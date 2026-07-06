ఎంఎస్ ధోనీ బర్త్ డే: రిటైర్మెంట్ తర్వాత కూడా తగ్గని 'తలా' క్రేజ్.. రూ.1000 కోట్లతో 'మహీ' సామ్రాజ్యం

MS Dhoni Net Worth 2026: అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించినా.. ఇప్పటికీ 'తలా' క్రేజ్ ఏమాత్రం తగ్గలేదు. మైదానంలో ధోనీ ఒక్కసారి కనిపిస్తే చాలు అని ఇప్పటికీ అభిమానులు ఆరాటపడుతున్నారు. ఈ ఐపీఎల్ సీజన్లో గాయం కారణంగా ఆడకపోవడంతో ఫ్యాన్స్ నిరాశకు గురయ్యారు. రిటైర్మెంట్ తర్వాత క్రీడాకారులకు వార్షిక ఆదాయం తగ్గడం సహజం.. కానీ ధోనీ విషయంలో మాత్రం పూర్తిగా విరుద్ధం. ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్కు గుడ్ బై చెప్పిన తరువాత కూడా వ్యాపారాలు, బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్లు, ఐపీఎల్ ద్వారా ధోనీ తన ఆదాయ సామ్రాజ్యాన్ని మరింతగా విస్తరించారు.
నికర ఆస్తి రూ.1000 కోట్లు
ఎంఎస్ ధోనీ ప్రస్తుత నికర ఆస్తి విలువ దాదాపు 1,000 కోట్లుగా అంచనా ఉంది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ధనవంతులైన, ప్రసిద్ధ క్రికెటర్లలో ఒకరిగా ధోనీ ఉన్నారు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్ ఆడే రోజుల్లో 'తలా' ఆదాయం సుమారు రూ.40-50 కోట్లుగా ఉండేది. రిటైర్మెంట్ తరువాత కూడా ధోనీ వివిధ బ్రాండ్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ల ద్వారా సంవత్సరానికి 50-60 కోట్లు సంపాదిస్తున్నారు. ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK)కు ఉన్న బంధం ప్రత్యేకమైనది. వివిధ ఐపీఎల్ సీజన్ల ద్వారా ధోనీ ఇప్పటివరకు మొత్తం రూ.200 కోట్లకు పైగా సంపాదించారు. 2025 ఐపీఎల్ మెగా వేలానికి ముందు ధోనీని అన్క్యాప్డ్ ప్లేయర్గా రూ.4 కోట్లకు చెన్నై టీమ్ రిటైన్ చేసుకుంది.
ప్రముఖ కంపెనీలకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్..
ప్రస్తుతం ధోనీ 24కు పైగా ప్రముఖ కంపెనీలకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. దేశీయ దిగ్గజ బ్యాంక్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI)తో పాటు గ్లోబల్ పేమెంట్ సంస్థ మాస్టర్కార్డ్కు ఆయన ప్రచారకర్తగా ఉన్నారు. వీటితో పాటు జియో సినిమా, ప్రముఖ స్మార్ట్వాచ్ బ్రాండ్లు, మౌలిక సదుపాయాల దిగ్గజం స్కిప్పర్ పైప్స్, గల్ఫ్ ఆయిల్, స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ ఒప్పో (Oppo) వంటి మరెన్నో టాప్ బ్రాండ్ల ప్రకటనలలో ధోనీ ప్రముఖంగా కనిపిస్తూ ఏటా కోట్ల రూపాయలు ఆర్జిస్తున్నారు.
పెట్టుబడుల ద్వారా కూడా..
కేవలం ప్రకటనల ద్వారానే కాకుండా కాకుండా పలు స్టార్టప్లలో కూడా ధోనీ పెట్టుబడులు పెట్టారు. ప్రముఖ కార్స్ 24 (Cars24), డిజిటల్ బుక్కీపింగ్ యాప్ ఖాతాబుక్ (KhataBook), డ్రోన్ స్టార్టప్ గరుడ ఏరోస్పేస్ వంటి సంస్థలలో ధోనీ ప్రమోటర్గా, ఇన్వెస్టర్గా ఉన్నారు. 2016లోనే క్లాత్స్, పాదరక్షలు, ఫిట్నెస్ ఉత్పత్తులతో కూడిన తన సొంత బ్రాండ్ 'సెవెన్' (SEVEN)ను ప్రారంభించారు. యువతను ఫిట్నెస్ వైపు నడిపించేందుకు "ఈ-మోటరాడ్" అనే ఎలక్ట్రిక్ సైకిల్ కంపెనీలోనూ పార్టనర్గా ఉన్నారు.
ధోనీకి తన సొంత ఊరు రాంచీలో 43 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఒక విలాసవంతమైన ఫామ్హౌస్ ఉంది. ఇందులో ఆయన సేంద్రీయ వ్యవసాయం (Organic Farming), కోళ్ల పెంపకం చేపడుతున్నారు. 'తలా'కు బైకులు, కార్లంటే ఎంత పిచ్చో ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. ఆయన గ్యారేజీలో హమ్మర్ H2, ఆడి Q7, రోల్స్ రాయిస్ సిల్వర్ వ్రెయిత్ II, ఫెరారీ 599 GTO వంటి అరుదైన, ఖరీదైన కార్లతో పాటు.. కవాసకి నింజా H2, యమహా RD250, డుకాటి, హార్లీ డేవిడ్సన్ వంటి రేర్ బైకుల భారీ కలెక్షన్ ఉంది.