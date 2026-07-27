/మళ్లీ వచ్చారయ్యా పుకారు రాయుళ్లు.. మృణాల్ ఠాకూర్, యశస్వి జైస్వాల్‌ డేటింగ్‌..!

Mrunal Thakur Yashasvi Jaiswal Dating Rumors: క్రికెట్-సినిమా తారల మధ్య బంధాలు కొత్తేమీ కాదు. మన్సూర్ అలీ ఖాన్ పటౌడీ-షర్మిలా ఠాగూర్ నుంచి నేటి విరాట్ కోహ్లీ-అనుష్క శర్మ వరకు అనేక జంటలు అభిమానులకు పరిచయమే. ఇప్పుడు అదే బాటలో మరో కొత్త జంట చేరిందా అనే చర్చ నెట్టింట జోరందుకుంది. నటి మృణాల్ ఠాకూర్.. యువ క్రికెటర్ యశస్వి జైస్వాల్ డేటింగ్లో ఉన్నారంటూ వార్తలు పుట్టించేశారు. వీరిద్దరూ ఒక కేఫ్కు వెళ్లడంతో ఈ ప్రచారం మొదలైంది. వారిద్దరూ సాధారణంగా కలుసుకున్న వీడియోలను నెట్టింట వైరల్ చేస్తున్నారు. వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో 33 ఏళ్ల మృణాల్ ఠాకూర్.. 24 ఏళ్ల యశస్వి జైస్వాల్తో కలిసి బాంద్రా వెస్ట్లోని బూజీ కేఫ్లో కనిపించారు. యశస్వి జైస్వాల్ కేఫ్ నుంచి బయటకు వెళ్తుండగా.. మృణాల్ అక్కడే ఉండిపోయారు. ఈ క్లిప్ను చూసిన నెటిజన్లు వారిద్దరి మధ్య ప్రేమాయణం నడుస్తోందేమోనని ఊహాగానాలు ప్రచారం చేస్తున్నారు.
ముంబైలోని బాంద్రా వెస్ట్లో ఉన్న 'బూజీ కెఫే' (Boojee Cafe) వద్ద ఈ వీరిద్దరు కనిపించారు. మృణాల్ ఠాకూర్ కేఫ్లో కనిపించగా.. కాసేపటి తరువాత యశస్వి జైస్వాల్ అదే ప్రదేశం నుంచి బయటకు వచ్చి.. కారులో వెళ్లిపోయారు. ఆ వీడియోను చూసిన నెటిజన్లు భిన్నంగా స్పందిస్తున్నారు. వాళ్లిద్దరు మధ్య ఎలాంటి డేటింగ్ లేదని.. కేవలం వారు ఒకే ప్రదేశంలో ఉన్నారని చెబుతున్నారు. వారిద్దరు కలిసి చేస్తున్న యాడ్ షూట్ అయి ఉండవచ్చని అంటున్నారు. మరికొందరు మృణాల్, యశస్విల మధ్య ఉన్న 11 ఏళ్ల వయసు వ్యత్యాసం ఉందని గుర్తు చేస్తున్నారు.
🚨 WHAT'S COOKING? 👀
Yashasvi Jaiswal and Mrunal Thakur were spotted together, and it looks like they're shooting for an advertisement. 🎬
Follow me @MyCric101#YashasviJaiswal #MrunalThakur #Cricket #Bollywood pic.twitter.com/qORA8aKiXm
— KUMAR (@MyCric101) July 26, 2026
'సీతా రామం' మూవీతో దక్షిణాది ప్రేక్షకులకు బాగా దగ్గరైన మృణాల్.. వరుస ప్రాజెక్ట్లతో బాలీవుడ్, టాలీవుడ్లలో బిజీగా ఉంది. ఇటీవల ఆమె నటించిన 'హై జవానీ తో ఇష్క్ హోనా హై' చిత్రం విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే. కాగా.. రీసెంట్గా తమిళ స్టార్ హీరో ధనూష్తో ప్రేమయాణం రూమర్లతో అంటూ వార్తల్లో నిలిచింది. అధికారిక ప్రకటన రాకముందే మళ్లీ బ్రేకప్ అయ్యారంటూ వార్తలు కూడా వచ్చేశాయి.
యశస్వి జైస్వాల్ విషయానికి వస్తే.. టీమిండియాకు టెస్టుల్లో రెగ్యులర్ ఓపెనర్గా ప్లేస్ ఫిక్స్ చేసుకున్నాడు. వన్డేల్లో హిట్మ్యాన్ రోహిత్ శర్మ ప్లేస్ను భర్తీ చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఇటీవల భారత్-ఆఫ్ఘనిస్థాన్ సిరీస్లో విరాట్ కోహ్లీ స్థానంలో జట్టులోకి వచ్చాడు. త్వరలో శ్రీలంకతో జరిగే టెస్ట్ సిరీస్తో మళ్లీ గ్రౌండ్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నాడు.