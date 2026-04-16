MI vs PBKS: చేతులెత్తేసిన ముంబై ఇండియన్స్‌.. పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ మరో అద్భుత విజయం

Punjab Kings Won By 7 Wickets: ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ను విజయంతో ప్రారంభించిన ముంబై ఇండియన్స్ ఆ తర్వాత వరుసగా ఓటములను చవిచూస్తోంది. ఫుల్ జోష్లో ఉన్న పంజాబ్ కింగ్స్ అద్భుతంగా ఆడి మరో విజయాన్ని ఖాతాలో వేసుకుంది. సొంత మైదానంలో భారీ లక్ష్యాన్ని నమోదు చేసిన ముంబై ఇండియన్స్ బౌలర్ల వైఫల్యంతో మ్యాచ్ను కోల్పోయింది. వాంఖడేలో 21 బంతులు మిగిలి ఉండగానే పంజాబ్ కింగ్స్ 7 వికెట్ల తేడాతో భారీ విజయాన్ని అందుకుంది.
టాస్ నెగ్గి ప్రత్యర్థి బౌలింగ్ ఎంచుకోవడంతో తొలుత ముంబై ఇండియన్స్ బ్యాటింగ్కు దిగింది. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 195 పరుగులు చేసింది. క్వింటాన్ డికాక్ అజేయ సెంచరీతో చెలరేగి ఆడగా.. నమన్ ధిర్ అర్థ సెంచరీ చేశాడు. పంజాబ్ కింగ్స్ బౌలింగ్పరంగా అర్ష్దీప్ మూడు వికెట్లు తీసి అదరగొట్టాడు. ఛేదనకు దిగిన పంజాబ్ 3 వికెట్లు కోల్పోయి 16.3 ఓవర్లలో 198 పరుగులు చేసి మ్యాచ్ను సొంతం చేసుకుంది. బౌలింగ్లో ఘోరంగా ముంబై బౌలింగ్ విఫలమవగా.. అల్లా గజాన్ఫర్ రెండు వికెట్లు పడగొట్టగా.. శార్దూల్ ఠాకూర్ ఒక్క వికెట్ తీశాడు.
వరుస ఓటములతో బాధపడుతున్న ముంబై జట్టుకు బ్యాటింగ్ ఆరంభమే భారీ షాక్ తగిలింది. రియాన్ రికల్టన్ రెండే పరుగులు చేయగా.. సూర్య కుమార్ యాదవ్ గోల్డెన్ డకౌట్ అయ్యాడు. జట్టు కష్ట సమయంలో క్వింటాన్ డికాక్ బ్యాటింగ్తో విధ్వంసం సృష్టించాడు. 60 బంతుల్లోనే 112 పరుగులు చేసి నాటౌట్గా నిలిచాడు. 8 బౌండరీలు, 7 సిక్సర్లతో అజేయ శతకం బాదాడు. జట్టుకు భారీ స్కోర్ అందిస్తాడనుకుంటే నమన్ ధిర్ మినహా ఇతర బ్యాటర్లు సహకరించలేకపోయారు. 31 బంతుల్లో నమన్ అర్ధ సెంచరీ పూర్తి చేసి అదరగొట్టాడు. మూడేసి చొప్పున బౌండరీలు, సిక్సర్లు నమోదుచేశాడు. హార్దిక్ పాండ్యా 14 పరుగులు చేశాడు. పంజాబ్ కింగ్స్ బౌలింగ్లో అర్ష్దీప్ మూడు వికెట్లు తీసి సత్తా చాటగా.. మార్కో జేన్సన్, శశాంక్ సింగ్ తలా ఒక వికెట్ తీశారు.
విజయోత్సాహంతో ఉన్న పంజాబ్ కింగ్స్ లక్ష్యాన్ని 21 బంతులు మిగిలి ఉండగానే సాధించింది. ప్రభుసిమ్రన్ సింగ్ అజేయంగా 80 పరుగులు నమోదు చేయగా.. కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ 66 పరుగులతో మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. 39 బంతుల్లో 80 పరుగులు చేసిన ప్రభుసిమ్రన్ 11 బౌండరీలు బాదగా.. రెండు సిక్సర్లు నమోదుచేశాడు. ప్రియాన్ష్ ఆర్య (15), కూపర్ కన్నోల్లీ (17), మార్కస్ స్టొయినీస్ (10) తక్కువ పరుగులు చేశారు. ముంబై బౌలింగ్ దళం ఏమాత్రం శ్రమించకపోవడంతో బంతులు మిగిలిండగానే మ్యాచ్ చేజారిపోయింది. క్వింటన్ డికాక్ అజేయంగా చేసిన భారీ శతకం వృథాగా మారింది. 5 మ్యాచ్లు ఆడి నాలుగు విజయాలు, ఒక మ్యాచ్ రద్దవడంతో పంజాబ్ కింగ్స్ 9 పాయింట్లతో ర్యాంకుల పట్టికలో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఆడిన ఐదు మ్యాచ్ల్లో తొలి మ్యాచ్ విజయం మినహా మిగిలిన నాలుగు మ్యాచ్ల్లో ముంబై ఇండియన్స్ ఓడిపోయింది. రెండే పాయింట్లతో చివరి నుంచి రెండో స్థానంలో ముంబై జట్టు నిలిచింది.
