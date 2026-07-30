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Neeraj Chopra: కామన్వెల్త్ గేమ్స్‌లో సత్తా చాటిన నీరజ్ చోప్రా..ఫైనల్లో అడుగుపెట్టిన ముగ్గురు భారత అథ్లెట్లు!

Neeraj Chopra CWG Final: కామన్వెల్త్ గేమ్స్‌ 2026లో భారత స్టార్ అథ్లెట్ నీరజ్ చోప్రా మరోసారి సత్తాచాటాడు. మరోసారి ఈ టోర్నీ ఫైనల్‌కు అర్హత సాధించాడు. నీరజ్ చోప్రాతో పాటు మరో ఇద్దరు భారత అథ్లెట్లు ఫైనల్‌కు చేరారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 30, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 04:43 PM IST
Neeraj Chopra: కామన్వెల్త్ గేమ్స్‌లో సత్తా చాటిన నీరజ్ చోప్రా..ఫైనల్లో అడుగుపెట్టిన ముగ్గురు భారత అథ్లెట్లు!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Neeraj Chopra: కామన్వెల్త్ గేమ్స్‌లో సత్తా చాటిన నీరజ్ చోప్రా..ఫైనల్లో అడుగుపెట్టిన ముగ్గురు భారత అథ్లెట్లు!
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