Dhoni Video: 'లవ్ గురు'గా మారిన ధోనీ.. కొత్తగా పెళ్లయిన జంటకి ఫన్నీ మ్యారేజ్ టిప్స్

MS Dhoni Advice: MS ధోని.. ఈ పేరు వింటేనే క్రికెట్ అభిమానుల్లో ఓ రకమైన ఉత్సాహం కనిపిస్తుంది. ఇక క్రికెట్ ఆడుతున్నంత సేపు గంభీరంగా, కూల్‌గా కనిపించే ధోనీ.. తన ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మధ్య ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఫుల్ గా నవ్విస్తుంటాడు. అయితే తాజాగా ఓ వెడ్డింగ్ కి అటెండ్ అయిన ధోనీ.. ఆ టైంలో వధూవరూలిద్దరిని ఉద్దేశించి మాట్లాడిన మాటలు ఇప్పుడు నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.     

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Nov 29, 2025, 02:32 PM IST

MS Dhoni Funny Video: తన తోటి క్రికెటర్లను ఆటపట్టిస్తూ అప్పుడప్పుడూ జోవియల్ గా కనిపించే ధోనీ.. తన ఫ్యామిలీకీ తగిన సమయం ఇస్తూ వారితోనూ అంతే సరదాగా ఉంటాడు. అయితే, తాజాగా.. ధోనీ ఓ పెళ్లి వేడుకలో పాల్గొన్న వీడియో వైరల్ అవుతుంది. ఆ సమయంలో వధువు, వరుడిని ఉద్దేశించి ధోనీ చేసిన వ్యాఖ్యలు.. అక్కడున్న అందరికీ నవ్వులు తెప్పించాయి. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. ఈ వీడియోను చూసిన నెటిజన్లు.. నువ్వు మామూలోడివి కాదు ధోనీ భయ్యా అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

తాజాగా ఓ పెళ్లికి వెళ్లాడు ధోనీ. ఆ వేడుకలో న్యూ కపుల్ ని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ.. వారికి పలు సలహాలు, సూచనలు చేశాడు. దీంతో అక్కడున్నవారంతా ఒక్కసారిగా పగలబడి నవ్వారు. ధోనీ ఏం మాట్లాడంటే.. కొంత మంది నిప్పుతో చెలగాటమాడాలని అనుకుంటారు.. వారిలో ఈపెళ్లి కొడుకు ఒకరు. అయితే నాకు కూడా ఈ విషయంలో మినహాయింపు ఉందని అనుకోకండి.. నా వైఫ్ కూడా అంతే. ఇక ఇక్కడ ఉన్న భర్తల అందరి పరిస్థితి కూడా ఇంతే. నువ్వు వరల్డ్ కప్ గెలిచావా..?లేదా..? అనేది ఇక్కడ అసలు విషయం కాదంటూ ధోని అనడంతో.. అక్కడున్న వారంతా ఒక్కసారిగా నవ్వుల జల్లులు కురిపించారు. ఆ తరువాత ధోనీ వధువుకు ఓ సూచన చేశాడు. మీ హస్బెండ్ కోపంగా ఉన్నప్పుడు మీరు ఏమీ అనకండి.. ఎందుకంటే భర్తల కోపం ఐదు నిమిషాల్లో చల్లారిపోతుందన్నాడు.

ఇక ఇప్పుడు పెళ్లిపై ధోనీ చేసిన వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ ట్రెండ్ అవుతుంది. ఈ వీడియోను చూసిన నెటిజన్లు.. ధోనీ భయ్యా నువ్వు కూడా మాలో ఒకడివా.. అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

MS DhoniDhoni AdviceMS Dhoni AdviceMS Dhoni Turns Love GuruMs Dhoni Giving Best Marriage Advice

