీ స్పోర్ట్స్ పోర్ట్ఫోలియోలో దాదాపు 95 శాతానికి పైగా ప్రీమియం అడ్వర్టైజింగ్ ఇన్వెంటరీ ఇప్పటికే అమ్ముడైపోయింది. దేశంలో ఫుట్బాల్ క్రేజ్ ఎలా ఉందో చెప్పడానికి.. 'జీ' క్రీడా విభాగానికి లభిస్తున్న ఆదరణకు ఈ అపూర్వ స్పందనే నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది.
22కి పైగా ప్రముఖ బ్రాండ్లు
ఫుట్బాల్ ప్రపంచకప్ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి అడ్వర్టైజర్ల నుంచి భారీ స్పందన లభిస్తోంది. ఆటోమొబైల్, టెక్నాలజీ, బెవరేజెస్, ఎఫ్ఎమ్సీజీ, హెల్త్కేర్, స్పోర్ట్స్వేర్, లైఫ్స్టైల్, ఫ్యాషన్, ఈ-కామర్స్, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్, ట్రావెల్, రియల్ ఎస్టేట్, పెయింట్స్, ఆయిల్, ఎనర్జీ, ఎడ్యుకేషన్ వంటి విభిన్న రంగాలకు చెందిన 22కి పైగా ప్రముఖ బ్రాండ్లు జీ నెట్వర్క్తో భాగస్వామ్యం చేసుకున్నాయి.
రేట్లు ఇలా..
నాకౌట్ దశలో అడ్వర్టైజర్ల నుంచి డిమాండ్ విపరీతంగా పెరగడంతో.. ప్రీమియం విభాగంలో కేవలం 10 సెకన్ల ప్రకటన రేటు రూ.20 నుంచి రూ.25 లక్షల వరకు పలుకుతోంది. ఫుట్బాల్ వరల్డ్ కప్కు ఉన్న క్రేజ్ ప్రేక్షకులను ఏ స్థాయిలో ఆదరణ లభిస్తుందో ఈ ధరలే చెబుతున్నాయి.
అంచనాలకు మించి స్పందన
దీనిపై జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ రెవెన్యూ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ (సీఓఓ) సందీప్ మెహ్రోత్రా స్పందిస్తూ మాట్లాడారు. 'అడ్వర్టైజర్ల నుంచి వచ్చిన స్పందన మా అంచనాలను మించిపోయింది. 95 శాతం కంటే ఎక్కువ ఇన్వెంటరీ ఇప్పటికే బుక్ అవ్వడం, 22కి పైగా టాప్ బ్రాండ్లు మాతో భాగస్వామ్యం కావడం సంతోషం. బ్రాండ్లు తమ వినియోగదారులను పెద్ద ఎత్తున చేరుకోవడానికి ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 ఒక అద్భుతమైన వేదికగా నిలిచింది. కేవలం రీచ్ మాత్రమే కాకుండా లైవ్ స్పోర్ట్స్తో పాటు డిజిటల్ ఎంగేజ్మెంట్ను మిళితం చేస్తూ ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెటింగ్ సొల్యూషన్స్ను మేము అందిస్తున్నాం' అని తెలిపారు.
'జీ5'లో సరికొత్త ఫార్మాట్లు
డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ అయిన 'జీ5' లో బ్రాండ్లు అడ్వాన్స్డ్ టార్గెటింగ్ పద్ధతులు, కనెక్టెడ్ టీవీ (సీటీవీ), సోషల్ మీడియా ప్రత్యేకమైన యాడ్ ఫార్మాట్ల ద్వారా వినియోగదారులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. కేవలం సాంప్రదాయ ప్రకటనలకే పరిమితం కాకుండా లైవ్ మ్యాచ్ల స్క్రీనింగ్ సమయంలో ఇంటరాక్టివ్ కాంటెస్ట్లు, వ్యూయర్ యాక్టివేషన్స్ వంటి వినూత్న కార్యక్రమాలతో ప్రేక్షకులను, బ్రాండ్లను జీ నెట్వర్క్ ఒకే తాటిపైకి తీసుకువస్తోంది.
ఫిఫా వరల్డ్ కప్తో లభించిన ఈ భారీ ప్రోత్సాహంతో జీ మీడియా గ్రూప్ భవిష్యత్తులో బుండెస్లిగా వంటి అంతర్జాతీయ ఫుట్బాల్ లీగ్లతో పాటు అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మ్యాచ్లను కూడా ప్రసారం చేసే అవకాశం పొందుతోంది. స్పోర్ట్స్ పోర్ట్ఫోలియోలో జీ మీడియా విస్తరిస్తూ క్రీడాభిమానులకు, అడ్వర్టైజర్లకు మరిన్ని కొత్త వినోదం అందించేందుకు సిద్ధమవుతోంది.