Ravindra Jadeja Most Sixes: టీమిండియా స్టార్ ఆల్రౌండర్ రవీంద్ర జడేజా అరుదైన ఘనత సాధించాడు. టెస్టుల్లో భారత జట్టు తరుపున అత్యధిక సిక్సర్లు కొట్టిన ఆటగాళ్ల జాబితాలో నాలుగో స్థానానికి చేరుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో MS ధోనిని అధిగమించాడు. వెస్టిండీస్తో అహ్మదాబాద్ వేదికగా జరుగుతున్న తొలి టెస్టు మ్యాచ్ మొదటి ఇన్నింగ్స్లో.. నాలుగో సిక్సర్ కొట్టిన తర్వాత రవీంద్ర జడేజా ఈ ఘనత అందుకున్నాడు.
MS ధోని 90 టెస్టుల్లో 144 ఇన్నింగ్స్ల్లో 78 సిక్సర్లు కొట్టగా.. జడేజా 86 మ్యాచ్ల్లో 129 ఇన్నింగ్స్ల్లో 79 సిక్సర్లు బాదాడు. టెస్టుల్లో భారత్ తరుపున అత్యధిక సిక్సర్లు కొట్టిన రికార్డు రిషబ్ పంత్, సెహ్వాగ్ ల పేరిట ఉంది. పంత్ 47 మ్యాచ్ల్లో 82 ఇన్నింగ్స్ల్లో 90 సిక్సర్లు కొట్టాడు. సెహ్వాగ్ 103 మ్యాచ్ల్లో 90 సిక్సర్లు బాదాడు. ఆ తరువాత రోహిత్ శర్మ మాత్రమే జడేజా కన్నా ముందు ఉన్నాడు.
టెస్టుల్లో భారత్ తరుపున అత్యధిక సిక్సర్లు కొట్టిన ఆటగాళ్లు ఎవరంటే..
1. రిషబ్ పంత్ – 47 మ్యాచ్ల్లో 90 సిక్సర్లు
2. వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ – 103 మ్యాచ్ల్లో 90 సిక్సర్లు
3. రోహిత్ శర్మ – 67 మ్యాచ్ల్లో 88 సిక్సర్లు
4. రవీంద్ర జడేజా – 86 మ్యాచ్ల్లో 79 సిక్సర్లు
5. మహేంద్ర సింగ్ ధోని – 90 మ్యాచ్ల్లో 78 సిక్సర్లు
ఇక మ్యాచ్ విషయానికి వస్తే.. వెస్టిండీస్ తొలి ఇన్నింగ్స్ల్లో 162 పరుగులకు ఆలౌటైంది. ఆ తరువాత తొలి ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించిన భారత్ రెండో రోజు టీ విరామ సమయానికి నాలుగు వికెట్ల నష్టానికి 326 పరుగులు చేసింది. ధ్రువ్ జురెల్ (68 నాటౌట్), రవీంద్ర జడేజా (50) క్రీజులో ఉన్నారు.
Also Read: Allu Sirish: అల్లు శిరీష్ పెళ్లి చేసుకోబోయే నయనిక రెడ్డి ఎవరో తెలుసా..? సీక్రెట్గా రెండేళ్ల ప్రేమ..!
Also Read: Cyber Crime Alert: న్యూడ్ ఫొటోలు పంపాలంటూ బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో కూతురికి వేధింపులు.. ఏం జరిగిందంటే..?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook