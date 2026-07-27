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మళ్లీ వచ్చారయ్యా పుకారు రాయుళ్లు.. మృణాల్ ఠాకూర్, యశస్వి జైస్వాల్‌ డేటింగ్‌..!

Mrunal Thakur Yashasvi Jaiswal Dating Rumors: మృణాల్ ఠాకూర్, యశస్వి జైస్వాల్‌ డేటింగ్‌లో ఉన్నారంటూ ప్రచారం మొదలుపెట్టేశారు పుకారు రాయుళ్లు. వీరిద్దరు ఓ కేఫ్‌ వద్ద కనిపించగానే.. వీడియోలు నెట్టింట తెగ వైరల్ చేస్తున్నారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 27, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 04:15 PM IST
మళ్లీ వచ్చారయ్యా పుకారు రాయుళ్లు.. మృణాల్ ఠాకూర్, యశస్వి జైస్వాల్‌ డేటింగ్‌..!
Image Credit: Mrunal Thakur Yashasvi Jaiswal (Source: X)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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