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జాతీయ క్రీడా పురస్కారాలు 2025.. ఎవరికీ దక్కని ‘ఖేల్ రత్న’.. అర్జున అవార్డు గ్రహీతలు వీళ్లే..!

National Sports Awards 2025 Winners List: కేంద్ర ప్రభుత్వం 2025 ఏడాదికి గాను ప్రతిష్టాత్మక జాతీయ క్రీడా పురస్కారాలను ప్రకటించింది. ఈసారి దేశంలోనే అత్యున్నత క్రీడా పురస్కారమైన 'మేజర్ ధ్యాన్‌చంద్ ఖేల్ రత్న' అవార్డును ఎవరికీ ఇవ్వకపోగా.. తెలుగు తేజం గాయత్రి గోపీచంద్, గ్రాండ్‌మాస్టర్ దివ్య దేశ్‌ముఖ్, హైజంపర్ తేజస్విన్ శంకర్‌లతో కలిపి మొత్తం 17 మందికి ‘అర్జున’ అవార్డులు దక్కాయి. విశ్రాంత న్యాయమూర్తి జస్టిస్ అరుణ్ కుమార్ మిశ్రా నేతృత్వంలోని కమిటీ సిఫార్సుల మేరకు క్రీడా మంత్రిత్వ శాఖ ఈ జాబితాను అధికారికంగా విడుదల చేసింది.

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 18, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 02:37 PM IST
జాతీయ క్రీడా పురస్కారాలు 2025.. ఎవరికీ దక్కని ‘ఖేల్ రత్న’.. అర్జున అవార్డు గ్రహీతలు వీళ్లే..!
Image Credit: National Sports Awards (Source: PTI/File)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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జాతీయ క్రీడా పురస్కారాలు 2025.. ఎవరికీ దక్కని ‘ఖేల్ రత్న’.. అర్జున అవార్డు గ్రహీతలు వీళ్లే..!
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