MS Dhoni Monthly Pension From BCCI: టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ క్రికెట్ అభిమానులకు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. భారతీయ క్రికెట్ చరిత్రలో మూడు ఐసీసీ ట్రోఫీలను జట్టుకు అందజేసిన ఏకైక కెప్టెన్గా ధోనీ రికార్డు సృష్టించాడు. 2020లో ధోనీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన విషయం అందరికి తెలిసిందే. అయితే అందరి ఉద్యోగుల లాగే ధోనీకి కూడా భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) నుంచి నెలా నెలా పెన్షన్ అందుతుంది. అయితే ధోనీ నెలా నెలా ఎంత పెన్షన్ తీసుకుంటున్నాడు. అతనితో పాటు మిగిలిన మాజీ క్రికెటర్లకు ఎంతమేరు ఫించను లభిస్తోందో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
క్రికెటర్లలో స్టార్ క్రికెటర్లు కోట్ల కొద్ది సంపాదించినా.. వారికి ప్రకటనల ప్రచారకర్తల ద్వారా ఎంత డబ్బు ముట్టినా.. వారు బీసీసీఐ కాంట్రాక్ట్లో పనిచేస్తూ రిటైర్ అయితే వారికి తప్పనిసరిగా పెన్షన్ అందుతుంది. దేశానికి సేవ చేసినందుకు గుర్తుగా వారికి ఈ పెన్షను అందజేస్తారు. టీమ్ఇండియా తరఫున ఆడిన మ్యాచ్ల ఆధారంగా క్రికెటర్ పెన్షన్ను బీసీసీఐ నిర్ణయిస్తుంది.
2022లో బీసీసీఐకి అధ్యక్షత వహించిన సౌరవ్ గంగూలీ నేతృత్వంలో క్రికెటర్ల పెన్షన్ను పెంచారు. నిబంధనల ప్రకారం.. 25 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ టెస్ట్ మ్యాచ్లు ఆడిన క్రికెటర్లకు వారు రిటైర్మెంట్ తర్వాత నెలకు రూ.70,000 పెన్షన్ అందుతుంది. అయితే ఈ క్రమంలో మాజీ కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ తన కెరీర్లో 90 టెస్టు మ్యాచ్ల్లో భారత్ తరఫున ప్రాతినధ్యం వహించిన క్రమంలో అతనికి అత్యున్నత కేటగిరి పెన్షన్ రూ.70,000 లభిస్తుంది.
అయితే ధోనీతో పాటు బీసీసీఐ నుంచి నెలకు రూ.70,000 అందుకుంటున్న క్రికెటర్లు చాలా మంది ఉన్నారు. వారిలో సచిన్ టెండూల్కర్, సునీల్ గవాస్కర్, కపిల్ దేవ్ వంటి స్టార్ ఆటగాళ్లు ఈ లిస్టులో ఉన్నారు. అలాగే మరికొందరు స్టార్ క్రికెటర్లు అయిన యువరాజ్ సింగ్ కు నెలకు రూ.60,000 పెన్షన్ లభిస్తుంది. వారితో పాటు ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్కు ప్రాతినిధ్యం వహించిన మాజీ ఆటగాళ్లు, మహిళా క్రికెటర్లకు వారి అనుభవం, మ్యాచ్ల సంఖ్యను బట్టి వారికి నెలకు రూ.30,000 నుంచి రూ.45,000 వరకు పెన్షన్ అందజేస్తుంది బీసీసీఐ.
ఎంఎస్ ధోనీ సాధించిన రికార్డులు ఇవే..
2004లో అంతర్జాతీయ క్రికెట్లోకి అరంగేట్రం చేసిన మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ, టీమ్ఇండియా క్రికెట్ రూపురేఖలను మార్చేశాడు. ఆయన కెప్టెన్సీలో భారత జట్టు సాధించిన ప్రధాన విజయాలు ఇవే.
1) 2007లో తొలి టీ20 వరల్డ్ కప్ గెలుపు
2) దాదాపుగా 28 ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెరదించుతూ 2011లో వన్డే వరల్డ్ కప్ కైవసం
3) 2013లో ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ విజేత
4) క్రికెట్లో ధోనీ చేసిన కృషికి గాను 2025లో ICC హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్ గౌరవం దక్కింది
ధోనీ తన కెరీర్లో మొత్తం 538 అంతర్జాతీయ మ్యాచుల్లో 17,266 రన్స్ రాబట్టాడు. వికెట్ కీపింగ్లోనూ ఎందరికో అందని రికార్డులను ఆయన నెలకొల్పాడు.
Also Read: School Holiday: విద్యార్థులకు, తల్లీదండ్రులకు గుడ్న్యూస్..రేపు సోమవారం స్కూళ్లు, ఆఫీసులకు సెలవు..ఉత్తర్వులు జారీ!
Also Read: Hardik Pandya Violation: బీసీసీఐ రూల్స్ బ్రేక్ చేసిన హార్దిక్ పాండ్యా..పాకిస్థాన్తో మ్యాచ్కు ముందు లవర్తో ఇలా! వేటు తప్పదా?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook