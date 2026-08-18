/జాతీయ క్రీడా పురస్కారాలు 2025.. ఎవరికీ దక్కని ‘ఖేల్ రత్న’.. అర్జున అవార్డు గ్రహీతలు వీళ్లే..!

National Sports Awards 2025 Winners List: జాతీయ క్రీడా పురస్కారాలు 2025ను క్రీడల మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకటించింది. మొత్తం 17 మంది క్రీడాకారులను అర్జున పురస్కారానికి ఎంపిక చేసింది. చెస్ క్రీడాకారులు విదిత్ గుజరాతీ, దివ్య దేశ్ముఖ్, షట్లర్లు ట్రీసా జాలీ, గాయత్రి గోపీచంద్, అథ్లెట్లు తేజస్విన్ శంకర్, ప్రియాంక గోస్వామి ఈ పురస్కార గ్రహీతలలో ఉన్నారు. మాజీ ఫుట్బాల్ క్రీడాకారుడు ఐ.అరుమాయినాయగం అర్జున పురస్కారం (జీవితకాల) అందుకోనున్నారు. అయితే దేశ అత్యున్నత క్రీడా పురస్కారమైన మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ ఖేల్ రత్న అవార్డుకు మాత్రం ఎవరినీ ఎంపిక చేయలేదు. ఈ విషయంపై ప్రస్తుతం క్రీడా వర్గాల్లో ప్రధాన చర్చ మొదలైంది. క్రీడా పురస్కారాల ఎంపిక కోసం మాజీ సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ (రిటైర్డ్) అరుణ్ కుమార్ మిశ్రా అధ్యక్షతన కమిటీని ఏర్పాటు చేసిన విషయం తెలిసిందే. కమిటీ సిఫార్సుల ఆధారంగా 17 మంది క్రీడాకారులను అర్జున అవార్డులకు ఎంపిక చేసినట్లు క్రీడా మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది.
మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ ఖేల్ రత్న దేశంలో అత్యున్నత క్రీడా పురస్కారం. అయితే 2025 సంవత్సరానికి ఈ అవార్డుకు ఒక్క క్రీడాకారుడి పేరును కూడా ప్రకటించలేదు. అవార్డు ప్రారంభమైన తర్వాత ఇలా జరగడం చాలా అరుదు. గతంలో 2008, 2014 సంవత్సరాల్లో మాత్రమే ఖేల్ రత్నకు ఎవరినీ ఎంపిక చేయలేదు. ఇదిలా ఉంటే.. అర్జున అవార్డుల ద్వారా వివిధ క్రీడా విభాగాల్లో దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న క్రీడాకారులను ప్రభుత్వం గుర్తించింది. ఈ అవార్డు క్రీడల్లో అత్యుత్తమ ప్రతిభ, స్థిరమైన ప్రదర్శనకు ఇచ్చే ప్రతిష్ఠాత్మక గౌరవంగా పరిగణిస్తారు.
గతంలో భారీగా సిఫార్సులు.. తుది జాబితాలో మార్పులు
2025 జాతీయ క్రీడా పురస్కారాల ప్రక్రియలో మొదట 24 మంది క్రీడాకారులను అర్జున అవార్డులకు సిఫార్సు చేసినట్లు గతంలో వార్తలు వచ్చాయి. హాకీ ఆటగాడు హార్దిక్ సింగ్ను ఖేల్ రత్నకు ఏకైక సిఫార్సుగా ఎంపిక చేసినట్లు కూడా అప్పట్లో సమాచారం వెలువడింది. అయితే అనంతరం క్రీడా మంత్రిత్వ శాఖ సిఫార్సులపై పునఃసమీక్ష చేపట్టింది. చివరకు ఖేల్ రత్నకు ఎవరినీ ఎంపిక చేయకుండా.. అర్జున అవార్డుల జాబితాను 17 మందికి పరిమితం చేయడం గమనార్హం.
క్రీడా వర్గాల్లో చర్చ
దేశంలోని అగ్రశ్రేణి క్రీడాకారులకు అందించే అత్యున్నత గౌరవమైన ఖేల్ రత్నకు ఈ ఏడాది ఎవరినీ ఎంపిక చేయకపోవడం క్రీడా వర్గాల్లో చర్చకు దారితీసింది. మరోవైపు, అర్జున అవార్డుల కోసం ఎంపిక ప్రక్రియలో మార్పులు, పునఃపరిశీలన కారణంగానే తుది జాబితా తగ్గిందని సంబంధిత వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. మొత్తంగా.. జాతీయ క్రీడా పురస్కారాలు-2025లో 17 మంది క్రీడాకారులకు అర్జున అవార్డులు దక్కగా.. ఒకరికి లైఫ్టైమ్ విభాగంలో అర్జున పురస్కారం దక్కాయి. క్రీడల అభివృద్ధి, ప్రోత్సాహానికి గాను పూణేలోని ఆర్మీ పారాలింపిక్ నోడ్ రాష్ట్రీయ ఖేల్ ప్రోత్సాహన్ పురస్కారానికి ఎంపికైంది.
అవార్డు గ్రహీతలు వీళ్లే..
అర్జున అవార్డు (లైఫ్టైమ్ విభాగం):
ద్రోణాచార్య అవార్డులు (కోచ్లకు):
రెగ్యులర్ విభాగం:
లైఫ్టైమ్ విభాగం: