Mumbai Indians Downfall: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) చరిత్రలో 5 సార్లు విజేతగా నిలిచిన ముంబై ఇండియన్స్ జట్టు పతనం మొదలైందా? అంటే అవుననే అంటున్నారు క్రికెట్ అభిమానులు. రోహిత్ శర్మ నాయకత్వంలో ఈ జట్టు 5 ట్రోఫీలతో తిరుగులేని సామ్రాజ్యంగా ఎదిగింది. కానీ, గతంలో జరిగిన ఒకే ఒక్క ఐపీఎల్ ట్రేడ్ ఇప్పుడు ఆ టీమ్ను గద్దె నుంచి దించే ప్రయత్నం చేస్తోంది. అయితే ముంబై ఇండియన్స్ పతనం వెనుక ఉన్న అసలైన కారణాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
భారత క్రికెట్ను దాని మూలాల వరకు కుదిపేసిన ఒక బోర్డు రూమ్ నిర్ణయంతో ఇదంతా మొదలైంది. ఐపీఎల్ 2024కు ముందు గుజరాత్ టైటాన్స్ నుండి హార్దిక్ పాండ్యాను తిరిగి ట్రేడ్ చేయాలని ముంబై ఇండియన్స్ నిర్ణయించుకుంది. అదే సమయంలో పదేళ్లకు పైగా తన అసాధారమైన కెప్టెన్సీతో జట్టును పలుమార్లు విజేతగా నిలిపిన రోహిత్ శర్మ నాయకత్వ బాధ్యతల నుంచి తొలగించింది. అప్పటి నుండి జరిగిన అన్ని పరిణామాలకు ఆ ఒక్క క్షణమే బీజం వేసింది.
రోహిత్ శర్మ కేవలం ముంబై ఇండియన్స్కు కెప్టెన్గా మాత్రమే వ్యవహరించలేదు. 2013, 2015, 2017, 2019, 2024లోని ఐపీఎల్ సీజన్లలో ముంబై ఇండియన్స్ జట్టును విజేతగా నిలిపి తిరుగులేని సామ్రజ్యం నిర్మించాడు. ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే అత్యధిక ట్రోఫీలు గెలిచిన ఫ్రాంచైజీగా ముంబై ఇండియన్స్ను నిలబెట్టాడు. అంతటి ప్రతిభ ఉన్న వ్యక్తిని కాదని హార్దిక్ పాండ్యాను జట్టులోకి ట్రేడ్ చేసుకుంటూనే రోహిత్ను కెప్టెన్సీ బాధ్యతల నుంచి తొలగించింది.
హార్దిక్ పాండ్యాను కెప్టెన్గా తిరిగి తీసుకురావడానికి ముంబై ఇండియన్స్ ఎక్కువ డబ్బును వెచ్చించడమే కాకుండా.. కెప్టెన్సీలో రోహిత్ శర్మను తొలగించి హార్దిక్ పాండ్యా తమ కెప్టెన్ అంటూ ప్రకటించింది. హార్దిక్ రాక జట్టును కొత్త శిఖరాలకు తీసుకెళ్తుందని అంచనా వేశారు. కానీ దానికి బదులుగా, ఈ ట్రేడ్ ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీ చరిత్రలోనే అత్యంత నిరాశాజనకమైన ఫలితాలలో ఒకటిగా నిలిచింది. జట్టుకు అత్యంత అవసరమైనప్పుడు హార్దిక్ బ్యాట్తో గానీ, బంతితో గానీ రాణించడంలో నిలకడగా విఫలమయ్యాడు. మొదటి సంవత్సరంలో గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్టుకు టైటిల్ గెలిచి.. ఆ తర్వాతి ఏడాది రన్నరప్గా నిలపడంలో హార్దిక్ పాండ్యా ఎంతో శ్రమించాడని చెప్పడంలో సంశయం లేదు.
కానీ, హార్దిక్ పాండ్యా ప్రస్తుత గణాంకాలు అందుకు పూర్తి భిన్నంగా ఉన్నాయి. గతంలో మ్యాచ్ ఫలితాన్నే మార్చే ప్రదర్శన చేసిన పాండ్యా.. ఇప్పుడు ఫామ్ను కోల్పోయాడు. ప్రస్తుత ఐపీఎల్ 2026లో 6 మ్యాచ్లలో కేవలం 97 పరుగులు మాత్రమే చేసి, 10-19 శాతం మధ్య సగటును నమోదు చేశాడు. మ్యాచ్ స్వరూపాన్ని మార్చేస్తాడనే నమ్మకంతో జట్టులోకి తీసుకుని, కెప్టెన్సీ చేసిన ఆటగాడికి, ఈ గణాంకాలు ఒక ఘోరమైన వైఫల్యాన్ని సూచిస్తున్నాయి. దీనివల్ల ముంబై జట్టు పదేపదే లక్ష్యాలను ఛేదించే క్రమంలో ముందుగానే ప్లేఆఫ్స్ రేసు నుంచి తప్పుకునే పరిస్థితి ఏర్పడింది.
ఏ క్రికెట్ జట్టుకైనా హార్దిక్ పాండ్యా బ్యాటర్గా, పేస్ బౌలింగ్ చేసే ఆల్ రౌండర్గా అతనికున్న రెండు రకాల సామర్థ్యాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఐపీఎల్ 2026లో అతని బౌలింగ్ కూడా అంతే నిరాశపరిచింది. అతను కీలక సమయాల్లో వికెట్లు తీయడంలో విఫలమయ్యాడు. మిడిల్ ఓవర్లలో పరుగులు విచ్చలవిడిగా ఇచ్చేశాడు. దీంతో అతని భారీ ధర ట్యాగ్కు, కెప్టెన్సీకి తగిన న్యాయం చేయలేకపోతున్నాడనే వాదన వినిపిస్తుంది.
హార్దిక్ సమస్యతో పాటు.. ఐపీఎల్ 2026 అంతటా ముంబై ఇండియన్స్ బ్యాటింగ్ లైనప్ ఆందోళనకరంగా బలహీనంగా కనిపించింది. టాప్ ఆర్డర్ ఒత్తిడికి కుప్పకూలుతోంది. మిడిల్ ఆర్డర్ ఇన్నింగ్స్ను నిలబెట్టడంలో విఫలమవుతోంది. లోయర్ ఆర్డర్ చెప్పుకోదగ్గ సహకారం అందించడం లేదు. తాజాగా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో క్వింటన్ డి కాక్, డానిష్ మాలేవార్, నమన్ ధీర్ అనే టాప్ త్రీ బ్యాట్స్మెన్లు కేవలం 11 పరుగులకే 3 వికెట్లు కోల్పోయి పెవిలియన్కు తిరిగి వచ్చారు. ఆ మ్యాచ్లో మొత్తం స్కోరు 100 పరుగులు కూడా దాటలేదు. కేవలం సూర్యకుమార్ యాదవ్, తిలక్ వర్మ మాత్రమే రెండంకెల స్కోరును చేరుకున్నారు.
ఇప్పటికే ఉన్న అన్ని సమస్యలకు తోడు, రోహిత్ శర్మను వెంటాడుతున్న నిరంతర ఫిట్నెస్ సంక్షోభం కూడా ఒక సమస్యగా మారింది. కండరాల గాయం (హ్యామ్స్ట్రింగ్ ఇంజ్యూరీ) తగ్గకపోవడంతో, ఈ మాజీ కెప్టెన్ ఐపీఎల్ 2026 టోర్నమెంట్ అంతటా జట్టులో స్థానం కోల్పోతూ, తిరిగి అప్పుడప్పుడూ ఆడుతూ కనిపిస్తున్నాడు. ముంబై ఇండియన్స్ జట్టు ఓపెనర్గా అతని ఉనికి జట్టుకు బ్యాటింగ్ స్థిరత్వాన్ని, అనుభవాన్ని, అలాగే కుప్పకూలుతున్న ఛేజ్ను ఒంటరిగా గెలిపించగల మ్యాచ్ విన్నింగ్ ఇన్నింగ్స్లను అందించేది. కానీ దానికి బదులుగా, తన అభిమాన ఫ్రాంచైజీ మరింత సంక్షోభంలోకి జారుకుంటుండగా, అతను తీవ్ర ఆవేదనతో డ్రెస్సింగ్ రూమ్ నుండి నిస్సహాయంగా చూస్తూ ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది.
ఐపీఎల్లో గత కొన్నేళ్లుగా వాంఖడే స్టేడియంలో ముంబై ఇండియన్స్కు అభేద్యమైన రికార్డు ఉంది. ఈ మైదానంలో ఆ జట్టుపై విజయం సాధించిన సందర్భాలు వేళ్లపై లెక్కించవచ్చు. కానీ, ఈ సీజన్లో ఏకంగా మూడు సార్లు ఓటమిని చవిచూసింది ముంబై జట్టు. గురువారం చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ చేతిలో 103 పరుగుల భారీ ఓటమి, ఆ ఫ్రాంచైజీ చరిత్రలోనే సొంతగడ్డపై అత్యంత అవమానకరమైన పరాజయాన్ని చవిచూసింది. ఒకప్పుడు ఆత్మవిశ్వాసంతో హోరెత్తిన ఆ మైదానం ఇప్పుడు నిశ్శబ్దంతో, అపనమ్మకంతో ప్రతిధ్వనిస్తోంది.
ముంబై ఇండియన్స్ ప్రస్తుతం ఐపీఎల్ 2026 పట్టికలో 7 మ్యాచ్లలో 2 విజయాలు, 5 ఓటములతో కేవలం 4 పాయింట్లతో ఎనిమిదో స్థానంలో ఉంది. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టుపై ఓటమి తర్వాత వారి నెట్ రన్ రేట్ మైనస్ -0.736కు పడిపోయింది, ఇది మొత్తం టోర్నమెంట్లోనే అత్యంత చెత్త గణాంకాలలో ఒకటిగా నిలిచింది. పాయింట్ల పట్టికలో ముంబై ఇండియన్స్ కంటే దిగువన లక్నో సూపర్ జెయింట్స్, కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఈ టోర్నమెంట్ను ఐదుసార్లు గెలిచిన ఫ్రాంచైజీకి, ఈ గణాంకాలు వారి ఘనమైన చరిత్రలో మునుపెన్నడూ లేని అవమానాన్ని సూచిస్తున్నాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook