Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /క్రీడలు
  • /ఎంఎస్ ధోనీ బర్త్ డే: రిటైర్మెంట్ తర్వాత కూడా తగ్గని తలా క్రేజ్.. రూ.1000 కోట్లతో మహీ సామ్రాజ్యం

ఎంఎస్ ధోనీ బర్త్ డే: రిటైర్మెంట్ తర్వాత కూడా తగ్గని 'తలా' క్రేజ్.. రూ.1000 కోట్లతో 'మహీ' సామ్రాజ్యం

MS Dhoni Net Worth 2026: మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ.. భారత క్రికెట్ చరిత్ర పుటల్లో తన పేరును సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించుకోవడమే కాకుండా.. కోట్లాది మంది అభిమానుల గుండెల్లో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్న లెజెండ్. టీమిండియాకు టీ20, వన్డే వరల్డ్ కప్, ఛాంపియన్ ట్రోఫీలు అందించిన ఈ మిస్టర్ కూల్ కెప్టెన్ రేపు (జూలై 7)తన 45వ పుట్టినరోజును జరుపుకోనున్నారు. బర్త్ డే సందర్భంగా ధోనీ నెట్‌వర్త్ గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం..

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 06, 2026, 07:32 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 07:32 PM IST
ఎంఎస్ ధోనీ బర్త్ డే: రిటైర్మెంట్ తర్వాత కూడా తగ్గని 'తలా' క్రేజ్.. రూ.1000 కోట్లతో 'మహీ' సామ్రాజ్యం
Image Credit: MS Dhoni Birthday (Source: Chatgpt)Source: Bureau

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఎంఎస్ ధోనీ బర్త్ డే: రిటైర్మెంట్ తర్వాత కూడా తగ్గని 'తలా' క్రేజ్.. రూ.1000 కోట్లతో 'మహీ' సామ్రాజ్యం
MS Dhoni15 min ago
2
Ambati Rambabu19 min ago
3
Sugali Preethi36 min ago
4
Telangana tourism37 min ago
5
Nizamabad1 hr ago