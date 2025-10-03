English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Jadeja Record: టీమిండియా ఆల్‌రౌండర్ ర‌వీంద్ర జ‌డేజా అరుదైన ఘ‌న‌త.. MS ధోని సిక్స‌ర్ల రికార్డు బ్రేక్‌

Ravindra Jadeja: భారత జట్టు ఆల్‌రౌండర్ రవీంద్ర జడేజా.. అరుదైన ఘనతను సాధించాడు. టెస్టుల్లో టీమిండియా త‌రుపున అత్య‌ధిక సిక్స‌ర్లు కొట్టిన ప్లేయర్స్ లిస్ట్‌లో నాలుగవ స్థానానికి చేరుకున్నాడు. దీంతో జడేజా.. ఈ జాబితాలో ఉన్న ధోనిని అధిగమించాడు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Oct 3, 2025, 06:45 PM IST

Ravindra Jadeja Most Sixes: టీమిండియా స్టార్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ ర‌వీంద్ర జ‌డేజా అరుదైన ఘ‌న‌త సాధించాడు. టెస్టుల్లో భారత జట్టు త‌రుపున అత్య‌ధిక సిక్స‌ర్లు కొట్టిన ఆట‌గాళ్ల జాబితాలో నాలుగో స్థానానికి చేరుకున్నాడు. ఈ క్ర‌మంలో MS ధోనిని అధిగ‌మించాడు. వెస్టిండీస్‌తో అహ్మ‌దాబాద్ వేదిక‌గా జ‌రుగుతున్న తొలి టెస్టు మ్యాచ్ మొద‌టి ఇన్నింగ్స్‌లో.. నాలుగో సిక్స‌ర్ కొట్టిన తర్వాత రవీంద్ర జడేజా ఈ ఘ‌న‌త అందుకున్నాడు.  

MS ధోని 90 టెస్టుల్లో 144 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో 78 సిక్స‌ర్లు కొట్ట‌గా.. జ‌డేజా 86 మ్యాచ్‌ల్లో 129 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో 79 సిక్స‌ర్లు బాదాడు. టెస్టుల్లో భార‌త్ త‌రుపున అత్య‌ధిక సిక్స‌ర్లు కొట్టిన రికార్డు రిష‌బ్ పంత్, సెహ్వాగ్‌ ల‌ పేరిట ఉంది. పంత్ 47 మ్యాచ్‌ల్లో 82 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో 90 సిక్స‌ర్లు కొట్టాడు. సెహ్వాగ్ 103 మ్యాచ్‌ల్లో 90 సిక్స‌ర్లు బాదాడు. ఆ త‌రువాత రోహిత్ శ‌ర్మ‌ మాత్ర‌మే జ‌డేజా క‌న్నా ముందు ఉన్నాడు.

టెస్టుల్లో భార‌త్ త‌రుపున అత్య‌ధిక సిక్స‌ర్లు కొట్టిన ఆట‌గాళ్లు ఎవరంటే..
1. రిష‌బ్ పంత్ – 47 మ్యాచ్‌ల్లో 90 సిక్స‌ర్లు
2. వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ – 103 మ్యాచ్‌ల్లో 90 సిక్స‌ర్లు
3. రోహిత్ శ‌ర్మ – 67 మ్యాచ్‌ల్లో 88 సిక్స‌ర్లు
4. ర‌వీంద్ర జ‌డేజా – 86 మ్యాచ్‌ల్లో 79 సిక్స‌ర్లు
5. మహేంద్ర సింగ్ ధోని – 90 మ్యాచ్‌ల్లో 78 సిక్స‌ర్లు

ఇక మ్యాచ్ విష‌యానికి వ‌స్తే.. వెస్టిండీస్ తొలి ఇన్నింగ్స్‌ల్లో 162 ప‌రుగుల‌కు ఆలౌటైంది. ఆ త‌రువాత తొలి ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించిన భార‌త్ రెండో రోజు టీ విరామ స‌మ‌యానికి నాలుగు వికెట్ల న‌ష్టానికి 326 ప‌రుగులు చేసింది. ధ్రువ్ జురెల్ (68 నాటౌట్‌), ర‌వీంద్ర జ‌డేజా (50) క్రీజులో ఉన్నారు.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

