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జీ మీడియాకు అడ్వర్టైజర్ల బ్రహ్మరథం.. ఫిఫా ప్రపంచకప్‌ 2026తో అమాంతం పెరిగిన జీ నెట్‌వర్క్‌ యాడ్‌లు

Zee Media Network: ఫిఫా ప్రపంచకప్‌ ప్రసారాలతో జీ మీడియా బ్రాండ్‌ పెరుగుతోంది. విశేష ప్రేక్షకాదరణ పొందుతుండడంతో జీ మీడియా వాణిజ్య ప్రకటనలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. వీక్షణలపరంగా రికార్డులు నమోదవుతుండడంతో జీ మీడియా దిగ్గజ బ్రాండ్లు ప్రకటనల కోసం బారులు తీరుతున్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 09, 2026, 09:25 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:41 PM IST
జీ మీడియాకు అడ్వర్టైజర్ల బ్రహ్మరథం.. ఫిఫా ప్రపంచకప్‌ 2026తో అమాంతం పెరిగిన జీ నెట్‌వర్క్‌ యాడ్‌లు
Image Credit: Zee Media Network

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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