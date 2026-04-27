Mumbai Indians Captain News: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ చరిత్రలో ఐదుసార్లు ఛాంపియన్‌షిప్ టైటిల్ గెలుచుకున్న ముంబై ఇండియన్స్ జట్టులో ప్రస్తుతం కెప్టెన్సీ విషయం మరోసారి పెద్ద దుమారాన్ని రేపింది. ప్రస్తుతం 2026 ఐపీఎల్ సీజన్‌లో ముంబై పేలవ ప్రదర్శన కారణంగా కెప్టెన్సీ మార్పుపై వదంతులు సోషల్ మీడియాలో మరోసారి దావానలంలా వ్యాపిస్తున్నాయి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Apr 27, 2026, 12:41 PM IST

Mumbai Indians Captain News: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ చరిత్రలో ఐదుసార్లు ఛాంపియన్‌షిప్ టైటిల్ గెలుచుకున్న ముంబై ఇండియన్స్ జట్టులో ప్రస్తుతం కెప్టెన్సీ విషయం మరోసారి పెద్ద దుమారాన్ని రేపింది. 2024 ఐపీఎల్ సీజన్ ప్రారంభంలో.. ముంబై యాజమాన్యం ఆకస్మికంగా ముంబై జట్టు కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మను తొలగించి, గుజరాత్ జట్టు నుండి ట్రేడ్ ద్వారా వచ్చిన హార్దిక్ పాండ్యాను కొత్త కెప్టెన్‌గా నియమించింది. ఈ నిర్ణయాన్ని రోహిత్ శర్మ అభిమానులు, ముంబై ఇండియన్స్ అభిమానులు తీవ్రంగా విమర్శించారు. హార్దిక్ పాండ్యా మైదానంలోకి అడుగుపెట్టిన ప్రతి స్టేడియంలోనూ అభిమానులు అతడిని హేళన చేశారు. ప్రస్తుతం 2026 ఐపీఎల్ సీజన్ జోరుగా సాగుతుండటంతో, కెప్టెన్సీ మార్పుపై వదంతులు సోషల్ మీడియాలో మరోసారి దావానలంలా వ్యాపిస్తున్నాయి.

రోహిత్ శర్మ మళ్లీ కెప్టెన్ అవుతాడా?
"ముంబై ఇండియన్స్ యాజమాన్యం హార్దిక్ పాండ్యాను ఆకస్మికంగా కెప్టెన్సీ నుంచి తొలగించి, ఆ బాధ్యతను మళ్లీ రోహిత్ శర్మకు అప్పగించబోతోంది" అని ఇంటర్నెట్‌లో అనేక పోస్టులు వైరల్ అవుతున్నాయి. అంతేకాకుండా కొంతమంది క్రీడా వ్యాఖ్యాతలు కూడా దీనిపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతున్నారు. అయితే, ఈ వార్తలలోని నిజమెంత అని ఆరా తీయగా.. "ప్రస్తుతానికి హార్దిక్ పాండ్యాను కెప్టెన్సీ నుంచి తొలగించడానికి ముంబై ఇండియన్స్ యాజమాన్యం అధికారికంగా ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు" అని వెల్లడైంది. 

ఈ వదంతులకు కారణం ఏమిటి?
ముంబై ఇండియన్స్ జట్టు అకస్మాత్తుగా రావడానికి ప్రధాన కారణం జట్టులో నెలకొన్న అసంతృప్తి. హార్దిక్ పాండ్యా కెప్టెన్‌గా బాధ్యతలు స్వీకరించినప్పటి నుండి, అతని కొన్ని నిర్ణయాలు తోటి సీనియర్ ఆటగాళ్లకు, జట్టు యాజమాన్యానికి సంతృప్తినివ్వలేదని అంటున్నారు. ముఖ్యంగా హార్దిక్ పాండ్యా ఏకపక్ష నిర్ణయాలు తీసుకుంటాడని, జట్టులోని రోహిత్ శర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా వంటి సీనియర్ ఆటగాళ్లను గౌరవించడం లేదని కొన్ని ఆరోపణలు వచ్చాయి. దీనిని గమనించిన ముంబై ఇండియన్స్ యాజమాన్యం, హార్దిక్ పాండ్యాను వ్యక్తిగతంగా పిలిచి, సీనియర్ ఆటగాళ్లకు తగిన స్వేచ్ఛ ఇవ్వాలని, లేకపోతే అతడిని కెప్టెన్సీ నుండి తొలగిస్తామని గట్టిగా హెచ్చరించినట్లు సమాచారం. ఈ హెచ్చరికలే హార్దిక్‌ను తొలగించారనే పుకార్లుగా మారాయి.

ముంబై ఇండియన్స్ యాజమాన్యం విషయానికొస్తే, వారు హార్దిక్ పాండ్యాను రాబోయే మూడేళ్లపాటు కెప్టెన్‌గా కొనసాగించాలనే దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికతో జట్టులోకి తీసుకువచ్చి, అతనికి కోట్లాది రూపాయలు చెల్లించారు. అందువల్ల, కొన్ని మ్యాచ్‌లలో చేసిన కొన్ని పొరపాట్లకు గానీ, సోషల్ మీడియాలో విమర్శలకు గానీ వారు అతడిని వెంటనే ఆ పదవి నుంచి తొలగించరు. ఈ సీజన్ మొత్తం అతనికి పూర్తి అవకాశం ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. సీజన్ ముగింపులో జట్టు ప్రదర్శనను, అతని నాయకత్వ లక్షణాలను మూల్యాంకనం చేసిన తర్వాతే తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటారని ముంబై వర్గాలు చెబుతున్నాయి. 

రోహిత్ శర్మ వైఖరి ఏమిటి?
రోహిత్ శర్మ విషయానికొస్తే, అతను ఈ సమస్యలను అధిగమించాడు. ఒక సాధారణ ఆటగాడిగా, అతను ముంబై జట్టుకు తన వంద శాతం సహకారాన్ని అందించడంపై పూర్తిగా దృష్టి సారించాడు. "జీవితంలో మనం అనుకున్నవన్నీ జరగవు. కొన్ని నిర్ణయాలను అంగీకరించాల్సి ఉంటుంది" అని రోహిత్ శర్మ గతంలో తన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించడం గమనార్హం. అందువల్ల, ఇంటర్నెట్‌లో ప్రచారంలో ఉన్న వదంతుల ప్రకారం ముంబై ఇండియన్స్ జట్టులో ఆకస్మిక కెప్టెన్సీ మార్పు ఏమీ జరగలేదన్నది ప్రస్తుత వాస్తవం!

ప్రస్తుతం ముంబై జట్టు ఎలా ఉంటందే?
హార్దిక్ పాండ్యా (కెప్టెన్), రోహిత్ శర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, క్వింటన్ డి కాక్, ట్రెంట్ బౌల్ట్, తిలక్ వర్మ, శార్దూల్ ఠాకూర్, మిచెల్ సాన్ట్నర్, షెర్పైన్ రూథర్‌ఫోర్డ్, విల్ జాక్వెస్, మయాంక్ మార్కండే, దీపక్ చాహర్, నమన్ కజాన్ అల్లా, నమన్ కజాన్ అల్లా, ర్యాన్‌ర్ మిన్‌షెల్ టన్, ర్యాన్‌ర్ మిన్‌షెల్ డయర్, క్వింటన్ డి కాక్. రాజ్యవర్ధన్ హంగర్‌కేకర్, రాజ్‌బావ, అశ్వనీ కుమార్, డానిష్ మలేవార్, మహ్మద్ ఇజార్, అథర్వ అంగోలేకర్, మయాంక్ రావత్, రఘు శర్మ.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

