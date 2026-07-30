Neeraj Chopra CWG Final: కామన్వెల్త్ గేమ్స్ (CWG) 2026 పురుషుల జావెలిన్ త్రో క్వాలిఫికేషన్ రౌండ్లో భారత స్టార్ అథ్లెట్ నీరజ్ చోప్రా అద్భుతమైన ప్రదర్శన చేశాడు. రెండుసార్లు ఒలింపిక్ పతక విజేతగా నిలిచిన నీరజ్ చోప్రా కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో ఫైనల్ పోరుకు చేరాడు. ఫైనల్కు అర్హత సాధించే క్రమంలో తీవ్రమైన పోటీ నెలకొనగా..నీరజ్ చోప్రాతో పాటు మరో ఇద్దరు భారత ఆటగాళ్లు సత్తా చాటి ఫైనల్కు చేరారు.
క్వాలిఫికేషన్ హైలైట్స్
ఈ పోటీలో పాల్గొన్న ఏ అథ్లెట్ కూడా నిర్ణీత 84 మీటర్ల ఆటోమేటిక్ క్వాలిఫికేషన్ మార్కును అందుకోలేకపోయారు. ఆటోమేటిక్ మార్కు నమోదు కాకపోవడంతో, ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన టాప్-12 మంది అథ్లెట్లను ఫైనల్ రౌండ్కు ఎంపిక చేశారు. 2018 కామన్వెల్త్ గేమ్స్ ఛాంపియన్ అయిన నీరజ్ చోప్రా 79.61 మీటర్ల ఉత్తమ త్రోతో క్వాలిఫికేషన్ స్టాండింగ్స్లో ఐదవ స్థానంలో నిలిచి ఫైనల్ బెర్త్ ఖరారు చేసుకున్నారు.
భారత్ నుండి ముగ్గురు ఫైనల్కు
నీరజ్ చోత్రాతో పాటు ఇతర భారతీయ జావెలిన్ త్రో అథ్లెట్లు కూడా అంచనాలను అందుకుంటూ ఫైనల్లోకి ప్రవేశించారు. రోహిత్ యాదవ్ 78.37 మీటర్ల త్రోతో తొమ్మిదవ స్థానంలో ఉండగా.. యశ్ వీర్ సింగ్ 78.36 మీటర్ల త్రోతో పదవ స్థానంలో నిలిచాడు.
ఫైనల్ చేరిన ఆటగాళ్ల వివరాలు..
1) రుమేష్ పతిరాగే (శ్రీలంక) - 82.84 మీటర్లు
2) ఆండర్సన్ పీటర్స్ (గ్రేనాడా) - 81.29 మీటర్లు
3) డౌ స్మిత్ (దక్షిణాఫ్రికా) - 80.64 మీటర్లు
4) బెన్ ఈస్ట్ (ఇంగ్లాండ్) - 80.38 మీటర్లు
5) నీరజ్ చోప్రా (భారత్) - 79.61 మీటర్లు
6) కామెరాన్ మెక్ఎంటైర్ (ఆస్ట్రేలియా) - 78.91 మీటర్లు
7) అర్షద్ నదీమ్ (పాకిస్థాన్) - 78.63 మీటర్లు
8) కీషాన్ స్ట్రాచన్ (బహ్మాస్) - 78.60 మీటర్లు
9) రోహిత్ యాదవ్ (భారత్) - 78.37 మీటర్లు
10) యశ్ వీర్ సింగ్ (భారత్) - 78.36 మీటర్లు
11) కేశోర్న్ వాల్కాట్ (ట్రినిడాడ్ & టొబాగో) - 78.26 మీటర్లు
12) చినెచెరెమ్ నమ్ది (నైజీరియా) - 75.27 మీటర్లు.
ఫైనల్ మ్యాచ్ వివరాలు
జావెలిన్ త్రో ఫైనల్ పోరు భారత కాలమానం ప్రకారం శనివారం (ఆగస్టు 1) అర్ధరాత్రి 12:45 గంటలకు (IST) ప్రారంభం కానుంది. పతకం కోసం జరిగే ఈ తుది పోరులో భారత్ నుండి ముగ్గురు అథ్లెట్లు బరిలోకి దిగుతున్నారు.
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